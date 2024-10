‘ทนายนิด้า’ ร่ายยาวหลังทัวร์ลง เหตุชี้ ‘พระ ว.’ เทศน์ดิไอคอน ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

จากกรณีมีผู้เสียหายจำนวนมาก อ้างถูก THE iCON GROUP หลอกขายฝัน เสียเงินเป็นแสน บางรายสูญเงินเป็นล้าน สิ้นเนื้อประดาตัว แม้ “บอสพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล” ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง THE iCON GROUP จะออกมายืนยันความบริสุทธิ์ในฝั่งตัวเอง พร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่กระแสสังคมก็ยังโจมตี ลามไปถึงดารา คนดัง ที่เคยร่วมกิจกรรม ทั้งเป็นพรีเซ็นเตอร์ และรับตำแหน่งต่างๆ ใน THE iCON GROUP ต่อมาศาลอนุมัติหมายจับคดี "ดิไอคอน" 18 หมายจับ รวม "บอสพอล-กันต์-มิน พิชญา"ด้านกรณีพระนักเทศน์ดัง อย่างพระ ว.วชิรเมธี ที่มีภาพถ่ายกับเหล่าบอส THE iCON GROUP และยังมีภาพการรับเงินบริจาคถึง 1 ล้านบาท และยังมีคลิปขณะเทศน์ กล่าวว่า “อยากรวยเร็วก็ the icon แล้ว” ทำให้ถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสม ซึ่ง“ทนายนิด้า” ได้ออกมาชี้ กรณี ‘พระ ว.’ เทศน์ให้บริษัทขายตรงฟัง ยังไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (18 ต.ค.) เพจ “ทนายนิด้า” หรือ น.ส.ศรันยา หวังสุขเจริญ หรือทนายนิด้า ได้ออกมาโพสต์อีกครั้งถึงกรณีดังกล่าว หลังกระแสตีโดยระบุข้อความว่า "ในส่วนของพระวอ จะเอาผิดในฐานะตัวการแชร์ลูกโซ่หรือผู้สนับสนุนในแชร์ลูกโซ่ ต้องพิสูจน์เจตนาพระวอ ให้ได้ว่าในขณะพระพูดนั้นพระทราบว่า the icon คือแชร์ลูกโซ่ หากพูดไปโดยไม่ทราบว่า the icon คือแชร์ลูกโซ่ ต่อให้มีลักษณะเชิญชวนมาเป็นครอบครัว the icon ก็ไม่อาจผิดได้เพราะขาดเจตนา ซึ่งการกระทำความผิดอาญานั้นจะขาดเจตนาไปไม่ได้เลย เว้นแต่กฎหมายจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นการที่พระวอ จะบอกว่าในขณะที่พูด ไม่มีเจตนาเพราะไม่รู้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ ก็ค่อนข้างมีน้ำหนักว่าไม่ทราบได้ เพราะขนาดคนมีสี ข้าราชการทหาร ตำรวจ หรือแม้แต่ครอบครัวนักกฎหมายเองบางคนควรรู้ยิ่งกว่ายังไม่รู้เลยว่ามีลักษณะลูกโซ่จริงและไปเป็นเครือข่ายอยู่ และความก็เพิ่งมาแตกว่าเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่ เพราะเมื่อไม่นานมานี้มันมีคนมาให้ข้อเท็จจริงกันไปในทิศทางเดียวกันเป็นจำนวนมากออกสู่สาธารณะนี่เองส่วนตัวไม่มองอะไรแบบไม่เป็นธรรม โดยจะไม่เอาความชอบหรือไม่ชอบมาบอกว่ากรณีใดเข้าข่ายผิดกฎหมายใดหรือไม่ผิด และไม่ยัดเยียดข้อเท็จจริงเกินไปกว่าความเป็นจริง แต่พิจารณาตามเหตุและผล และตามพยานหลักฐานที่ปรากฏกรณีดังกล่าวพระวอเทียบได้กับพรีเซนเตอร์ที่ไม่ใช่ระดับบอสนะในส่วนของบอสดารา ที่อ้างว่าเป็นพรีเซ็นเตอร์ด้วยและเป็นบอสด้วย จะมีหน้าที่ในการโปรโมทด้วย ชักชวนคน สนับสนุน the icon ต่อประชาชน เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกโดยมีวัตถุประสงค์คือผลประโยชน์จากส่วนแบ่งกำไรจากจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น จึงมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ยิ่งยวดขึ้นไปในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงเกี่ยวกับระบบภายในของ the icon ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ มีลักษณะฉ้อโกงหลอกลวงหรือไม่ กลยุทธ์ของบริษัทคืออะไรส่วนพรีเซนเตอร์สินค้า จะมีหน้าที่แค่โฆษณาตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก ดังนั้นเพียงการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัย ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็พอจะมองว่าสุจริตได้แล้ว ไม่ถึงขนาดว่าต้องรู้ว่ากลยุทธของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นยังไง เพราะก็ไม่มีหน้าที่ชักชวนสมาชิกมาลงทุนและก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากค่าตัวที่แน่นอนการจะเอาผิดพรีเซ็นเตอร์ที่ถือผลิตภัณฑ์ของ the icon แล้วกล่าวหาว่าเป็นตัวการร่วมในขบวนการแชร์ลูกโซ่หรือผู้สนับสนุนจึงเห็นว่าไกลไปกลับมาในส่วนของพระวอ การรับเงินบริจาค 1,000,000฿ ก็ยังไม่มีข้อเท็จจริงว่าเป็นส่วนแบ่งรายได้จากการที่พระวอ ชักชวนสมาชิก ข้อความที่ปรากฏไม่ว่าจะรวยเร็วก็ the icon แล่ว ส่วนการอวยยศ the icon หรือการกล่าวหาว่าคนไม่เปิดใจ ไม่ปรับมายด์เซ็ท ไม่ลงคอร์สอบรมคือดักดาน ก็ยังไม่ชัดแจ้งว่าเป็นคำชักชวน ยังไม่ถือเป็นการชักชวนโดยตรง แม้จะมีคำไม่เหมาะสม หรือไม่ใช่กิจของสงฆ์ก็เป็นคนละเรื่องกันกับคดีอาญาดังนั้นจึงเห็นว่าพระวอและดาราที่เป็นพรีเซ็นเตอร์เฉยๆ ยังไม่เข้าข่ายที่จะเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนแชร์ลูกโซ่ของ the icon นั่นเอง