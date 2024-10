อย่างนี้ก็ได้? CIA ประกาศรับสมัคร "คนชังชาติ" เป็นสายลับล้วงข้อมูลประเทศตัวเองป้อนอเมริกา

“จีน”

รัสเซียและอิหร่าน”

“เราต้องการให้แน่ใจว่าบุคคลในระบอบเผด็จการอื่น ๆ รู้ว่าเราพร้อมอยู่เสมอ และความพยายามนี้เป็นเพียงวิธีเดียวที่ซีไอเอจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมระดับโลกใหม่ ที่มีการปราบปรามของรัฐ และการเฝ้าสอดแนมทั่วโลกได้”

“มีคนจำนวนมากที่เข้าถึงข้อมูลได้และไม่พอใจระบอบการปกครองของ สี จิ้นผิง ในจีน ... มีผู้คนในนั้นที่ไม่ชอบทิศทางที่ สี จิ้น ผิง กำลังนำพาประเทศไป และเข้าใจว่ายังมีเส้นทางที่จะช่วยเหลือประเทศของตนเองได้โดยทำงานร่วมกับเรา”

“ความพยายามใด ๆ ก็ตามที่จะสร้างความแตกแยกระหว่างชาวจีน กับ พรรคคอมมิวนิสต์จีน หรือทำลายความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างจีนกับจีน จะต้องล้มเหลวอย่างแน่นอน”

ไว้จำนวน 944,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือราว 31.6 ล้านล้านบาท)

สรุปง่าย ๆ ก็คือ งบประมาณด้านการทหารของจีนและรัสเซีย นั้นอยู่ที่เพียงระหว่าง 20% และ 12-13% ของงบประมาณด้านการทหารของสหรัฐฯ เท่านั้น

รัสเซีย จีน อิหร่านหรือเกาหลีเหนือ

“สงครามเย็น”

“เราจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับคนทำงานที่มีภูมิหลังและประสบการณ์ รวมทั้งประสบการณ์กับมุมมองที่หลากหลาย เพื่อเจ้าหน้าที่ของเราจะได้ทุ่มเทปกป้องประเทศ”

อายุ 18-35 ปี (คือ คน Gen Y ต่อ Gen Z)

“Spy Kids”

“ลัทธิคอมมิวนิสต์”

ภายหลัง “สงครามเย็น” สิ้นสุดลง ภารกิจของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ไม่เพียงไม่ลดลง แต่กลับมีความหลากหลายมากขึ้น การล่มสลายของสหภาพโซเวียตไม่ได้ยุติการจารกรรมของอเมริกา แต่เปลี่ยนโฟกัสไปที่ศัตรูรายใหม่และภัยคุกคามระดับโลก

ที่น่ากลัวก็คือ พวกนี้กำลังดำเนินปฏิบัติการชักจูง และดึงเอาเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ Gen Y-Gen Z ในประเทศต่าง ๆ เข้าไปเป็นพวก เข้าแทรกซึม ให้เป็นสปาย และดำเนินการต่างๆ เพื่อเอื้อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา และชาติตะวันตกนั่นเอง

Confessions of an Economic Hit Man

"เพชฌฆาตเศรษฐกิจ"

