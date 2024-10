ไทยพีบีเอสจับมือภาคีฯ จัดยิ่งใหญ่! FutureEd Fest 2024 เทศกาลการศึกษาสร้างอนาคตการเรียนรู้เยาวชนไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กรุงเทพมหานคร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคีเครือข่ายเพื่อการศึกษาไทย (TEP) Starfish Education และภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย กว่า 22 องค์กร จัดงาน “FutureEd Fest 2024” สร้างอนาคตแห่งการเรียนรู้ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา ณ ไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ​FutureEd Fest 2024 ได้กลับมาต่อยอดความสำเร็จในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ในงานมีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่ (Innovation & Edtech) มีการจัดการเรียนรู้ด้วย Maker Education ส่งเสริมการสร้างทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) เพื่อมุ่งไปสู่การทำงานในอนาคต (Future of Work) มีกิจกรรม เช่น Keynote Speech ฟังประสบการณ์เรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ, Panel Discussion เสวนาให้ไอเดียการศึกษาสมัยใหม่ ตอบโจทย์การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตในยุค AI, Workshop เสริมความรู้ ติดทักษะ ให้เครื่องมือ How to ที่พร้อมนำไปใช้ในห้องเรียนเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน, การแข่งขัน Pitching นำเสนอนวัตกรรมที่น่าสนใจในระดับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน, Thailand Future Ed Awards การมอบรางวัลนวัตกรรมที่โดดเด่นประเภท Innovative Teacher และ Innovative School รวมถึง TEENNOVATOR EXHIBITION นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ 13 นวัตกรรมกู้โลก จากรายการ TEENNOVATOR วัยรุ่นกู้โลก ที่ออกอากาศทาง ALTV และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากมายจากองค์กรภาคีเครือข่ายดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาต้องยืดหยุ่น และนุ่มนวลพอที่จะรองรับความฝันของเด็กๆ ซึ่งอาจจะมีฝันที่ต่างกัน และต้องปลอดภัยพอที่จะให้เขาได้ทดลองค้นหาความฝันของเขาเอง เป็นเสียงสะท้อนที่ทรงพลังว่า การจัดงานเทศกาลการศึกษาแบบนี้จะเกิดประโยชน์แก่ทุกคน โดยเฉพาะนักการศึกษา ผู้อำนวยการ คุณครู และผู้ปกครองที่ได้รับไอเดียใหม่ๆ มากมาย รวมถึง Lifelong Learners ให้สามารถนำไปออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริงนายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.กล่าวต่อว่า ไทยพีบีเอส ร่วมกับ Starfish Education และภาคีเครือข่ายการศึกษา จัดงาน “FutureEd Fest 2024” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง แสดงความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และได้ร่วมถ่ายทอดสดงาน รวมถึงนำเนื้อหามานำเสนอผ่านช่องทางไทยพีบีเอส หมายเลข 3 และ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกล ที่บางโรงเรียนอาจขาดโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ แต่ยังสามารถทำงานเชิงนวัตกรรมได้ ด้วยการเชื่อมโยงกับหลายๆ โรงเรียนของแต่ละพื้นที่ และใช้ความรู้พื้นฐานของนักเรียนมาร่วมการทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกันเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาระบบการศึกษาของไทยได้“นวัตกรรม ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันเพียงอย่างเดียว แต่นวัตกรรมคือการนำเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่น วัตถุดิบต่างๆ ที่ท้องถิ่นมีมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนได้” นายสมยศกล่าวสามารถติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่▪ Website : www.thaipbs.or.th▪ Application : Thai PBS▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X, LINE, TikTok, Instagram, Threads, Linkedin