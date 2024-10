เปิดลับ ไอ้เตี้ย คนข้างลุง ผู้สามารถตบทรัพย์ ดิ ไอคอน

งานนี้ตำรวจควรสอบคู่ขนานไปด้วย ขุดราก The Icon แล้วถอนโคน “ไอ้เตี้ย ตบทรัพย์” ไปพร้อมกันด้วยเลย“เทปลับ” คดี The Icon กำลังเขย่าสังคมไทยอย่างหนัก เหมือนเป็นตัวไขปริศนาว่า เบื้องหลังความสิ้นเนื้อประดาตัวของเหยื่อแชร์ลูกโซ่ที่แท้ มีคนของรัฐเข้าไปหนุนหลัง เป็นแบ๊กอัพในทางกฎหมายอย่างลับๆ ต่างตอบแทนกันด้วยผลประโยชน์มิน่า เหยื่อร้องเรียนพฤติกรรมของ The Icon มานานหลายปี แต่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ตีความเข้าข้าง The Icon ตะพึดตะพือ หัวเด็ดตีนขาด ก็อ้างแต่ว่า ไม่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่โบ้ยว่าเป็นเรื่องการขาดทุนจากการร่วมลงทุน สคบ. ไม่รู้จะช่วยเหยื่อเหล่านั้นได้อย่างไรตอนนี้สังคมไทยมาถึงบางอ้อ “บอส” ที่สูบเลือดสูบเนื้อชาวบ้าน มี “เทวดา” คอยปกปักรักษานี่เอง คนพวกนี้เลยโกยความรวย แบบไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม“เทปลับ” ร้อนแรงที่หลุดออกมา เป็นบทสนทนาระหว่าง “บอสพอล” แห่ง The Icon กับนักการเมืองคนหนึ่ง ให้ฉายาว่า“ไอ้เตี้ย ผู้มีความสามารถในการตบทรัพย์”ไอ้เตี้ยรีดเงินจากบอสพอล ทั้งเงินก้อนหลัก 30 ล้านบาท และส่วยรายเดือนอีกเดือนละ 1 แสนบาท แลกกับหลักประกันว่า The Icon จะปลอดภัยภายใต้การดูแลของ สคบ.โดยไอ้เตี้ยอ้างว่า ส่งคนของตัว ซึ่งเป็นอดีตนายตำรวจ ไปนั่งเป็นรองเลขาธิการ สคบ. ไว้แล้วและก็อ้างว่า มีเส้นสาย เคลียร์กรรมาธิการในสภาได้ตัวไอ้เตี้ยเอง ก็วิ่งให้ตัวเอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการปราบปรามการฉ้อโกงและแชร์ลูกโซ่แสดงถึงวิสัยทัศน์ฉลาดแกมโกง มองการณ์ไกล เห็นโอกาสทำเงินมหาศาล หากินกับการตบทรัพย์แก๊งแชร์ลูกโซ่ในเทปลับ ไอ้เตี้ยถึงขนาดพูดอย่างย่ามใจในอำนาจ จะให้บอสพอล แต่งตั้งเลขาธิการ สคบ.ด้วยตัวเองโม้ขนาดว่า เลขาฯ สคบ. มีแต่จะเดินตามตุ๊กติ๊กๆ คอยฟังคำสั่งราวกับขี้ข้า นี่เป็นถ้อยคำของไอ้เตี้ย ที่เหยียดหยามหัวหน้าหน่วยราชการอย่างรุนแรงที่ผ่านมา พฤติกรรมท้าทายกฎหมายของไอ้เตี้ยเอง ก็เคยปรากฏเป็นข่าว เมื่อส่งตัวแทนไปเข้าสอบในระดับมหาวิทยาลัยแทน แล้วถูกกรรมการคุมสอบจับได้ความกร่างของ “ไอ้เตี้ย ผู้มีความสามารถในการตบทรัพย์” มาจากการเป็นคนโปรดของลุง ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งก็ไม่รู้ผีห่าซาตานอะไร ทำให้พยัคฆ์เฒ่าอย่างลุง มองเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ไม่ว่าไอ้เตี้ยจะนำเสนออะไร ลุงเชื่อลมปากของไอ้เตี้ยตลอด ยอมเดินตามไอ้เตี้ยตุ๊กติ๊กๆ จนถูกถีบกระเด็นออกมาเป็นฝ่ายค้านก่อนหน้านี้ พฤติกรรมไอ้เตี้ยแสบยิ่งกว่าซีม่าโลชั่นเมื่อกล้าไปหลอกลุงว่า สามารถดึง ส.ส.พรรคส้ม ให้มายกมือหนุนลุงเป็นมหาเสนาบดีได้จากเริ่มต้น มีตัวเลขไม่กี่คน ไอ้เตี้ยขยับจำนวนขึ้นมาเรื่อยๆ จนตัวเลขสุดท้ายที่ไอ้เตี้ย เอามาปั่นกิเลสลุง ก็คือ จะได้ ส.ส.พรรคส้มมาสนับสนุนถึง 70 คนทำเอาลุงฝันหวาน วาดวิมาน ชาตินี้จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสียที ก็ด้วยลมปากของไอ้เตี้ย มากความสามารถในการตลบแตลงผู้นี้ส่งผลให้ลุงจบไม่สวย กลายเป็นหัวหน้า องคาพยพแพแตก ใกล้อัศดงเต็มที แต่ไอ้เตี้ยอู้ฟู่เพราะอมเงินจากภารกิจนี้ไปหลายสิบล้านจึงเป็นโจทย์ไปถึงตำรวจด้วยว่า งานนี้สมควรสอบคู่ขนานไปด้วยหรือไม่ นอกจากขุดราก The Icon แล้ว ก็น่าจะถือโอกาสจัดการถอนโคน “ไอ้เตี้ย ผู้มีความสามารถในการตบทรัพย์” ไปพร้อมกันด้วยเลยเผื่อว่าประเทศไทย แผ่นดินจะสูงขึ้นอีกนิด--------------------------------**หมายเหตุแอป Sondhi App ดาวโหลดได้แล้วระบบ iOS ไปที่ AppStore : https://apps.apple.com/th/app/sondhi-app/id1588046647

