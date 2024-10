HACKATHON 2024 ประชันไอเดียนวัตกรรมยกระดับธุรกิจบริการพลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดกิจกรรมประชันไอเดียนวัตกรรมยกระดับธุรกิจบริการพลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน “PEA BIZ-TECH Hackathon 2024” ครั้งที่ 1 ตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำรอบด้านในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมการแข่งขัน PEA BIZ-TECH Hackathon เมื่อวันพุธที่ 16 – 18 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ วายุภักษ์ฮอลล์ 3 Centara Life Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมี คุณพงศกร ยุทธโกวิท รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้กล่าวถึง ความมุ่งหวังในการสร้างสรรค์นวัตกรรมยกระดับธุรกิจบริการพลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน โดยมีใจความสำคัญว่า“PEA ได้จัดงาน PEA Biz-Tech Hackathon 2024 ในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเฟ้นหาแนวคิดที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของ PEA ในการยกระดับรายได้ทางธุรกิจ หรือลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟภ. จากทั้งพนักงาน PEA เอง และจากผู้เข้าร่วมงานภายนอก โดยทีมของพนักงาน PEA จำนวน 10 ทีม และทีมผู้เข้าร่วมงานภายนอก จำนวน 5 ทีม ภายใต้ธีมธุรกิจ 5 ธีม ได้แก่ 1. Carbon neutrality and Green Business 2. Smart Grid Integration 3. Energy Efficiency 4. EV Business 5. Social Enterprise ซึ่งคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวคิดที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้น จะสามารถจุดประกายและสามารถนำไปสร้างโอกาสต่อยอดใน Business Unit ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจของ PEA ที่สามารถสร้างรายได้ หรือลดค่าใช้จ่ายตามเป้าประสงค์ของการจัดงานต่อไป”นอกจากนี้ คุณพงศกร ยุทธโกวิท รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังให้เกียรติเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินร่วมกับ คุณสถาพร สว่างแสง ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด (ธุรกิจวิศวกรรม) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA), คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคุณวสันต์ ลิ่วลมไพศาล Chief Technology Officer บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ผู้บุกเบิกการให้บริการไอทีสำหรับองค์กรเอกชนการแข่งขันในครั้งนี้ มีทีมที่มีนวัตกรรมที่น่าสนใจและผลงานที่โดดเด่นผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขัน โดยในรอบ Final Pitching & Award Ceremony ทีมที่ผ่านด่านโจทย์สุดท้าทายและได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสดมูลค่า 150,000 บาท ได้แก่ทีม “@เชียงใหม่” โดยมีสมาชิกร่วมทีมจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายคมพิสิฐ ประสาท, นายมกรา เกียรติเมธา, นางสาวสุชัญญา สกุลวทัญญู, นายพงศภรณ์ ดอนจันทร์ทอง ชนะใจกรรมการไปด้วยนวัตกรรม “PEA Adapter Intelligence” จนคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลมูลค่า 70,000 ได้แก่ทีม “AiHUB” ผลงาน “Ai-POWER Innovation for better life” โดยมีสมาชิก 3 ท่าน ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ กรุงเกษม, นางสาวจันทรัชต์ พิมพาทอง, นางสาวน้ำผึ้ง กรุงเกษม และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลมูลค่า 30,000 ได้แก่ทีม SolSat ผลงาน “Solar Solution from Satellite” โดยมีสมาชิก 5 ท่านได้แก่ นายธีระภัทร อินทร์ตา, นายธนัท จันทร์นิ่ม, นายเตชินท์ เตชินท์ธนนันต์, นายภูมิ สุเชาว์อินทร์, นายกันตพงศ์ นิลายนการจัดการแข่งขัน PEA BIZ-TECH HACKATHON 2024 : ประชันไอเดียนวัตกรรม ยกระดับธุรกิจบริการพลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายในด้านธุรกิจโดยมีการสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และผลักดันการใช้ประโยชน์ ทั้งในส่วนของนวัตกรรมธุรกิจใหม่ (New Business Model Innovation) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของ กฟภ. นั้น มีความท้าทายทั้งในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางด้านความต้องการของลูกค้าและด้านเทคโนโลยีที่รองรับ รวมถึงการมีความร่วมมือกับส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร ล้วนเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อองค์กรที่จะต้องเผชิญทั้งสิ้น ทั้งนี้ กฟภ. ได้เล็งเห็นการใช้นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญในการรองรับการดําเนินงานที่รองรับการลงทุนและการแข่งขันธุรกิจพลังงานที่ท้าทายในอนาคต จึงได้จัดงาน PEA BIZ-TECH HACKATHON 2024 เพื่อค้นหาและยกระดับความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมที่จะนํามาขับเคลื่อนองค์กรอันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป