ดันไทยเป็นศูนย์กลางเมืองอัจฉริยะอาเซียน ในงาน Thailand Smart City Expo 2024

พบกันในงาน!! “Thailand Smart City Expo 2024”มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) พร้อมด้วย บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และการสนับสนุนจากพันธมิตรและผู้ผลิตนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2567 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์“Thailand Smart City Expo 2024”มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติ จัดขึ้นต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมโครงการพัฒนาเมืองในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม (ดีป้า) กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบาย Cloud First Policy ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) ทำหน้าที่ ติดตาม กำกับดูแล การใช้บริการคลาวด์ให้เป็นตามมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การกำหนดราคา และการติดตามตรวจสอบการให้บริการดร.ภาสกร กล่าวต่อว่าทุกหน่วยงานของภาครัฐมีการใช้คลาวด์อยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะไม่ได้เป็นแหล่งเดียวกันทั้งหมด Cloud First Policy จะเป็นคลาวด์หลักที่ทุกหน่วยงานภาครัฐจะใช้ร่วมกันในการจัดเก็บข้อมูล(Data) แลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ง่ายขึ้นและมีความปลอดภัยสูง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนของดีป้าในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้คน“ปีนี้เป็นปีแรกที่ทุกจังหวัด ต้องมีการดำเนินการเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นหนึ่งในการประเมินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดงาน “Thailand Smart City Expo 2024” ในครั้งนี้ จึงตอบโจทย์ความต้องการของเมืองต่างๆ ซึ่งภายในงานมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมากมาย ทั้งจากในส่วนของเมืองต่างๆ ที่มีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 140 กว่าเมือง และภาคเอกชน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนจากต่างประเทศที่มาให้ความรู้ และจุดประกายไอเดียในการนำเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาเมืองให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละเมือง” ดร.ภาสกร กล่าวทั้งนี้ เมืองและจังหวัดที่ดำเนินการเมืองอัจฉริยะต้องมีแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP)รวมถึงการควบคุมคุณภาพ และสิทธิในเรื่องความปลอดภัย ทุกเมืองต้องมีการดำเนินการเรื่องเหล่านี้ และการจะพัฒนาเมืองเป็นเมืองอัจฉริยะต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละเมือง ต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนและขับเคลื่อนทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment), การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility), การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living), พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People), พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy), เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) เข้าด้วยกันดร.ภาสกร กล่าวอีกว่าไทยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งหากเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน ไทยถือว่ารองเพียงประเทศสิงคโปร์ และเป็นประเทศที่สามารถผลักดันให้สู่ Digital Hub ในอาเซียนได้ เพราะไทยเป็นประเทศที่มีเมืองค่อนข้างมาก เป็นเสมือน City Lab แหล่งทดลองการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาเมือง ซึ่งแต่ละเมืองของไทยจะมีบริบทแตกต่างกัน ฉะนั้น การจัดงาน Thailand Smart City Expo 2024 ปีนี้ มีความพิเศษความทุกปี มีการประกวด Smart City Solutions Awards 2024 มีการนำเสนอนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะสมัยใหม่ๆ และมีการจัดสัมมนาเติมเต็ม แลกเปลี่ยนความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานนายสุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในฐานะผู้จัดงาน “Thailand Smart City Expo 2024” กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้ ซึ่งดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 3 เชื่อว่าจะมีเมืองต่างๆ เข้าร่วมจำนวนมากขึ้น ไม่ได้มีเฉพาะเมืองที่เข้าร่วมเมืองอัจฉริยะ 140 กว่าเมืองเท่านั้น และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากเดิมในแต่ละเดือนจะมีเมืองต่างๆ เข้าร่วมพิจารณาและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4-5 เมือง แต่ในเดือนนี้ คาดว่าจะมีเมืองผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น 8-9 เมือง“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นเกณฑ์ในการทำงานของเมืองต่างๆ ทำให้เทศบาล อบต. สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Smart City Expo 2024 มากขึ้น คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานถึง 10,000 คน และสร้างมูลค่าธุรกิจจากในงานได้เกือบ 600 ล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมา "นายสุรพล กล่าวสำหรับงาน Thailand Smart City Expo 2024 ได้รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไว้ 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย SMART Telecom, SMART Energy, SMART Living, SMART Industry & Retail, SMART Mobility, SMART Environment และ SMART Healthcareเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเมืองในทุกมิติ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 150 รายส่วนกิจกรรมและไฮไลต์ในปีนี้ จะประกอบด้วย การแสดงสุดยอดสินค้านวัตกรรมจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิ AIS, DTC, Korea Alpha, NEC, NMB Minebea, Resync, SAIJAI TECH, Samsung, SCGพร้อมทั้ง นำเสนอเทคโนโลยีระบบไฟถนนอัจฉริยะ (Smart LED Streetlights) ซึ่งสามารถควบคุมสั่งการได้จากระยะไกลแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ IoT (Internet of Things) ,ระบบ AI Solutions, AI Cloud Platform และ AI Training เพื่อต่อยอดธุรกิจ ,โซลูชันการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ,ระบบวัดคุณภาพน้ำด้วยอุปกรณ์ IOT, ระบบ Solar Cell และงานสัมมนา Workshop จากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น depa SCG, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนั้น ยังมีงานสัมมนาที่น่าสนใจ เช่น เรียนรู้กับผู้นำเทรนด์: กลยุทธ์ความสำเร็จและประเด็นสำคัญในการออกแบบชีวิต Smart Living Talk with Top Leaders: Best Practice and Key Elements for Smart Living Design โดย MECT, Amata และ One Bangkok ,IT-based health promotion - KENKO investment for health to improve productivity โดย Ministry of Economy, Trade and Industry & Nikkei Inc. (กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม และ บริษัท นิกเคอิ) และการท่องเที่ยวเสมือนจริงเพื่อธุรกิจและเศรษฐกิจชุมชนแห่งอนาคต (Virtual Tourism for Future Business and Community Economy) โดย สมาคม Thai Metaverse งานประกาศรางวัลเมืองอัจฉริยะ ประกาศรางวัล smart solution สำหรับ smart city และส่วนแสดง City Playground โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นต้นอย่างไรก็ตาม “Thailand Smart City Expo 2024” จะจัดขึ้นควบคู่ไปกับงาน Edtex งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายนนี้ ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุค Edtex