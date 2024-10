“ธเนตร วงษา“ ท้า ”ทนายตั้ม“ ออกโหนกระแส หลังโดนกล่าวหาเป็นกุนซือให้ “บอสพอล” เจ้าตัวยันไม่เกี่ยว “ดิไอคอน”

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. เพจ “ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ“ ได้ออกมาเผยถึงตัวละครลับ ที่บอกว้าอยู่เหนือ “บอสพอล” โดย “ทนายตั้ม” ได้ระบุข้อความว่า“จริงๆแล้วกุนซือของบอสพอล หรือบอสคนสุดท้าย เคยพยายามโทรและนัดพบผมมาหลายครั้ง ในหลายปีแล้ว ทั้งชวนเล่นการเมือง ทั้งชวนทำธุรกิจ ผ่านนักข่าวคนหนึ่ง แต่ผมไม่เคยสนใจจนเมื่อวานสายลับได้พูดถึงในรายการถกไม่เถียง ทำให้ผมนึกย้อนมาได้ ว่าบอสคนสุดท้าย ผู้เป็นอาจารย์ของบอสพอล และปรามาจารย์ของธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายคือ……… “บอส ธ” ผู้เป็นเจ้าของวลี #ขยันถูกที่ปีเดียวรวย“อย่างไรก็ตามพบว่า เพจ “ทนายคลายทุกข์” ได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้ทาง “ทนายตั้ม” ว่า “ธเนตร วงษา แจ้งทนายเดชาว่า บอสพอลเคยทำงานกับตัวเองมา 7 ปี แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ the icon เมื่อสักครู่นี้กรณีทนายตั้มแฉว่ามี ธ.อยู่เบื้องหลัง the icon ปรากฏว่า ธ.ธงดังกล่าวได้ติดต่อทนายเดชา และชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท the icon แต่อย่างใด บอสพอลเคยทำงานกับตัวเองมาประมาณ 7 ปีเขาผู้นั้นคือธเนตร วงษา นักธุรกิจพันล้านอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม. หมายเลข 14คุณธเนศเคยชักชวน ทนายตั้มมาทำธุรกิจด้วยกันในอดีตธเนศเจ้าพ่อขายตรงอดีตลูกพี่เก่าบอสพอลประกาศท้าทนายตั้ม ออกโหนกระแสพรุ่งนี้ กล้าหรือเปล่า?สำหรับ สำหรับธเนตร วงษา เป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พ.ศ. 2565 หมายเลข 14 (โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.)นอกจากนี้ เคยออกหนังสือ "ขยันถูกที่ปีเดียวรวย" โปรยหน้าปกไว้ว่า "อดีตยากจน…ปัจจุบันจนยาก" ภายในเล่มเต็มไปด้วย 9 เรื่อง ที่โรงเรียนไม่เคยสอน แต่ทำให้ผมรวย 500 ล้าน