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงกรณีสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (Central Intelligence Agency) หรือ CIA พยายามเพิ่มขีดความสามารถด้านข่าวกรองของตัวเอง เพื่อสู้กับมหาอำนาจจากซีกโลกตะวันออกที่ได้ขยายความร่วมมือกับ "ทั้งนี้ เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา CIA ได้ลงประกาศรับสมัคร“สายลับ”ใน จีน อิหร่าน และเกาหลีเหนือ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยผู้สนใจสามารถส่งชื่อและข้อมูลสมัครได้ทางผ่านเว็บไซต์ และช่องทางที่เป็นความลับการประกาศรับสมัครสายลับในจีน อิหร่าน และเกาหลีเหนือผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้ง X, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram และ LinkedIn รวมถึงในดาร์กเว็บ มีทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษาฟาร์ซี และภาษาเกาหลี โดยโพสต์ถึง “วิธีติดต่อซีไอเออย่างปลอดภัย (Securely Contacting)”สำหรับ สาเหตุที่ทำไม CIA ต้องประกาศรับสมัครสายลับผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเปิดเผยแทนที่จะไปหาสายลับกันแบบเงียบ ๆ โฆษก CIA กล่าวในแถลงการณ์ว่านาย เดวิด เอส.โคเฮน (David S.Cohen) รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐ แสดงความมั่นใจกับสำนักข่าว Bloomberg ว่าจะมีคนจากประเทศเป้าหมายจำนวนมากสมัครเป็นสายลับกับ CIA อย่างแน่นอน โดยเขาบอกว่า มีคนจำนวนมากที่เข้าถึงข้อมูลภายในของรัฐบาลตัวเองและไม่พอใจกับระบอบการปกครองในประเทศของตัวเอง CIA จึงมั่นใจว่าคนกลุ่มนี้จะมาสมัครเป็นสายลับของ CIAอย่างไรก็ตาม ได้เกิดคำถามว่า แล้วคนเกาหลีเหนือที่สนใจจะสมัครเป็นสายลับให้ CIA จะสมัครได้อย่างไร เพราะคนเกาหลีเหนือส่วนใหญ่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ ซึ่ง CIA คาดว่าเป็นไปได้ที่คนเกาหลีเหนือที่อาศัยอยู่ติดชายแดนจีนมักจะข้ามพรมแดนเข้ามาค้าขายในจีนแล้วกลับไปที่เกาหลีเหนือ จึงทำให้ในช่วงที่มาฝั่งจีนเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและอาจสนใจสมัครเป็นสายลับให้ CIA ก็ได้ขณะที่ นายหลิว เผิงอี๋ว์ (Liu Pengyu) โฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ก็กล่าวตอบโต้ถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวว่าโดยที่ผ่านมา จีนพยายามเตือนประชาชนของตัวเองให้ระวังถูกสายลับต่างชาติล่อลวงให้เผยแพร่ข้อมูลความลับทั้งนี้ใน ปีงบประมาณ 2567 สหรัฐฯ มีการจัดสรรงบประมาณการป้องกันประเทศทั้งหมดของกระทรวงกลาโหม และหน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐฯโดยแบ่งเป็น- 842,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับกระทรวงกลาโหม- 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จัดสรรไว้สำหรับโครงการข่าวกรองแห่งชาติ- 29,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับโครงการข่าวกรองทางทหารขณะที่ งบประมาณการป้องกันประเทศของรัสเซียสำหรับในห้วงเวลาเดียวกันนั้นคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 130,000 ถึง 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(หรือราว 4.4 ถึง 4.7 ล้านล้านบาท )ในขณะเดียวกันรายงานระบุว่าค่าใช้จ่ายด้านการทหารของจีนสำหรับปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 224,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 