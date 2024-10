“พิชัย จาวลา” นักธุรกิจดัง แจงประเด็นดรามาเอี่ยว “ดิไอคอนกรุ๊ป” เผย คนของตนเองไม่มีใครเสียหาย

จากกรณีมีผู้เสียหายร้องถูกบริษัท THE iCON GROUP หลอกลวงทำธุรกิจเครือข่ายที่มีผู้เข้าร่วมลงทุนเป็นลูกข่ายจำนวนมาก โดยีการใช้ศิลปินดารา คนดังเป็นตัวดึงดูด ชักชวนให้ลงทุนทำธุรกิจและมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของ “พิชัย จาวลา” นักธุรกิจชื่อดัง เจ้าของเครือโรงแรม B2 เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย แต่สุดท้ายผู้ร่วมลงทุนไม่สามารถขายสินค้าเป็นไปตามที่หวังจนผู้เสียหายสิ้นเนื้อประดาตัว บางรายถึงขั้นฆ่าตัวตายตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันนี้ (10 ต.ค.) เฟซบุ๊ก "Pichai Chawla" ของ นาย “พิชัย จาวลา” นักธุรกิจชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจง ในประเด้นที่ถูกพูดถึง โดยได้ระบุข้อความว่า"สวัสดีครีบ จากที่เป็นกระแสอยู่ช่วงนี้ ผมขอชี้แจงดังนี้เริ่มจากมีท่านนึงแนะนำให้ผมรู้จักคุณ พอล พอได้คุยกันยาวๆแล้วผมกลับมาคิดดูผมก็เห็นโอกาส ที่จะได้ช่วยคนเดือดร้อน ที่มีอยู่รอบตัวผมทั้งวงในวงกลางวงนอก จากเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองมากๆ ผมก็เลยขอคุณพอลว่า เอางี้ icon มี facility ที่ดีมาก ทั้งระบบหลังบ้าน บุคลากรที่จะให้ความรู้การเรียนการสอนonline. ฯล ถ้าจะให้ผมร่วม ผมขอเชิญชวนคนที่ไม่มีเงิน ไม่มีความรู้ ไม่รู้จะหารายได้เพิ่มอย่างไร แต่มีความขยันตั้งใจ เข้ามา โดยทาง icon จะต้องดูแลคนเหล่านั้นอย่างดี เสมือน Vip ที่ลงทุนเยอะๆ แต่คนที่ผมชวนเข้ามาจะไม่ลงทุนเกิน 2500 บาทเท่านั้น ซึ่งเป็นฐานต่ำสุด คุณ ok ไหม ถือว่าทำเพื่อช่วยคน ซึ่งคุณพอลก็ok ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขยังไม่พอ ผมยังต้องการหลักประกันเพิ่ม โดยส่งน้องสาวเอง ผมเข้าไปเรียนรู้เพื่อจะได้ดูแล คนของเราเอง ว่าพอชวนคนเข้าไปแล้ว จ่าย100 บาท เพื่อเรียน3 วัน จะต้องไม่โน้มน้าวให้เขาเหล่านั้นลงทุนหลักหมื่นหลักแสน ต้องให้เริ่มแค่ 2500 เท่านั้น คุณพอลก็ok อีก ว่า เอาที่ผมสบายใจ ได้ทุกอย่างยังไม่พอ ผมพูดเสมอว่าทำอะไรต้องมีcontrol ผมก็ลง line@ Pichai- Rani ไว้ข้างล่างclip ด้วย พร้อม qr และให้สัมภาษณ์ไป1 ครั้ง คนเข้ามา ไม่เกิน3-40 คนที่จ่าย100 บาทเข้าไปเรียน และไปต่อด้วยการจ่าย 2500 อยู่ไม่ถึง10 คน ทุกคนตั้งใจเรียนหาความรู้ และได้รับการปฎิบัติอย่างดี ตามที่ได้รับสัญญามา และคนเหล่านั้นก็ขอบคุณผมและน้องสาวทุกคน ไม่มีใครเสียหายเลยครับผมเป็นคนที่มองหาโอกาสที่จะช่วยคนเดือดร้อนมาตลอด แต่ผมไม่มีความรู้เรื่องonline จนมาเจอที่นี่ ผมอยากใช้ประโยชน์จาก facility ของเขา ผมเห็นแล้วเสียดาย คล้ายๆอยากชวนคนธรรมดาๆมาใช้facility ของ รร หรู โดยให้พนักงานดูแลดีๆ แบบให้เกียรติ ถามเจ้าของว่า ok ไหม เขาก็ยอม เขาให้เกียรติผมมาก ผมก็คิดว่า เอาซิ จะเสียหายอะไร และผมก็ไม่รับผลตอบแทนด้วย ส่วนน้องผมรานีลงทุนไปด้วยความเต็มใจยังไงฟังclip เต็มได้ อยู่ใน YouTube ช่อง pichai chawla พิมพ์ภาษาอังกฤษ ครับ"