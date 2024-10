“Saving Future Smiles” นิทรรศการฉลอง 60 ปี คาโอ พร้อมส่งมอบรอยยิ้มให้คนไทย

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคและเคมีภัณฑ์ชั้นนำจัดนิทรรศการ “คาโอ 60 ปี Saving Future Smiles” นิทรรศการที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคาโอในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน (People) และโลกใบนี้ (Planet) ผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด ESG ที่ช่วยปกป้อง ดูแลสุขอนามัยของคนไทยและยังใส่ใจสิ่งแวดล้อม นิทรรศการประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานศิลปะที่สะท้อนถึงเสียงของเยาวชนต่อโลกที่พวกเขาอยากจะให้เป็น งานศิลปะจากการวัสดุรีไซเคิล (Upcycling Plastic) โดยศิลปินมากฝีมืออย่าง Asasak, Benzilla และ พลอย หอวัง มาร่วมออกแบบ โดยมีบรรจุภัณฑ์ของคาโอที่ถูกใช้งานแล้วมาเป็นส่วนผสมในการรังสรรค์ชิ้นงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกและกลายเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้สังคมได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการรีไซเคิลกว่า 60 ปีที่บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด อยู่เคียงข้างคนไทย พร้อมนำพาสุขอนามัยและรอยยิ้มไปสู่ทุกบ้านผ่านหลากหลายผลิตภัณฑ์คู่ครัวเรือน คาโอจึงได้จัดนิทรรศการใหญ่ภายใต้ชื่อ “คาโอ 60 ปี Saving Future Smiles” เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่น และบอกเล่าถึงทิศทางการก้าวเดินต่อไปในอนาคตของคาโอ ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาและสัมผัสนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนของคาโอ รวมถึงการสาธิตนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำลองแบบประเทศญี่ปุ่น งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2567 ณ ศูนย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์ บริเวณชั้น G งานนี้เข้าชมฟรี!และจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน คาโอจึงดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (ESG) หรือ “Kirei Lifestyle” (คิเรอิ ไลฟ์สไตล์) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน พฤติกรรม และการดำเนินชีวิตแบบยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของโลกซึ่งเป็นจุดยืนที่คาโอมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในระยะยาว โดยคาโอได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน และการลดการเกิดขยะพลาสติก รวมถึงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสุขอนามัยและอื่นๆ มาโดยตลอดและด้วยความตั้งใจในการ ‘ร่วมสร้างสุขอนามัย คู่รอยยิ้มคนไทย’ คาโอแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าวผ่านคุณค่าที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคผ่าน 11 แบรนด์ ที่มุ่งเน้นการปกป้องและดูแลสุขอนามัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ความความสะอาดเสื้อผ้า แอทแทค, ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ ไฮเตอร์®, น้ำยาทำความสะอาด มาจิคลีน, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย บิโอเร, คิวเรล และเจอร์เกนส์, ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ลิเซ่, ยาสระผมแฟซ่า, มาส์กตาไอน้ำ เมะกุริธึ่ม, ผ้าอนามัย ลอรีเอะ, และผ้าอ้อมสำเร็จรูปเมอร์รี่ส์ ซึ่งคาโอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และเคียงข้างผู้บริโภคมาอย่างยาวนานนิทรรศการฉลอง 60 ปี คาโอ ‘Saving Future Smiles’ แบ่งเป็น 2 โซนหลัก ได้แก่โซน Planet บอกเล่าถึงความมุ่งมั่นและคำมั่นสัญญาของคาโอที่จะสร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืนสำหรับทุกคน ผ่านแนวคิด "Kirei” เพื่อชีวิตที่สะอาดขึ้น สวยงามขึ้น และสุขภาพของผู้คนที่ดีขึ้น สังคมที่น่าอยู่ และโลกที่สดใส โดยร้อยเรียงเส้นทางที่เริ่มต้นตั้งแต่ ‘เสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชน‘ นำไปสู่ ‘การลงมือทำ’ และต่อยอดอย่างยั่งยืนสู่เส้นทาง ‘โลกอนาคตที่เราอยากทำให้เกิดขึ้นจริง’เริ่มต้นด้วย การจัดแสดงผลงานภาพวาดจากเด็กไทยที่ชนะรางวัลจากโครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติระดับเยาวชน โดยคาโอ รวมทั้งหมด 14 ปี โดยโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อจุดประกายให้เด็กๆ และเยาวชนทั่วโลกได้ถ่ายทอดความคิดอันล้ำค่าของพวกเขาต่อความหลากหลายของวิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกได้นึกถึงสภาพแวดล้อมและนำไปสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน ต่อด้วยการจัดแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของคาโอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 4R: Reduce, Reuse, Recycle และ Replace ที่ไม่ได้เพียงแต่ช่วยเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังช่วยให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นอีกด้วย ปิดท้ายโซนนี้ด้วยการจัดแสดงศิลปะจากการวัสดุรีไซเคิล จากพาร์ทเนอร์ที่มีวิสัยทัศน์ในด้าน ESG ร่วมกัน อย่าง Melt District และศิลปินชื่อดัง เช่น Asasak, Benzilla และ Short But Very Very Cute โดยพลอย-หอวัง ที่ได้นำวัสดุจากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ของคาโอที่ถูกใช้งานแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมในการรังสรรค์ชิ้นงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติก เติมเต็มพื้นที่ในโซน Planet ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นโซน People ร่วมสัมผัสนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคาโอได้จำลองแลปจากประเทศญี่ปุ่นมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกและรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของคาโอมากขึ้น ประกอบด้วยProtection Booths (ผลิตภัณฑ์การปกป้อง) จากแบรนด์บิโอเร ร่วมทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์กันแดด บิโอเร ยูวีและเรียนรู้นวัตกรรมการป้องกันยุงแบบใหม่จากบิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม* รวมไปถึง คิวเรล ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่อ่อนโยน และ Hygiene Booths (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย) จากแบรนด์แอทแทค และมาจิคลีน มาให้ผู้เข้าร่วมทดสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดจากทั้งสองผลิตภัณฑ์ ตอกย้ำจุดยืนของคาโอที่มุ่งมั่นช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านสุขอนามัยและการปกป้อง (Hygiene & Protection)แวะมาร่วมเรียนรู้แนวคิด ESG รักษ์โลก และชมผลิตภัณฑ์ของคาโอได้ที่งาน นิทรรศการฉลอง 60 ปี คาโอ ‘Saving Future Smiles’ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2567 ณ ศูนย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์ บริเวณชั้น G (เข้าชมฟรี)งานนี้มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก พร้อมลุ้นรับกาชาปองพรีเมียมจากคาโอตลอดทุกวัน