7.5 ล้านล้านบาท)เป็นที่ทราบกันดีในชุมชนข่าวกรองของสหรัฐฯ ว่า การจะเข้าไปเจาะข้อมูล ล้วงความลับในนั้นเป็นเรื่องยากมาก พิสูจน์ได้จากรายงานของ เว็บไซต์นิวยอร์กไทมส์ เมื่อ ปี 2560 ที่รายงานความล้มเหลวของปฏิบัติการสายลับของ CIA ในจีนช่วง ระหว่างปี 2553 ถึง 2555 สายลับ CIA ของสหรัฐฯ ถูกทางการจีนจับกุมได้มากถึง 20 ราย โดยรัฐบาลจีนได้ลงโทษสายลับเหล่านี้ด้วยการสังหาร หรือ ตัดสินโทษจำคุก ส่งผลให้การเจาะข่าวข้อมูลของสหรัฐฯ ประสบกับภาวะชะงักงันยาวนานหลายปีนี่เองเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ CIA ต้องพยายามเพิ่มทรัพยากรบุคคลในการหาข่าวในหมู่คนหนุ่มสาวชาวจีนที่ไม่พอใจรัฐบาล รวมทั้งสนับสนุนให้คนหนุ่มสาวที่ชังชาติเหล่านี้ทำการติดต่อผ่านสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศนั้น ๆรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองสหรัฐฯ นายเดวิด โคเฮน ยังเน้นย้ำถึงการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน กระจายไปทั่วโลก แทนที่จะรวมศูนย์ กระจุกตัวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ CIA แห่งเดียว โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะทำหน้าที่ประสาน และคอยยุยงประเทศต่าง ๆ ให้ระแวงต่อประเทศจีนวิธีการดังกล่าวนี้ ไม่ต่างจาก ยุทธวิธีที่ CIA ใช้ในช่วงในช่วงศตวรรษที่ 20 และ เหมือนกับวิธีที่สหรัฐฯ ใช้ภายหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียในปี 2565 โดย CIA ได้เปิดช่องทางในการรับข้อมูลจากพลเมืองรัสเซียที่ไม่พอใจรัฐบาลปูตินผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งยังรณรงค์แคมเปญเรียกร้องให้ร่วมมือต่อต้านรัสเซียการกระทำเหล่านี้สะท้อนถึง กลยุทธ์ในการแทรกซึมเข้าไปในรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ที่เป็นคู่ปรับกับสหรัฐฯ นั่นเองทั้งนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2567 CIA ยังเคยเผยแพร่วีดิโอสั้นภาษารัสเซีย ความยาวเกือบ 3 นาที ผ่านบัญชีแพลตฟอร์ม X, Facebook และ Telegram เพื่อชักชวน และ ปลุกปั่นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองรัสเซียที่รู้สึกว่า ตนเองถูกผู้นำระดับสูงของรัสเซียทรยศ และ คดโกงผ่านการคอร์รัปชัน จากนั้นจึงชวนให้มาเป็นสายลับสองหน้าให้ CIA โดยในวีดิโอนำเสนอเรื่องราว ผ่านตัวละครเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองทหารรัสเซียที่ผิดหวัง และ ตัดสินใจติดต่อกับ CIA ในที่สุดทั้งนี้ CIA มักใช้สื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการรับสมัครสายลับหน้าใหม่ โดยวิธีการเปิดรับสายลับในเกาหลีเหนือและอิหร่าน เช่นเดียวกันกับโมเดลการบ่มเพาะสายลับหนุ่มสาวที่ชังชาติโซเวียตได้สำเร็จบางส่วนเมื่อย้อนไปอีก เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จากรายงานของสำนักข่าว VOA ระบุว่า ซีไอเอ ต้องการกระตุ้นคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานกับหน่วยข่าวกรองกลาง โดยปรับภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กรให้ทันสมัยและเข้าถึงคนหนุ่มสาวและเปิดรับคนหลากหลายเชื้อชาติมากกว่าที่เป็นอยู่บนเว็บไซต์ของ CIA ระบุว่า หลายคนอาจนึกถึงเจ้าหน้าที่ CIA สวมเสื้อโค้ทคลุมยาวปกปิดใบหน้า คอยส่งข้อความรหัสลับหากัน หรือแม้กระทั่งใช้อุปกรณ์แปลกๆ เช่น