พระราชินีทรงร่วมงานกาลาดินเนอร์ Islamic Fashion Festival (IFF) Bangkok 2024

แสดงผลงานการออกแบบของ Mr. Shanell Harun ดีไซเนอร์ชาวมาเลเชียที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายของพระราชินีจากทั่วโลก แฟชั่นโชว์ ชุดที่ 4 "Maha Dewi" (มหาเทวี) แสดงผลงานการออกแบบของ Mrs. Ghea Pangabean ดีไซเนอร์

วีดิทัศน์ จาก Royal Selangor มาเลเชีย และ Primus Jewe ประเทศไทย แฟชั่นโชว์ ชุดที่ 5 "Diamonds Are Forever" แสดงเครื่องประดับจากแบรนด์ Prinus Jewellery ประเทศไทย แฟชั่นโชว์ ชุดที่ 6 "Deserts of Love" แสดงผลงานการออกแบบชุดเจ้าสาวของ Mr. Ezuwan Ismal ดีใซเนอร์ ชาวมาเลเชีย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทะเลทราย และการแสดงชุดสุดท้าย (Finale) โดยนางแบบ ดีไซเนอร์ นักแสดงทั้งหมด

วันนี้ (12 ต.ค.) เมื่อเวลา 20.13 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงร่วมงานกาลาดินเนอร์ Islamic Fashion Festival (IFF) Bangkok 2024 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ Her Royal Highness Tunku Hajha Azizah Aminah Maimunah Iskandariah พระชายาในสุลต่าน แห่งรัฐปะหัง ประเทศมาเลเซีย ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ฯ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี Her Royal Highness Tunku Hajha Azizah Aminah Maimunah Iskandariah พระชายาในสุลต่านแห่งรัฐปะหัง Dato' Seri Raia Rezza Shah ผู้ก่อตั้งและประธานองค์กร Islamic พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงแรม แมนดาริน โอเรืยนเต็ล เฝ้าฯรับเสด็จจากนั้นเสด็จขึ้นชั้น 2 Dato' Seri Raja Rezza Shah ผู้ก่อตั้งและประธานองค์กร Isiamic FashionFestival (IFF) กราบบังคมทูลแนะนำดีไซเนอร์ และนักแสดง ดังนี้ Dato' Indera Tom Abang Sauf ดีไซเนอร์ชาวมาเลเชีย Mr. Shanell Harun ดีไซเนอร์ชาวมาเลเซีย Mrs. Ghea Panggabean ดีไชเนอร์ชาวอินโดนีเชีย นางสาวพิมพ์นรี โหตะไวทยกร เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับPrimus Jewellery ประเทศไทย Mr. Ezuwan Ismail ดีไซเนอร์ชาวมาเลเซีย Ms. Liza Aziz นักร้องชาวมาเลเซียMs. Azlina Aziz นักร้องชาวมาเลเชีย และMrs. Salimah Mahmood นักร้องชาวสิงคโปร์ต่อมาเสด็จเข้าห้อง Embassy พระราชทานพระราชวโรกาสให้ Dato' Seri Raja Rezza Shah ผู้ก่อตั้งและประธานองค์กร Islamic FashionFestival (IFF) ทูลเกล้า ฯ ถวายของขวัญจากแบรนด์ Royal Selangor แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระราชวงศ์ จากรัฐต่าง ๆ ของมาเลเชีย, ผู้ก่อตั้งและประธานองค์กร Islamic Fashion Festival (IFF)แล้วทรงมีพระราชปฏิสันถาร ตามพระราชอัธยาศัยเวลา20.23 น.เสด็จเข้าห้อง Royal Ballroom ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงชาติมาเลเซีย จบแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ Dato' Seri Raia Rezza Shah ผู้ก่อตั้งและประธานองค์กร Islamic กราบบังคมทูลรายงาน และเปิดงาน Islamic Fashion Festival (IFF) Bangkok 2024 เสวยพระกระยาหารค่ำ พร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์ จากแบรนด์เครื่องประดับ Lotus Art de Vivre ประเทศไทย ทอดพระเนตร แฟชั่นโชว์ ชุดที่ 1 "Aisvarya" (ความมั่งคั่งรุ่งเรือง) เป็นการแสดงเครื่องแต่งกายพื้นเมืองที่ขุนนางมาเลเซียในสมัยก่อนสวมใส่ในงานพิธีการ แฟชั่นโชว์ ชุดที่ 2 "Manik" (ลูกปัด) แสดงผลงานการออกแบบของ Dato' Indera Tom Abang Saufi ดีไซเนอร์ชาวมาเลเซีย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลูกปัดหลากหลายชนิดและผ้าทอจากฝีมือของนักโทษในเรือนจำรัฐปะหังจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงขับร้องเพลง โดย Ms. Liza Aziz นักร้องชาวมาเลเชีย วีดิทัศน์จาก TV Sarawak มาเลเชีย และ IFF Pekan รัฐปะหังมาเลเซีย แฟชั่นโชว์ ชุดที่ 3 "Rachini" (ราชินี)ชาวอินโดนีเซีย ที่ใช้ผ้าทอลวดลายบาหลี ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอาณาจักรโบราณศรีวิชัยและมัชปาหิต ทอดพระเนตรการแสดงขับร้องเพลง วีดิทัศน์ และแฟชั่นโชว์ อาทิ การแสดงขับร้องเพลง โดย Ms. Liza Aziz และ Ms. Azlina Aziz นักร้องชาวมาเลเซีย และ Mrs. Salimah Mahmood นักร้องชาวสิงคโปร์ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นบนเวทีการแสดง ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ Dato' Seri Raia Rezza Shah ผู้ก่อตั้งและประธานองค์กร Islamic เพื่อทรงร้องเพลง "You've Got A Friend"ร่วมกับพระราชวงศ์จากรัฐต่าง ๆ ของมาเลเซียและบุคคลสำคัญชาวมาเลเซียทั้งนี้ งาน Islamic Fashion Festival ได้ดําเนินต่อเนื่องมาโดยตลอด และกระจายออกไปในระดับ นานาชาติ ได้นําเสนอผลงานของนักออกแบบและแบรนด์ต่าง ๆ มากกว่า 250 ราย ซึ่งมีภูมิหลัง ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ แคเมอรูน ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย จอร์แดน มาเลเซีย โมร็อกโก ปาเลสไตน์ด้วยการผลักดันที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายบุคคลสําคัญต่าง ๆ ทั้งพระราชวงศ์ ผู้นํา นักการเมือง นักการทูต นักแสดง ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต่าง ๆ ผลงานของ Islamic Fashion Festival ที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่เพียงการเผยแพร่วัฒนธรรมอิสลามเท่านั้น แต่ยังได้สร้างประโยชน์ ให้กับองค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับเด็ก เด็กกําพร้า คนไร้บ้าน และผู้ป่วยโรคต่าง ๆ มากมายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระปรีชาสามารถทางด้านการทูตเพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศระหว่างมาเลเซียและราชอาณาจักรไทยที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า6ทศวรรษ จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นเป็นองค์ประธานร่วมงานกาล่าดินเนอร์ และทรงเปิดงาน Islamic Fashion Festival (IFF) Bangkok 2024 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ Her Royal Highness Tunku Hajha Azizah Aminah Maimunah Iskandariah พระชายาในสุลต่านแห่งรัฐปะหัง ซึ่งมีพระราชวงศ์ระดับสูงจากรัฐต่างๆของประเทศมาเลเซียเสด็จมาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ Her Royal Highness Sultanah Nur Zahirah พระชายาในสุลต่านแห่งรัฐตรังกานู Her Royal Highness Tengku Permaisuri Hajah Norashikin พระชายาในสุลต่านแห่งรัฐสลังงอร์ Her Royal Highness Sultanah Nur Diana Petra พระชายาในสุลต่านแห่งรัฐกลันตัน Her Highness Raja Perempuan Tengku Anis พระราชชนนีของสุลต่านแห่งรัฐกลันตัน Her Highness Princess Meriam Her Highness Princess Aishah พระโสทรเชษฐภคินีของสุลต่านแห่งรัฐปะหัง อันเป็นการแสดงให้ถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของสองราชวงศ์ที่ดำเนินถักทอความสัมพันธ์มาอย่างยาว