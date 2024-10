NIAร่วมCCC Academyและพันธมิตร เปิดหลักสูตรปั้นบุคลากรด้านเอไอ-ระบบอัตโนมัติ-ไอโอที แก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ธุรกิจ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมมือกับ CCC Academy และเครือข่ายพันธมิตร เปิดตัว โปรแกรมเร่งสร้างผู้เชี่ยวชาญเอกชน เพื่องานปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ และไอโอที (AI, Robotics and IoT Corporate Coaching program หรือ ACC program) ซึ่งเป็นหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบโจทย์องค์ความรู้ให้กับบุคลากร และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตเนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรม AI กำลังเป็นที่จับตามองทั่วโลก ด้วยศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและพัฒนาการดำเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยในปี 2567 อุตสาหกรรม AI ในประเทศไทยเติบโตขึ้น 26% ของมูลค่าตลาด และคาดการณ์ว่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีมูลค่าลงทุนรวม 32 ล้านล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีก การแพทย์ การเกษตร การศึกษา และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้นดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อสร้างนวัตกรรมและความแตกต่าง รวมถึงแก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญ NIA ในฐานะ “ผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม (Focal Conductor)” ที่เชื่อมการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด Groom - Grant – Growth – Global จึงได้ร่วมกับ CCC Academy เปิดโปรแกรมเร่งสร้างผู้เชี่ยวชาญเอกชน เพื่องานปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ และไอโอที (AI, Robotics and IoT Corporate Coaching program หรือ ACC program) ซึ่งเป็นหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล ระบบปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ เพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ให้แก่ระบบนิเวศนวัตกรรมสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมและรายได้ให้แก่ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยโครงสร้างหลักสูตรออกแบบมาเพื่อเร่งสร้างผู้เชี่ยวชาญเอกชนในด้านปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ และไอโอที ซึ่งจุดเริ่มต้นผู้ที่จะเข้าเรียนสามารถนำพื้นฐานที่ตัวเองมีมาใช้ในการออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานจริง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ความรู้และทักษะขั้นสูงในการเขียนโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์เอไอ 2) การประยุกต์ใช้งานในธุรกิจ และ 3) การเติบโตของเทคโนโลยี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขต่าง ๆ และกติกาสู่ความเป็นจริง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากหลักสูตรนี้ นอกจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาช่วยยกระดับการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต”ดร. นที เทพโภชน์ ประธาน CCC Academy กล่าวว่า “โปรแกรมเร่งสร้างผู้เชี่ยวชาญเอกชน เพื่องานปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ และไอโอที (AI, Robotics and IoT Corporate Coaching program หรือ ACC program) นี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง NIA, CCC Academy และเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2567 โดยโปรแกรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำที่จะเข้ามาเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา (Mentor) ได้แก่ คุณโกวินทร์ กุลฤชากร CIO เซ็นทรัล เทค เซ็นทรัล กรุ๊ป คุณสัญชัย ปอปลี CEO บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ GM ทรู ดิจิทัล พาร์ค คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) นพ. ศุภชัย ปาจริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไรส์ แอคเซล จำกัด ดร. ธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์ รองประธานอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจเอไอในกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร คุณสถาพน พัฒนะคูหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท การ์เดียน เอไอ แลบ จำกัด คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด รวมถึงกลุ่มสมาคมดิจิทัลกว่า 13 สมาคม ที่ช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยมีความตั้งใจในการพัฒนาระบบนวัตกรรมที่จะรองรับการเติบโต เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมของภาคธุรกิจ รวมถึงองค์ความรู้ที่นำมาแบ่งปันแก่ผู้ร่วมหลักสูตร ซึ่งหลังจากจบหลักสูตรแล้วจะมีกิจกรรม City Connect Day และกิจกรรมสร้างเครือข่าย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงาน สิ่งที่ได้เรียนรู้พัฒนา ต่อยอด จนปรากฎเป็นผลงานที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมมุ่งเป้าได้จริง และสามารถสร้างรายได้แก่ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ NIA ที่เห็นความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านดิจิทัล รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนดิจิทัล ที่ได้ร่วมกันแบ่งปันความรู้และทักษะ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณค่าและสามารถส่งต่อองค์ความรู้สู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อได้ที่ https://cccacademy.io/”เกี่ยวกับ ARI corporate coaching program หรือ ACC programหลักสูตรที่ริเริ่มและสนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับมืออาชีพ ผู้ประกอบการ และธุรกิจต่าง ๆ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในการนำพลังการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคส่วนเทคโนโลยีดิจิทัล ไอโอที และบล็อกเชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน 6 สัปดาห์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการอบรมเชิงปฏิบัติการในทักษะขั้นสูง และช่วงการนำองค์ความรู้ที่ได้รับนั้นแก้ไขโจทย์ปัญหาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยคาดหวังเพิ่มจำนวนกำลังคนทางด้านดิจิทัลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญพร้อมได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามนโยบายของกระทรวง อว. และรัฐบาล