กล้องหรือโทรศัพท์แบบลับ ๆ ในการทำงาน เหมือนที่หลายคนเคยเห็นในภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ หรือในนวนิยายสายลับต่างๆ แต่ภาพที่เห็นนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่งานของ CIA ทั้งหมดภาพด้านบน เป็นภาพโปสเตอร์ภาพหญิงสาวสวย ผมดำขลับ หน้าตาคม ที่มุมหนึ่งมองเหมือนกับเธอมีเชื้อสายฮิสแปนิก-ละติน แต่อีกมุมเหมือนชาวตะวันออกกลาง พร้อมกับข้อความเชิญชวนให้เข้าร่วมงานเป็นคนสืบข่าวให้กับ CIAนี่เป็นหนึ่งในแคมเปญที่ CIA ตั้งเป้าหมายในการจ้างคนรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมาร่วมทีมมากขึ้น โดยในเว็บไซต์ของ CIA ระบุว่าการปรับโครงสร้างของ CIA ครั้งนี้ พุ่งเป้าไปกลุ่มคนรุ่นใหม่ เริ่มแรกปฏิบัติการเมื่อปี 2561 ในยุคของ นางจีนา ฮาสเพล (Gina Haspel) ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐฯที่จ้างหนุ่มสาวชาวอเมริกันรุ่นใหม่ที่เก่ง ๆ แบบเปิดกว้างไม่มีข้อจำกัดด้านเพศสภาพ เชื้อชาติ หรือพื้นเพด้านวัฒนธรรมใดๆทั้งนี้ CIA ได้เริ่มปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 ด้วยการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ที่ทันสมัยจนถึงปัจจุบัน ที่สร้างความแตกต่างจากเว็บไซต์ของรัฐบาลสหรัฐฯทั่วไป เมื่อเทียบกับหน่วยงานที่ใกล้เคียงกันอย่างสำนักงาน FBI สืบสวนกลางของสหรัฐฯ ที่ยังคงเป็นภาพถ่ายบุคคลที่ต้องการตัวมากที่สุดในสหรัฐฯนอกจาก CIA จะใช้วิธีดึงดูดคนรุ่นใหม่มาร่วมงานผ่านการประกาศรับสมัครทางออนไลน์แล้ว ทาง CIA ยังเปิด บัญชีอินสตาแกรม เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2562 และสร้างเว็บไซต์ที่มีโดเมน ด็อท อันเนียน (.onion) ซึ่งเป็นโดเมนพิเศษที่ใช้เป็นช่องทางติดต่อบน ดาร์กเว็บมืด ไว้สำหรับผู้ที่ต้องการสื่อสารกับ CIA อีกทางหนึ่งสำหรับ การ Rebranding ของ CIA เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ CIA เป็นที่รู้จักและดึงดูด คนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมงานกับ CIA ซึ่ง โฆษกของสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐฯขณะนั้น เปิดเผยว่า CIA ต้องการให้คนกลุ่มหนุ่มสาวเหล่านี้อยากทำงานกับองค์กรข่าวกรองซึ่งสามารถเจริญก้าวหน้าและเติบโต และอ้างว่าพันธกิจของ CIA อย่างหนึ่ง คือ การสร้างองค์กรที่รับฟัง ให้ความเคารพ และให้คุณค่ากับทุกคนสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาทำงานกับ CIA จะต้องเป็นพลเมืองอเมริกันหรือจะมีสองสัญชาติก็ได้ อายุ 18 ปีขึ้นไป มีความพร้อมที่จะย้ายเข้ามาทำงานในกรุงวอชิงตัน และต้องผ่านการตรวจสอบประวัติด้านความมั่นคงและด้านสุขภาพส่วนตำแหน่งงานใน CIA ที่เปิดรับสมัครนั้นประกอบไปด้วย-นักวิเคราะห์ด้านคอมพิวเตอร์-นักวิเคราะห์ด้านการทหาร-กราฟิกดีไซน์เนอร์-นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี-นักวิเคราะห์ด้านอาวุธ-นักทำแผนที่จากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมมาได้ ซึ่งตำแหน่งนี้มีบทบาทสำคัญต่อการวิเคราะห์ด้านข่าวกรอง เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจให้กับผู้กำหนดนโยบายสำคัญๆของประเทศรวมถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้วยประเด็นสำคัญหนึ่ง ที่ผู้สมัครหลายคนอยากรู้ คือ ในการทำงานเป็นสายลับใน CIA จะได้ผลตอบแทน คิดเป็นตัวเงินเท่าไหร่?