บอสพอลลั่น! เชื่ออยู่เสมอ “ความถูกต้อง จะคุ้มครองเรา” วอนแม่ข่ายอย่าใช้อารมณ์

จากกรณี เป็นประเด็นใหญ่ หลังมีผู้เสียหายจำนวนมาก อ้างถูก THE iCON GROUP หลอกขายฝัน เสียเงินเป็นแสน บางรายสูญเงินเป็นล้าน สิ้นเนื้อประดาตัว แม้ “บอสพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล” ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง THE iCON GROUP จะออกมายืนยันความบริสุทธิ์ในฝั่งตัวเอง พร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่กระแสสังคมก็ยังโจมตี ลามไปถึงดารา คนดัง ที่เคยร่วมกิจกรรม ทั้งเป็นพรีเซ็นเตอร์ และรับตำแหน่งต่างๆ ใน THE iCON GROUP ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (13 ต.ค.) เฟซบุ๊ก “ วรัตน์พล วรัทย์วรกุล" หรือ บอสพอล ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง THE iCON GROUP ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่า “เมื่อวานนี้ (12 ต.ค.) ผมได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ในขณะนี้ มีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆบนโลกโซเชียลฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งเรื่องที่ เป็นความจริง แค่บางส่วนแต่หลายข้อมูล เป็นข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อเท็จจริง และคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปไกล ผมขอความร่วมมือ จากพี่น้อง #TheiCon ทุกท่านที่ยังรักและเชื่อมั่นในบริษัทหลายคนยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจขายสินค้าต่อไป ไม่แปลกเลย เมื่อท่านได้เห็นข่าวสาร หรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ที่ถูกแชร์โดยสื่อต่างๆ อาจทำให้ทุกท่านรู้สึกไม่สบายใจ และมีความต้องการที่จะตอบโต้หรือชี้แจง และแสดงความคิดเห็นในอีกแง่มุมหนึ่งแต่อย่างไรก็ตาม ผมขอความร่วมมือจากทุกท่าน ไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ หลีกเลี่ยงการคอมเมนต์ที่พาดพิงหรือกระทบกระเทียบผู้อื่น หรือกล่าวถึงใครในทางที่ไม่ดี เราควรดำเนินการทุกอย่าง ด้วยความสุภาพและอยู่ในกรอบที่เหมาะสมครับผมยังคงเชื่ออยู่เสมอว่า ความถูกต้อง จะคุ้มครองเรา !!!บอสพอล