“บอสพอล” ยอมรับคลิปเสียงหลุด ‘เป็นเสียงผมเองจริง มีการให้เงินจริง’ แต่ไม่ขอยืนยันว่าใคร

จากกรณี เป็นประเด็นใหญ่ หลังมีผู้เสียหายจำนวนมาก อ้างถูก THE iCON GROUP หลอกขายฝัน เสียเงินเป็นแสน บางรายสูญเงินเป็นล้าน สิ้นเนื้อประดาตัว แม้ “บอสพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล” ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง THE iCON GROUP จะออกมายืนยันความบริสุทธิ์ในฝั่งตัวเอง พร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่กระแสสังคมก็ยังโจมตี ลามไปถึงดารา คนดัง ที่เคยร่วมกิจกรรม ทั้งเป็นพรีเซ็นเตอร์ และรับตำแหน่งต่างๆ ใน THE iCON GROUP ต่อมาพบว่ามีกระแสคลิปเสียงของบอสพอลที่คุยกับนักการเมืองท่านหนึ่ง คล้ายพยายามเสนอเงินเพื่อเคลียร์ปัญหา โดยคลิปเสียงกลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างหนักตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยคลิปเสียงมีเนื้อหาระบุว่า "พอลต้องใหญ่กว่านี้ พอลต้องดูแลพี่ดีกว่านี้ ตอนนี้พอลให้พี่เดือนละแสน เทียบกับที่พี่ไปดูแลคน มันต้องใหญ่กว่านี้ ถ้าพอลดูแลพี่ดีกว่านี้ พอลจะเอาอะไร พอลดีดนิ้วได้เลย"ซึ่งพอล ก็ตอบกลับไปว่า "งั้นพี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อน" อีกฝ่ายตอบกลับมาว่า "ได้ ถ้ากรรมาธิการเรียก พี่จัดการให้ ไม่มีอะไรหรอก"วันนี้ (14 ต.ค.) ในรายการโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย ได้ถามบอสพอล หรือนายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล” ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง THE iCON GROUP โดยระบุว่า ขอถามตรงๆ ว่าคลิปเสียงนี้ ใช่เสียงของบอสพอล จริงหรือไม่ และมีการจ่ายเงินให้เขาจริงหรือไม่ทางบอสพอลยอมรับว่า ใช่ เป็นเสียงของตนจริง เกิดจากเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อน ที่ถูกบรรดา “นักร้อง” มาขู่เรียกเอาเงิน ไม่อย่างนั้นจะไปร้องต่างๆ นานา จนทำให้ตนติดต่อกับคู่สนทนาในสาย ซึ่งไม่ขอยืนยันว่าเป็นใคร ว่าเขาจะช่วยเราได้จากเรื่องนี้ และยังยอมรับว่าจ่ายเงินให้เขาเดือนละ 1 แสนบาท แต่ไม่ให้ทุกเดือน และที่อ้างว่าจ่าย 30 ล้าน ก็ไม่เป็นความจริง หนุ่ม กรรชัย ยังเขียนชื่อใส่กระดาษ ส่งให้บอสพอลดู ว่าใช่คนนี้ไหม แต่บอสพอลไม่ขอยืนยัน