ในประกาศรับสมัครงานของ CIA ระบุว่า รายได้รายปีของพนักงาน CIA จะอยู่ที่ตั้งแต่ 58,070 ดอลลาร์ หรือราว 1.74 ล้านบาทต่อปี ไปจนถึง 159,286 ดอลลาร์ หรือราว 4.78 ล้านบาทต่อปี ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของแต่ละคน และเกือบทุกตำแหน่งจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือโทด้วย รวมทั้งการมีทักษะด้านภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนอกจากนี้ สำหรับนักเรียนนักศึกษา ทางCIA จะมีทุนการศึกษาให้ระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับสายลับรุ่นใหม่ที่จะเข้าร่วมองค์กร โดยมีทุนการศึกษาสูงสุดถึง 25,000 ดอลลาร์ หรือราว 836,000 บาทต่อปี สำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านไอที การเงิน และด้านนโยบายต่างประเทศไม่เพียงแต่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่อย่างรุ่น Gen Y (มิลเลนเนียล) หรือ GenZ ที่ CIA ให้ความสนใจ เพราะบนเว็บไซต์ของ CIA มีเว็บไซต์ย่อยที่เรียกว่าที่มีวิดีโอเกี่ยวกับสุนัขดมกลิ่นหาวัตถุระเบิด ที่มีเสียงเด็กหญิงคอยอธิบาย เพื่อสร้างความรู้จักและเข้าใจการทำงานของ CIA ให้กับเด็กๆ ด้วยความพยายาม และปฏิบัติการล้างสมอง เพื่อนำไปสู่การจารกรรมแทรกซึมสอดแนมเหล่านี้ของสหรัฐฯ ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะ ภารกิจหนึ่งของ CIA ก็คือ คือบ่อนทำลายความมั่นคงของบรรดาประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคซีกโลกใต้ เช่น ละตินอเมริกาและตะวันออกกลาง ซึ่งมักจะส่งผลกระทบรุนแรงนำไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลและเปลี่ยนแปลงอำนาจการเมืองการปกครองจากปฏิบัติการลับของสหรัฐฯทั้งนี้ เมื่อย้อนไปในประวัติศาสตร์ CIA ถือกำเนิดขึ้นมาจากหน่วยงาน โอเอสเอส (OSS - Office Of Strategic Services) ซึ่งตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พอสงครามสงบ องค์การนี้ก็ถูกยุบไป ต่อมา “สงครามเย็น” ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต มีความเข้มข้นมากขึ้น อเมริกาจึงได้จัดตั้ง CIA ขึ้นมาต่อต้านทั้งนี้ เมื่อย้อนไปในประวัติศาสตร์ CIA ถือกำเนิดขึ้นมาจากหน่วยงาน โอเอสเอส (OSS - Office Of Strategic Services) ซึ่งตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พอสงครามสงบ องค์การนี้ก็ถูกยุบไป ต่อมา“สงครามเย็น”ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต มีความเข้มข้นมากขึ้น อเมริกาจึงได้จัดตั้ง CIA ขึ้นมาต่อต้าน “ลัทธิคอมมิวนิสต์”CIA นั้นไม่เลือกวิธีการในการต่อสู้ ทั้งปฏิบัติการโฆษณาชวนเชื่อ, จารกรรมความลับและการสนับสนุนกลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์, ทำลายล้าง, สังหารบุคคลชั้นนำฝ่ายตรงข้าม และแทรกแซงโดยก่อรัฐประหารเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่เห็นว่าจะเป็นพิษภัยต่อผลประโยชน์ของอเมริกา ดังตัวอย่างที่ปรากฏในทวีปอเมริกาใต้, ประเทศละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางโดยภารกิจปฏิบัติการลับได้รับการอนุมัติงบและการจัดการผ่านระบบที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลระดับสูง เช่น สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NSC) หรือที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มพิเศษซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อนโยบายต่างประเทศ กลุ่มนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล รวมถึงประธานาธิบดี ทำหน้าที่อนุมัติปฏิบัติการลับรวมถึงการก่อการร้ายและภัยคุกคามทางไซเบอร์ ยุคดิจิทัลได้เปลี่ยนโฉมหน้าการปฏิบัติการข่าวกรองด้วยการจารกรรมทางไซเบอร์กลายเป็นเครื่องมือสำคัญความพยายามในการสรรหาสายลับใน “จีนและรัสเซีย” ผ่านโซเชียลมีเดีย อย่างเปิดเผยครั้งล่าสุด แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ต่อเนื่องซึ่งสหรัฐฯ ใช้ประโยชน์จากความไม่พอใจภายในระบอบอำนาจนิยม เพื่อรวบรวมข่าวกรองโดยในจีนสหรัฐฯ ต้องอาศัยการใช้ประโยชน์จากความไม่พอใจในหมู่ประชาชนและชนชั้นสูงเกี่ยวกับนโยบายที่เด็ดขาดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงซึ่งคล้ายคลึงกันกับสิ่งที่ CIA ทำกับรัสเซีย ภายหลังการรุกรานยูเครนของกองทัพรัสเซียในปี 2545 โดยซีไอเอได้เดินแผนลับปฏิบัติการขอข้อมูลจากชาวรัสเซียที่ผิดหวังกับระบอบการปกครองของ ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูตินปฏิบัติการเหล่านี้ แม้ว่าทางการสหรัฐฯ จะอ้างว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงของประเทศ แต่กลับนำไปสู่ความขัดแย้งทางการทูตและการรับรู้ทั่วโลกเกี่ยวกับจักรวรรดินิยมอเมริกัน โดยสร้างผลกระทบทางจริยธรรมของปฏิบัติการจารกรรม ซึ่งสร้างความไม่สมดุลระหว่างผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติกับอำนาจอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศอื่นยังคงดำเนินต่อไปนอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการโต้เถียงถึงปฏิบัติการข่าวกรองของสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภูมิรัฐศาสตร์ และการเมืองระดับโลก ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อกิจการภายในของประเทศเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและพลวัตของความมั่นคงระดับโลก เนื่องจากความตึงเครียดยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเป็นสงคราม โดยเฉพาะกับจีนและรัสเซียอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคร่าว ๆ ไปแล้วในรายการ คุยทุกเรื่องกับสนธิ Ep.259 ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 ว่านายใหญ่ “CIA – MI6”หน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ และ อังกฤษ คือ วิลเลียม เบิร์นส์ และ เซอร์ ริชาร์ด มัวร์ ไปขึ้นเวทีของ Financial Times พร้อมกันที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อต้นเดือนกันยายน 2567 โดยเปิดเผยให้เห็นถึงแนวคิด และปฏิบัติการหลายๆ เรื่องที่กำลังเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพของโลกด้วยเหตุนี้ กรณีล่าสุดคือ การออกมารับสมัครสายลับอย่างโจ๋งครึ่ม ผ่านโซเชียลมีเดียว ยิ่งตอกย้ำว่า บทบาทของปฏิบัติการข่าวกรองของสหรัฐฯ จะยังคงเป็นตัวจุดประเด็นความขัดแย้งกันในกลยุทธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐฯ อย่างไม่จบไม่สิ้น เพราะปฏิบัติการลับของ CIA คือต้นตอความชั่วร้ายของสงครามที่ไม่วันสิ้นสุดมีหนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อภาษาไทยคือตีพิมพ์ออกมาเมื่อปี 2547 ออกมาเปิดโปง ตีแผ่ปฏิบัติการของอเมริกาในการกร่อนเซาะบ่อนทำลายประเทศอื่นทั่วโลกในช่วงศตวรรษที่ 20 โดยคนเขียนหนังสือเล่มนี้คืออดีตเจ้าหน้าที่ CIAนายสนธิ กล่าว