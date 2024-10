“เบนิฟิตต์ ซอย บาริสต้า” เปิดลิสต์ 15 คาเฟ่สุดชิค เสริฟเครื่องดื่มเมนูพิเศษ เอาใจคนรักสุขภาพ ตลอดช่วงเทศกาลเจ

เมนูใส่นมต้อง “เบนิฟิตต์ ซอย บาริสต้า” (Benefitt Soy Barista) นมถั่วเหลืองเข้มข้น Based Plant สูตรชงเครื่องดื่ม ตีฟองได้โฟมคงรูป เนียนนุ่ม ชงดื่มได้สุขภาพดี ชงเมนูแพลนต์เบส ยิ่งดื่มสุขภาพยิ่งดี! นอกจากทำเครื่องดื่มเมนูแพลนต์เบสเอาใจคนรักสุขภาพแล้ว ช่วงเทศกาลเจปีนี้ เบนิฟิตต์ ซอย บาริสต้า ร่วมกับ 15 คาเฟ่ดัง รังสรรค์เมนูเครื่องดื่มพิเศษ ให้ได้ลิ้มรสชาติความละมุนของเครื่องดื่มท่ามกลางบรรยากาศสวยซึ้ง ที่สายคาเฟ่และสายรักสุขภาพต้องไม่พลาดไปเช็คอิน ไปนั่งจิบเครื่องดื่มเจฟินๆ ให้ผ่อนคลาย ตามไปดูกันเลยว่า 15 คาเฟ่ สวยๆ ถ่ายรูปเก๋ๆ มีที่ไหนบ้างoร้าน Hope Coffee and Dessert คาเฟ่แสนอบอุ่น บรรยากาศสุดชิลที่ปาย จ.แม่ฮ่องสอน กับเมนูแนะนำ คอฟฟี่ ลาเต้ เบนิฟิตต์พิกัดร้าน: https://maps.app.goo.gl/2fji4orUziCbpGA19oร้าน Coffee and Friends ร้านกาแฟที่เกิดจากการรวมตัวกันของร้านกาแฟหลายร้าน ที่มาร่วมแชร์เทคนิคให้แก่กันกับเมนูแนะนำ คอฟฟี่ ลาเต้ เบนิฟิตต์ ตั้งอยู่ที่ปาย จ.แม่ฮ่องสอนพิกัดร้าน: https://maps.app.goo.gl/HBST8F2zAYTeY9Wp7oร้านนักเลงบาร์ โฮมคาเฟ่ในบ้านที่ไม่เน้นการตกแต่ง แต่เน้นกาแฟดี ไวป์ดี และเพลงเพราะๆ กับเมนูแนะนำ คอฟฟี่ ลาเต้ เบนิฟิตต์ อยู่ที่ติวานนท์ปากเกร็ด 22พิกัดร้าน: https://maps.app.goo.gl/n1JbT7MVr2wX971r8oร้าน Lapinta Coffee ร้านกาแฟสีแดงอิฐที่โดดเด่นสะดุดตา เพียงก้าวเข้ามาแล้วจะรู้สึกมีพลัง ตื่นตัวด้วยสีสัน และกลิ่นกาแฟหอมฟุ้ง กับเมนูแนะนำ คอฟฟี่ ลาเต้ เบนิฟิตต์ ตั้งอยู่ในซอยลาซาล (สุขุมวิท 105)พิกัดร้าน: https://maps.app.goo.gl/vzmPTJNcxe3Jx9PR7oร้านเรื่องราวคาเฟ่ คาเฟ่ที่มีเรื่องราว ร้านกาแฟเล็กๆ สีเขียวกับเมนูแนะนำ มัทฉะ ลาเต้ เบนิฟิตต์ ที่ปาย จ.แม่ฮ่องสอนพิกัดร้าน: https://maps.app.goo.gl/zyA3KU2b7RHa7QSq5?g_st=acoร้านสมาธิคาเฟ่ สวรรค์ของคนรักมัทฉะ กับร้านน่ารักๆ มีความเป็นมินิมอล กับเมนูแนะนำ มัทฉะ ลาเต้ เบนิฟิตต์ ที่พระราม 2 ซอย 37พิกัดร้าน: https://maps.app.goo.gl/af7iNQTc6D2JbvoA8oร้าน HedgehoBoba ร้านที่มีเม่นพ่นมุกเป็นกิมมิคเล็กๆ บรรยากาศโฮมมี่ๆ ของร้านไม้สีขาวสไตล์มูจิ ที่ปาย จ.