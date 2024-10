"ไอคอนสยาม" แถลงยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทขายตรง "The Icon Group"

จากกรณีเป็นประเด็นใหญ่หลังมีผู้เสียหายจำนวนมาก อ้างถูก THE iCON GROUP หลอกขายฝัน เสียเงินเป็นแสน บางรายสูญเงินเป็นล้าน สิ้นเนื้อประดาตัว แม้ “บอสพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล” ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง THE iCON GROUP จะออกมายืนยันความบริสุทธิ์ในฝั่งตัวเอง พร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่กระแสสังคมก็ยังโจมตี ลามไปถึงดารา คนดังที่เคยร่วมกิจกรรม ทั้งเป็นพรีเซ็นเตอร์ และรับตำแหน่งต่างๆ ใน THE iCON GROUP ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (16 ต.ค.) เพจ “ICONSIAM" หรือศูนย์การค้าไอคอนสยาม ได้ออกแถลงการณ์ หลังมีชื่อที่มีความคล้ายบริษัทขายตรงหลอกขายฝัน โดยระบุข้อความว่า “ตามที่เกิดความไม่เข้าใจในกลุ่มลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าไอคอนสยาม ขอเรียนให้ทุกท่าน ทราบว่า บริษัท มิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น กับ The Icon Group ที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ขอเรียนย้ำว่า บริษัทดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าไอคอนสยาม ด้วยพันธกิจที่ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดตลอดมา และใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านงดเว้นการกล่าวหรือพาดพิงถึง บริษัทและศูนย์การค้าไอคอนสยาม ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่ให้เกิดความสับสนต่อสาธารณชนเพิ่มขึ้นด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง16 ตุลาคม 2567