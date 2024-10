เพจวิเคราะห์หุ้น ฝากถาม “บอสพอล” บริษัทรายได้ลด กำไรหด เอาเงินที่ไหนคืนหนี้ แถมมีจ่ายปันผล

จากกรณี เป็นประเด็นใหญ่โต หลังผู้เสียหายออกมาร้องเป็นจำนวนมาก อ้างถูก THE iCON GROUPหลอกขายฝัน เสียเงินเป็นแสน บางรายสูญเป็นล้าน สิ้นเนื้อประดาตัว แม้ “บอสพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล” ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง THE iCON GROUP จะออกมายืนยันความบริสุทธิ์ในฝั่งตัวเอง พร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่กระแสสังคมก็ยังโจมตี ลามไปถึงดารา คนดัง ที่เคยร่วมกิจกรรม ทั้งเป็นพรีเซ็นเตอร์ และรับตำแหน่งต่างๆ ใน THE iCON GROUPล่าสุด วันนี้ (12 ต.ค.) เพจ “มั่วหุ้น การวิดคาระห์หุ้นมั่วๆ“ ได้ออกมาโพสต์ข้อความตั้งคำถามไปถึง “บอสพอล” ผู้บริหาร “THE iCON GROUP” โดยได้ระบุข้อความว่า“สมมุติว่าผมจบบัญชีจุฬาแล้วบอกว่าศึกษากิจการมาอย่างดี สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ผมต้องตั้งคำถาม #theicongroup #saveบอสพอลติตตามต่อได้ทาง tag #ทีมมาร์เทพ**Disclaimer : อันนี้คือตั้งคำถาม ไม่ใช่การวิเคราะห์นะครับ**ปี 2563 ทำไมถึงมีหนี้สินหมุนเวียนเยอะขึ้น หนี้พวกนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่และมาจากไหนปี 2564 ทำไมมีรายได้เพิ่มขึ้นมหาศาลคือเกือบ 5,000 ล้านบาทแต่สินค้าคงเหลือมีไม่เยอะ อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือทำไมไวมาก และกำไรก็เพิ่มขึ้นน่าจะมีเงินสดในบริษัทที่เป็นของตัวเองเยอะ แต่สิ่งที่น่าสนคือหนี้สินหมุนเวียนก็เพิ่มเยอะขึ้นเช่นกันเกือบ 1,400 ล้านบาท ซึ่งหากเอายอดสินทรัพย์หมุนเวียน 1,768 ล้านบาท มาหักออกจากหนี้สินหมุนเวียน 1,764 ล้านบาท แล้วจะเห็นว่าเงินเหลือแค่ 4 ล้านบาท แต่กำไรทั้งปี 813 ล้านบาทเลยนะ อ่อใช่เอาไปซื้อ PPE 300 ล้านบาท ......... แล้ว 513 ล้านบาทหละหายไปไหน กำไรที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดหรอปี 2565 มันต้องมีการสั่นคลอนทางธุรกิจแล้วแหละ เพราะรายได้ลดลงจากปี 2564 เกือบ 50% แล้วยังไงต่อดี กำไรก็ลดลงด้วย เอาน่าไม่เป็นไร พอกระทบเงินสดคงเหลือในบริษัทมี 41 ล้านแล้วดีกว่าปี 2564 รายได้ลด กำไรลด แต่เงินสดเพิ่ม สงสัย EBITDA น่าจะสวย แต่ว่ามี PPE เพิ่มขึ้นเยอะ ทำไม EBITDA ดูดีกว่าตอนไม่มีหละ ปีนี้มีการซื้อ PPE เพิ่มอีกตั้ง 100 ล้าน และมีการจ่ายคืนเงินกู้ด้วย 36 ล้านบาท แต่กระแสเงินสดในบริษัทกลับดีกว่าปี 2564 ที่น่าสังเกตุอีกอย่างคือมีรายได้อื่นเข้ามา 535 ล้านบาทด้วย แปลกแต่จริง ยังไงดี ที่เพิ่มเข้ามาอีกอันคือลูกหนี้การค้า ไม่แน่ใจว่าบริษัทเริ่มขายเชื่อแล้วหรอ เพราะปกติบริษัทพวกนี้ไม่น่าจะขายเชื่อ หรือว่าเป็นยอดขายผ่านบัตรเครดิตที่รอเคลียร์เงินสิ้นปีปี 2566 รายได้ยังลดลงต่อเนื่องอีก 25% กำไรลดลง 90% นี่มันวิกฤตชัดๆแล้ว แต่บริษัทดี ยังคืนหนี้ได้เกือบ 174 ล้านบาท หนี้ที่ดูเหมือนไม่มีดอกเบี้ยจ่ายด้วย เพราะไม่เห็นที่บันทึก และมีการจ่ายปันผลอีก 199.8 ล้านบาท ซึ่งไม่รู้ว่าปี 2566 มีการเพิ่มทุนหรือไม่ เพราะถ้านับทุนจดทะเบียนจากปี 2561-2565 มีแค่ 18.5 ล้านบาท ซึ่งถ้าเกิดมีการเพิ่มทุนในปี 2566 ไปที่ 50 ล้าบาทจริงๆ แปลว่าจะมีการจ่ายปันผลถึง 230 ล้านบาทเลย สุดยอดไปเลยลูกพี่