บิ๊กต่าย เฉียบขาด เด็ดปีกบอส ดิ ไอคอน เตรียมนอนคุก ใช้กรรม

คดีนี้ประเมินว่ามีผู้เสียหายนับแสนราย ตำรวจต้องพร้อมเหนื่อย ถือเป็นการเจิม ผบ.ตร.คนใหม่ อย่าง “บิ๊กต่าย” ที่ต้องบอกว่าทำงานเข้าตาประชาชนทีเดียวในท่ามกลางสถานการณ์ความชั่วร้ายของธุรกิจขายตรงซ่อนเงื่อน แฝงแชร์ลูกโซ่ไว้อย่างเนียนๆ อย่าง The iconยังมีสิ่งดีๆ ให้เห็น คือ การทำงานของตำรวจที่ฉับไวคึกคักผิดหูผิดตา ไม่ทำตัวเป็นภาระของบรรดาเหยื่อคนละเรื่องกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ดันลอยแพเหยื่อ ตีความกฎหมายเข้าข้าง The icon หน้าตาเฉย ไล่ให้ผู้บริโภคไปฟ้องกันเอาเองแล้วต่อมา ยังมีคลิปเสียงหลุด เรื่องการติดสินบนคนระดับ ผอ. ของ สคบ. อีกต่างหากงานนี้ สคบ. ต้องกลับตัวกลับใจ เป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆ มิฉะนั้น อาจต้องให้ตำรวจไปช่วยกวาดบ้าน สคบ. ไปเลยนางจิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็เป็นอีกคนที่กาววาวในสถานการณ์นี้ สั่งการฉับไว มีวิสัยทัศน์ บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ให้ทำงานไปทางเดียวกันอย่างการสั่งยกเครื่องการทำงานของ สคบ. ว่าต่อไปจะมานั่งรอดูตัวเลขงบดุลฯ ประจำปีอย่างเดียว ไม่ได้สคบ. ต้องทำงานเชิงรุก เข้าไปตรวจสอบความซับซ้อนของธุรกิจใหญ่ๆ ว่าซ่อนแชร์ลูกโซ่ไว้หรือไม่ขณะที่ตำรวจถือว่าสุดยอด พล.ต.อ.กิตติ์รัตน์พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. สั่งกองบัญชาการสอบสวนกลางระดมพนักงานสอบสวน ไว้รองรับแจ้งความวันละ 70 นายทั้งยังสั่งการไปยังตำรวจท้องที่ทั่วประเทศ ให้รับแจ้งความจากเจ้าทุกข์ The icon ได้ทันที มีการส่งแนวทางการทำคดีไปให้พร้อมเพราะคดีนี้ มีการประเมินว่าอาจมีผู้เสียหายมากนับแสนราย ตำรวจต้องพร้อมจะเหนื่อยถือเป็นการเจิม ผบ.ตร.คนใหม่ อย่าง “บิ๊กต่าย” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ที่ต้องบอกว่า ทำงานเข้าตาประชาชนไม่มาทำตัวเว่อ เที่ยวพล่ามรายวันในทางคดี เอาดีใส่ตัว แบบตำรวจสีเทาบางคน ซึ่งตกสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วงานนี้ ตำรวจโกยแต้มไปเต็มๆ คดีมีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วมากไม่ทันไร บรรดา “บอส” ของ The icon ก็ถูกกดดันจนต้องรีบมาแสดงตัว ให้ปากคำตำรวจเป็นแถวตอนนี้ ทางหนีทีไล่ของเหล่าดารา “บอส” ทั้งหลาย จะออกไปในทางเดียวกันยามร่ำรวยโกยเงินจนชีวิตเปลี่ยน ยินดีให้ใครๆ ยกย่องว่า “บอส” เป็นผู้บริหารระดับสูงแต่พอจวนตัวตีนแหย่คุก พวก “บอส” ก็บอกว่าตัวเองแค่ “รับจ้างทำของ” รีบลดเพดานตัวเองกันวุ่นวายคนในสังคมก็ยังสงสัย สุดท้ายแล้ว ดาราที่ร่ำรวยด้วยเลือดและน้ำตาของเหยื่อเหล่านั้น จะมีช่องโหว่ทางกฎหมายให้หนีรอดไปได้หรือไม่?เมื่อเทียบเคียงกับคดีแชร์ลูกโซ่ก่อนหน้านี้อย่าง Forex-3D ซึ่งคดีดังกล่าว ดาราระดับนางเอกอย่าง “พิงกี้” สาวิกา ไชยเดช และนักร้องระดับซุปตาร์อย่าง “ใบเตย อาร์สยาม” ถือเป็นตัวละครสำคัญจะเห็นว่า พิงกี้และใบเตย โดนข้อหา และต้องเดินคอตกไปนอนคุก แม้เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่ของ Forex-3D เพียงผิวเผินแค่เป็นพรีเซนเตอร์ให้ประชาชนหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อ Forex-3D เท่ากับพิงกี้และใบเตย มีความผิดสำเร็จหากพิจารณาในมาตรฐานนี้ละก็ “บอสกันต์” กันต์ กันตถาวร “บอสแซม” ยุรนันท์ ภมรมนตรี “บอสมีน” พิชญา วัฒนามนตรี มีโอกาสสูงทีเดียว ที่จะต้องประสบชะตากรรมเดียวกันกับ “พิงกี้-ใบเตย”ทั้งนี้ คำพูด คำประกาศ โฆษณา คำรับรอง หรือการกระทำด้วยประการใดๆ ของบอส ซึ่งทำให้ชาวบ้านเข้าใจได้ว่า จะได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อเป็นการตอบแทน จากการเข้าร่วมธุรกิจทั้ง ๆ ที่บรรดาบอสรู้อยู่แล้ว ว่าข้อความที่สื่อสารออกไปเป็นเท็จ หรือเป็นไปไม่ได้ โดยสภาพของความเป็นจริง หรือรู้ข้อเท็จจริงแต่กลับ ปกปิดความจริงเหล่านั้นไว้ถือว่าจะเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน ยากที่จะดิ้นหลุดไปได้-----------------------------------------------------**หมายเหตุแอป Sondhi App ดาวโหลดได้แล้วระบบ iOS ไปที่ AppStore : https://apps.apple.com/th/app/sondhi-app/id1588046647