แม่ฮ่องสอน กับเมนูแนะนำ ชาไข่มุกเจ เบนิฟิตต์พิกัดร้าน: https://maps.app.goo.gl/f6pKmnzwGoDhS6Lz6oร้าน On The Way ร้านกาแฟสไตล์ลอฟท์ ดิบๆ เรียบๆ ง่ายๆ แต่ภาพถ่ายจะออกมาสวย กับเมนูแนะนำ ลาเต้อาท เบนิฟิตต์ ที่ปาย จ.แม่ฮ่องสอนพิกัดร้าน: https://maps.app.goo.gl/oWdN7RCYzrjZUbgx6oร้าน ROAST BARN เหมาะสำหรับไปนั่งชาร์ตแบต หรือจิบเครื่องดื่มไป นั่งทำงานไป บรรยากาศบ้านๆ ที่หอมฟุ้งไปด้วยกาแฟ กับเมนูแนะนำ ลาเต้อาท เบนิฟิตต์ ที่ปาย จ.แม่ฮ่องสอนพิกัดร้าน: https://maps.app.goo.gl/Az4AsYg4Yvb2EBGE9oร้าน KEV CROISSANT AND COFFEE ร้านคาเฟ่ที่ใช้กระจกตกแต่งแบบเต็มบาน เอาใจสายโซเชียลด้วยมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ที่มีเยอะมาก กับเมนูแนะนำ ลาเต้อาท เบนิฟิตต์ ตั้งอยู่ที่ซอยลาซาลพิกัดร้าน: https://maps.app.goo.gl/doaw1gCgkNTRRcrL9oร้าน MIT FAUNG FULL คาเฟ่บ้านไม้ครึ่งปูน อีกหนึ่งร้านลับ กับเมนูแนะนำ ลาเต้เจ เบนิฟิตต์ ที่ปาย จ.แม่ฮ่องสอนพิกัดร้าน: https://maps.app.goo.gl/L8c5cuH5NsyB9epi8oร้าน Queue Espresso Bar ร้านกาแฟหน้าบ้านใจกลางเมือง กับเมนูแนะนำ แฟลตไวท์ เบนิฟิตต์ ที่ปาย จ.แม่ฮ่องสอนพิกัดร้าน: https://maps.app.goo.gl/2KHcmVFkbaqNvD9u8?g_st=com.google.maps.preview.copyoร้าน Pazzo Di Moka Coffee ร้านกาแฟสดหม้อต้ม กับเมนูแนะนำ ชาไทยเจ เบนิฟิตต์ ปทุมธานีพิกัดร้าน: https://maps.app.goo.gl/XkTicATMx8c1JcDZ6?g_st=com.google.maps.preview.copyoร้าน S.A.N.S Coffee for Everyone ร้านกาแฟลับที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านกฤษดานคร แจ้งวัฒนะ ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่ในสวนข้างบ้าน กับเมนูแนะนำ คาปูเจ เบนิฟิตต์พิกัดร้าน: https://maps.app.goo.gl/Vrfxba9Kk21fkxbG8oร้าน SUNNY SAII คาเฟ่ลับสไตล์โฮมมี่กลิ่นอายญี่ปุ่น อยู่ช่วงกลางซอยสุขุมวิท 117 กับเมนูแนะนำ คาปูเจ เบนิฟิตต์พิกัดร้าน: https://g.co/kgs/icX5jMAสำหรับเมนูพิเศษกับ 15 คาเฟ่สุดชิคนี้ จัดทำเฉพาะช่วงเทศกาลสำหรับคนรักเครื่องดื่มสุขภาพ และสำหรับคนทานเจ ใกล้ที่ไหน แวะไปที่นั่น ไปจิบเครื่องดื่มเจ ฟินๆ ตลอดช่วงเทศกาลเจระหว่างวันที่ 3-11 ตุลาคม 2567 เท่านั้น