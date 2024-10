“บอสพอล” คืนเงิน 1.7 แสน ป้าพิการช้ำหนี้ 3 แสนเจอขายฝัน หลังใช้รูปถ่ายป้าสร้างแรงบันดาลใจคนอื่น

จากกรณี เป็นประเด็นใหญ่ หลังมีผู้เสียหายจำนวนมาก อ้างถูก THE iCON GROUP หลอกขายฝัน เสียเงินเป็นแสน บางรายสูญเงินเป็นล้าน สิ้นเนื้อประดาตัว แม้ “บอสพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล” ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง THE iCON GROUP จะออกมายืนยันความบริสุทธิ์ในฝั่งตัวเอง พร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่กระแสสังคมก็ยังโจมตี ลามไปถึงดารา คนดัง ที่เคยร่วมกิจกรรม ทั้งเป็นพรีเซ็นเตอร์ และรับตำแหน่งต่างๆ ใน THE iCON GROUPต่อมา ทางกันจอมพลัง ช่วยสู้ ได้โพสต์เตรียมช่วยเหลือ คุณป้าพิการ ไปเรียนออนไลน์กับดิไอคอน หวังช่วยเหลือครอบครัว แต่ถูกพูดให้สมัครสมาชิกเลยไปกู้เงินมากว่า 3 แสนบาท แถมบริษัทยังใช้รูปถ่ายไปลงสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น สุดท้ายปล่อยของไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (14 ต.ค.) ในรายการโหนกระแส ที่มีพิธีกรคนดัง อย่างหนุ่ม กรรชัย โดยทางกัน จอมพลัง ได้พาคุณป้าพิการมาเพื่อร้องขอความเป็นธรรมด้วย โดยทางป้าได้ถาม บอสพอลว่าจำป้าได้ไหม และได้เล่าเรื่องราวความเดือดร้อนทั้งหมดอีกครั้งขณะที่บอสพอลฟังเรื่องราวความเดือดร้อนของป้าก็น้ำตาไหลออกมา และต่อมาทางกันจอมพลัง ได้เปิดเผยเพิ่มเติมก่อนจบรายการโหนกระแสว่า ว่าทางบอสพอล ได้โอนเงินคืนคุณป้าแล้ว 170,000 บาท ส่วนผู้เสียหายคนอื่นๆ จะพาไปดำเนินการรับการเยียวยาจากที่บอสพอลระบุไว้ในรายการทั้งนี้ ทางเพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้“ ได้ระบุข้อความเพิ่มเติมว่า “ผมดีใจมากจนน้ำตาไหลที่เคสของผมป้านั่งรถเข็นได้รับเงิน 170000 จากบอสพอลแล้วครับ”