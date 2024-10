“ทนายนิด้า” ชี้กรณี ‘พระ ว.’ เทศน์ให้บริษัทขายตรงฟัง ยังไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

จากกรณีมีผู้เสียหายจำนวนมาก อ้างถูก THE iCON GROUP หลอกขายฝัน เสียเงินเป็นแสน บางรายสูญเงินเป็นล้าน สิ้นเนื้อประดาตัว แม้ “บอสพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล” ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง THE iCON GROUP จะออกมายืนยันความบริสุทธิ์ในฝั่งตัวเอง พร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่กระแสสังคมก็ยังโจมตี ลามไปถึงดารา คนดัง ที่เคยร่วมกิจกรรม ทั้งเป็นพรีเซ็นเตอร์ และรับตำแหน่งต่างๆ ใน THE iCON GROUP ต่อมาศาลอนุมัติหมายจับคดี "ดิไอคอน" 18 หมายจับ รวม "บอสพอล-กันต์-มิน พิชญา" ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (18 ต.ค.) เพจ “ทนายนิด้า” หรือ น.ส.ศรันยา หวังสุขเจริญ หรือทนายนิด้า ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุข้อความว่า “พระ ว. เทศน์ ”อยากรวยเร็วก็ the icon แล้ว“ จะไปแจ้งความเอาผิดเรื่องอะไร ข้อหาอะไร ส่วนตัวยังไม่เห็นเข้าความผิดต่อกฎหมายอะไรเลย เอาไม่เหมาะสมกับไม่ถูกกฎหมายมาปนกันไปหมด หัวจะปวด”ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ กลับมีชาวเน็ตจำนวนมากไม่เห็นด้วย และเกิดกระแสโซเชียลฯตีกลับ โดยทางทนายนิด้าต้องออกมาระบุเพิ่มเติมว่า “นี่ไม่ได้ทีมพระ วอ นะคะ ไม่อินกับแนวทางเหมือนกันค่ะ พูดแค่ในข้อกฎหมาย”พร้อมทั้งยืนยันว่าตนเองได้ดูคลิปแล้ว โเยระบุว่า “คลิปนี้คนถามว่าได้ดูหรือยัง จะตอบว่าดูแล้วค่ะ ความเห็นนิด้าก็ยังเห็นว่าไม่ผิดกฎหมายเช่นเดิมค่ะ แต่ถ้าคลิปยาวกว่านี้และมีเนื้อหาอื่นมากกว่านี้ คำตอบอาจจะเปลี่ยนไปได้ค่ะ”