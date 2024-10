"AMN" ตอกย้ำผู้นำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงาม จัดงาน “AviClear The Future of Clear Skin”

คุณสารฑูร กฤตติกากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี AMN มุ่งเน้นหาสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำด้านการแพทย์ผิวหนังและความงาม โดยในปีนี้เอง AMN ยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้าน Medical คือ การมุ่งเน้นในด้านการรักษา เช่น Gynecology, Orthopedics ฯลฯ เพิ่มเติมขึ้นมาด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมและมุ่งสู่การเป็น AMN The Future of Wellness ในอนาคต” และ AMN ยังคงยึดมั่นนโยบายในการดำเนินธุรกิจเครื่องมือแพทย์และความงาม ด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่ Reasonable Price – ราคาที่เหมาะสม, Service Mind – บริการจริงใจ และ Long-term Commitment - ดูแลตลอดระยะเวลาหลังการขายด้วยคำมั่นสัญญาทั้งนี้ AMN ยังคงมุ่งมั่นในการคัดสรรสินค้า โดยได้นำเครื่อง AviClear ซึ่งเป็นนวัตกรรมรักษาสิวใหม่ล่าสุด ที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การรักษาสิวสำหรับคนยุคใหม่ เป็นเครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาสิวโดยเฉพาะและมีความยาวคลื่น 1726 nm โดยเครื่องจะเลือกจับเป้าหมายบริเวณต่อมไขมัน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสิวทำให้สามารถแก้ปัญหาได้จากต้นตอและใช้เวลารวดเร็วเพียง 30 นาที จำนวน 3 ครั้ง แต่ให้ผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพและคงอยู่ยาวนาน ซึ่งกล่าวได้ว่า AviClear เป็น Game Changer ในการปฏิวัติวงการรักษาสิวเลยทีเดียว ซึ่งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ร่วมรับฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ของเครื่อง AviClearโดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก Mr. Michael Karavitis, Chief Technology Officer of Cutera มาร่วมแบ่งปันข้อมูลในหัวข้อ “Science and Technology Behind the Novel 1726 nm AviClear Laser” และได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงอย่าง ศ. นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเครื่อง AviClear ในหัวข้อ “Scientific Evidence of AviClear Treatment in Thai Patients” ร่วมด้วย นายแพทย์ วิชัย หงส์จารุ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร ดร. วิชัย คลินิก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "My Journey to AviClear" และแพทย์หญิง อัจจิมา สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ คลินิก ร่วมเป็น Moderator เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่าง ๆทั้งนี้ ยังมีวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการท่านอื่น ๆ อาทิ Dr. Rishi Chopra จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Laser, Injectable และ Skin-of-color Expert มาบรรยายเรื่อง “The Advantages of Using AviClear for Mild to Severe Acne in My Practice” และ Dr. Ashish Bhatia ประธานสมาคม ASLMS หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในด้านการผ่าตัดผิวหนัง เลเซอร์ และการศัลยกรรมเพื่อความงาม มาแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ “What is Changing the Landscape of Acne Treatment ?”นอกจากแพทย์ที่มาร่วมงานจะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากนวัตกรรมที่กล่าวมาแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษซึ่งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ร่วมฉลองไปพร้อมกันในช่วง “The First AviClear Provider Group” กับการเปิดตัวแบบ Exclusive เพื่อเผยโฉมผู้ให้บริการ AviClear เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทย ได้แก่ Dr. Wichai Clinic, Apex, Romrawin Clinic, iSKY Clinic, BSL Clinic, AES CLASS Clinic, Patcharavej Clinic, Remede Wellness Clinic, Amarante Clinic และ Proderma คลินิกเฉพาะทางผิวหนัง ที่เลือก AviClear เป็นทางเลือกใหม่สำหรับรักษาสิว ตามคอนเซ็ปต์ “AviClear The Future of Clear Skin"สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูแลสุขภาพและความงาม ต้องการชะลอวัยให้อ่อนเยาว์ สามารถติดตามสาระความรู้และข่าวความเคลื่อนไหวด้านการแพทย์เพิ่มเติมได้ที่ : https://astracom.co.th