“ทนายนิด้า” วิเคราะห์ ดิไอคอน ต่อให้ไม่ประสงค์กำไรจากสินค้า แต่มุ่งกำไรจากปริมาณสมาชิก เข้าข่ายฉ้อโกง

จากกรณี เป็นประเด็นใหญ่ หลังมีผู้เสียหายจำนวนมาก อ้างถูก THE iCON GROUP หลอกขายฝัน เสียเงินเป็นแสน บางรายสูญเงินเป็นล้าน สิ้นเนื้อประดาตัว แม้ “บอสพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล” ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง THE iCON GROUP จะออกมายืนยันความบริสุทธิ์ในฝั่งตัวเอง พร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่กระแสสังคมก็ยังโจมตี ลามไปถึงดารา คนดัง ที่เคยร่วมกิจกรรม ทั้งเป็นพรีเซ็นเตอร์ และรับตำแหน่งต่างๆ ใน THE iCON GROUP ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (13 ต.ค.) เพจ “ทนายนิด้า” หรือ น.ส.ศรันยา หวังสุขเจริญ หรือ ทนายนิด้า ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีดังกล่าว โดยตั้งข้อสังเกตระบุข้อความว่า “ประเด็น The icon ไม่ได้อยู่ที่สินค้ามีจริงไหม แต่อยู่ที่ Model ธุรกิจว่ามุ่งแสดงหากำไรจากอะไร ถ้าไม่ใช่ประสงค์กำไรหลักจากสินค้า แต่มุ่งกำไรจากปริมาณสมาชิก ก็เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนได้ แม้จะมีสินค้าอยู่จริง"