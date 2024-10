ย้อนไทม์ไลน์เผยสัมพันธ์ แสงเดือน ชัยเลิศ และ PETA ย้อนหลัง 22 ปี

องค์กรพีต้า (PETA หรือ People for the Ethical Treatment of Animal) ของสหรัฐอเมริกา ร้องเรียนต่อวุฒิสภา กรณีการทารุณลูกช้าง โดยมีภาพวีดีทัศน์แสดงให้เห็นถึงการกระทำที่โหดร้ายทารุณ วุฒิสภาทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 25 พ.ย. ถึงตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้สอบสวนข้อเท็จจริงตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือถึงวุฒิสภา เมื่อวันที่ 6 ก.พ. รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบการกระทําทารุณช้างตามที่ปรากฏในภาพวิดีทัศน์ เป็นการแต่งเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทําที่โหดร้ายทารุณ ซึ่งเป็นการร้องขอจากทีมงานของ นางแสงเดือน ชัยเลิศ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 2 คนได้มาถ่ายทําวิดีโอเกี่ยวกับช้างโดยทีมงานฯ ได้ขอให้ผู้ทําพิธีผ่าจ้านลูกช้างตีหัวช้าง แล้วทีมงานใช้น้ำยาสีม่วงทาที่หลังและหัวช้าง ทําให้ดูคล้ายมีเลือดไหลแล้วถ่ายภาพเอาไว้ เชื่อว่ามีผลประโยชน์แอบแฝง อันไม่อาจคาดเดาได้ เช่น ทําลายบรรยากาศการท่องเที่ยวของประเทศไทย หรือเพื่อดึงเงินเข้ามูลนิธิฯ ส่วนลูกช้างตรวจสอบแล้วมีการเลี้ยงดูในสภาพที่ดี มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้านหนึ่ง นางแสงเดือน ได้รณรงค์ไม่ให้ใช้ตะขอและโซ่ล่ามช้าง ให้ยกเลิกกิจกรรมเอาช้างมาแสดงโชว์กับนักท่องเที่ยว และห้ามนั่งหลังช้างPETA ส่งคนเข้าไปถ่ายทำการขายเนื้อสุนัข ที่ อ.ท่าแร่ จ.สกลนคร จากนั้นนำเสนอข่าว ทำนองว่า คนไทยทั้งประเทศกินเนื้อสุนัข ผลที่ตามมาคือ ประเทศไทยถูกโจมตี สถานทูตไทยทั่วโลกถูกกลุ่มคนรักสัตว์ยื่นหนังสือประท้วง พร้อมทั้งเกิดขบวนการแอนตี้ไม่ซื้อสินค้าไทยPETA โจมตีว่าไทยใช้ลิงเก็บมะพร้าว ทารุณกรรมลิง ทั้งที่การแสดงโชว์ลิงเก็บมะพร้าวเป็นการแสดงให้นักท่องเที่ยวชมในบางพื้นที่เท่านั้น ความจริงในภาคอุตสาหกรรม ใช้เครื่องจักรเก็บมะพร้าว ไม่ได้ใช้ลิง แต่ผลที่ตามมาก็คือ มีการประโคมข่าวออกสื่อใหญ่โตให้แอนตี้ไม่ซื้อสินค้าจากไทยกลุ่มของนางแสงเดือน เคลื่อนไหวแคมเปญทวงคืนช้างไทยจากศรีลังกา แต่พบว่าเงื่อนไขที่ไม่สามารถทำได้คือ ช้างที่ไทยมอบให้ศรีลังกาเป็นการมอบให้แบบรัฐต่อรัฐ (G2G) ตามความตกลงระหว่างประเทศ ช้างเป็นกรรมสิทธิ์ของศรีลังกาโดยสมบูรณ์ หากศรีลังกาจะคืนช้างให้ไทยจริง จะต้องคืนให้กับหน่วยงานทางการของรัฐเท่านั้น เช่น สถาบันคชบาลฯ ไม่ใช่คืนให้กับมูลนิธิใดมูลนิธิหนึ่ง สรุปคือ การคืนก็ต้องเป็นในรูป G2G เช่นกันนางแสงเดือน เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน จากนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เมื่อค่ำวันที่ 18 พ.ย. ที่บ้านจักรพงษ์ กรุงเทพฯ ระหว่างที่นายมาครงมาประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่กรุงเทพฯเดือน ต.ค. นายจรัล ดิษฐาอภิชัย ผู้ต้องหาคดีมาตรา 112 ที่ลี้ภัยไปยังประเทศฝรั่งเศส ออกหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก “เกิดมาขบถ” ระบุว่า เดือน ส.ค. (ไม่ระบุปี) นางแสงเดือนได้นำเงินจำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ไปมอบให้กับกลุ่มผู้ต้องหาคดีมาตรา 112 ที่ประเทศฝรั่งเศส พร้อมทั้งเลี้ยงข้าว เพื่อแสดงออกถึงการสนับสนุนและให้กำลังใจเดือน ก.ย. PETA โจมตีสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี กรณีนำ “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระมาจัดแสดง พร้อมเรียกร้องให้ปล่อยหมูเด้งคืนสู่ป่าเดือน ต.ค. เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่ปางช้าง Elephat Nature Park (ENP) ของนางแสงเดือน ทำให้ช้างตายไป 2 เชือก โดยไม่มีแผนการอพยพช้างเหมือนเช่นที่ปางอื่นทำ หนำซ้ำเจ้าหน้าที่จากปางต่างๆ ที่เคยได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของนางแสงเดือน ต้องมาช่วยอพยพช้างของนางแสงเดือนไปสู่ที่ปลอดภัย