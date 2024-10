“ท่าน ว.วชิรเมธี” แจงคลิปอวย “ดิ ไอคอน” อย่าคิดเลยเถิด แค่ถูกนิมนต์ไปงานบุญประจำเดือน

จากกรณีมีผู้เสียหายร้องถูกบริษัท THE iCON GROUP หลอกลวงทำธุรกิจเครือข่ายขายฝัน ที่มีผู้เข้าร่วมลงทุนเป็นลูกข่ายจำนวนมาก แต่สุดท้ายไม่สามารถขายสินค้าเป็นไปตามที่หวัง จนผู้เสียหายสิ้นเนื้อประดาตัว บางรายสูญเงินหลักล้าน หรือถึงขั้นฆ่าตัวตาย ต่อมาพบคลิปวิดีโอ พระนักเทศน์คนดัง ท่าน ว.วชิรเมธี” เทศน์อวย บริษัท THE iCON GROUP ลั่น “หนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้ พระอาจารย์บอกลูกเอ้ย ทำอย่างนั้นก็ดิไอคอนแล้ว“ และยังพบภาพพระเกจิดังถูกนิมนต์ร่วมบุญ THE iCON GROUP หลายรูป ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันนี้ (11 ต.ค.) เพจ "พระเมธีวชิโรดม-ว.วชิรเมธี" หรือพระนักเทศน์ชื่อดัง พระเมธีวชิโรดม หรือรู้จักกันดีในนามปากกา ว.วชิรเมธี ได้ออกมาชี้แจงหลังเกิดกรณีคลิปดังกล่าวว่า "อย่าตีความเลยเถิด" มีผู้สอบถามเข้ามามากว่าเห็นรูปท่านเจ้าคุณอาจารย์ ว.วชิรเมธีกับทีมงานผู้บริหารบริษัทดิไอคอนที่กำลังเป็นข่าว จึงอยากทราบว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์ ว.วชิรเมธี มีความเกี่ยวข้องอะไรกับทีมงานก็ตอบได้ง่ายๆ ว่า ไปเทศน์ไปสอนตามปกติตามที่บริษัทจัดงานทำบุญประจำเดือน ซึ่งเท่าที่ทราบ แต่ละเดือนจะมีพระไปเทศน์เดือนละ 1 รูป เป็นเรื่องปกติ ดังนั้น จึงมีพระสงฆ์ไปเทศน์ไปสอนที่บริษัททุกเดือน เทศน์จบ รับการถวายไทยธรรม ให้ศีลให้พรจบ ก็เดินทางกลับวัด เป็นการทำหน้าที่ปกติธรรมดาของพระกับชาวพุทธแค่นั้น ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่มากไปกว่านั้น จึงขอแจ้งมายังผู้ที่สอบถามเข้ามาเพื่อให้ทราบและเข้าใจตรงกัน และหวังว่าจะไม่นำไปตีความเลยเถิดจนเกินขอบเขต (ดูรูปครูบาอาจารย์ที่ไปเทศน์ไปสอนตามปกติประกอบนับสิบรูป ก็จะทราบว่า พระทุกรูปที่เคยไปเทศน์ ไปสอน ท่านก็เพียงแต่ไปทำหน้าที่ในฐานะพระสงฆ์ จบแล้วก็จบกัน ไม่ได้เข้าไปมีส่วนพัวพันใดๆ กับธุรกิจทั้งสิ้น ดังนั้น จึงไม่ควรตีความผิดไปจากข้อเท็จจริง จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน)