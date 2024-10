หลุดอีกคลิป! เสียงปริศนาย้ำพอลต้องเป็นเบอร์ 1 อ้างตั้งรองเลขาฯได้ เชื่อฟังยังกับขี้ (ชมคลิป)

จากกรณี เป็นประเด็นใหญ่ หลังมีผู้เสียหายจำนวนมาก อ้างถูก THE iCON GROUP หลอกขายฝัน เสียเงินเป็นแสน บางรายสูญเงินเป็นล้าน สิ้นเนื้อประดาตัว แม้ “บอสพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล” ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง THE iCON GROUP จะออกมายืนยันความบริสุทธิ์ในฝั่งตัวเอง พร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่กระแสสังคมก็ยังโจมตี ลามไปถึงดารา คนดัง ที่เคยร่วมกิจกรรม ทั้งเป็นพรีเซ็นเตอร์ และรับตำแหน่งต่างๆ ใน THE iCON GROUP ต่อมาพบว่ามีกระแสคลิปเสียงของบอสพอลที่คุยกับนักการเมืองท่านหนึ่ง คล้ายพยายามเสนอเงินเพื่อเคลียร์ปัญหา โดยคลิปเสียงกลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างหนักตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (14 ต.ค.) โดยในรายการโหนกระแสหนุ่ม กรรชัย พิธีกร ได้เปิดคลิปเสียงปริศนาที่พูดถึงเทวดา สคบ. ซึ่งวันนี้บอสพอล ได้ยืนยันในรายการโหนกระแสว่า คลิปเสียงดังกล่าวเป็นเสียงตัวเองจริง ที่พูดถึงเทวดาที่ปกปักรักษาจริงๆ ไม่ใช่การติดสินบนใครล่าสุด เพจ “บิ๊กเกรียน” ได้เปิดคลิปเสียงอีกเป็นเสียงผู้ชายปริศนาพูดคุยกับบอสพอลโดยว่า ชายปริศนา : เอ้ย พอลไม่ต้องห่วง คืออย่างที่พี่บอก วันนี้พี่โทรหาประทีป ให้มาดูแลพอล พี่เป็นคนเอาประทีปขึ้นรองเลขาพอล: ครับ พอใช่ไหมพี่ชายปริศนา : อ่าใช่ เออแล้ววันนึงเราจะเลือกเลขาเราก็เลือกได้พอล: อืมชายปริศนา :พอลบอกว่าพี่ ผมอยากได้คนนี้เป็นเลขา พอลก็ดันมันขึ้นเป็นเลขา พอมันได้เป็นเลขา พอลเป็นคนตั้งมัน โอ๊ย มันฟัง เราอย่างกับขี้อะ เดินตามตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊ก พอลเข้าใจใช่ไหมพอล: ครับ ครับชายปริศนา : เออนี่คือสิ่งที่พี่บอก พอลว่าเฮ้ย พอลต้องเป็นเบอร์ 1พอล: ครับ