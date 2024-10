BTO ร่วมกับ Plern Plern บินลัดฟ้า เมืองปูซาน BUSAN เปิดพิกัดที่เที่ยวใหม่

อันยอง (สวัสดี) ทริปสุดพิเศษ ‘ปูซาน’ (BUSAN) ประเทศเกาหลีใต้ จัดโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวปูซาน BTO (Busan Tourism Organization) ร่วมกับบริษัทเพลินเพลิน จำกัด และ Lucky Queen Holiday จัดทริปพิเศษ Grand Busan 4D2N เยือนเมืองปูซานอย่างสนุกครบรส อาทิ วัดพอมอซา(Beomeosa Temple) ตามรอยซีรีส์ The King : Eternal Monarch เยี่ยมชมหมู่บ้านดารังงี Darangyi Village หมู่บ้านเยอรมัน Namhae German Village หมู่บ้านอเมริกัน American Village YEOSU ART พิพิธภัณฑ์แสงสีมีชีวิต พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ (Trickeye 3D Museum) ฯลฯ ทั้งนี้ คุณณยนุช สิทธิพรชัยกุล ผู้อำนวยการสาขาประเทศไทย องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวปูซาน BTO (Busan Tourism Organization) ให้การต้อนรับคณะทัวร์ อย่างเป็นกันเองวัดพอมอซา(Beomeosa Temple) วัดมีอายุมากว่า 1,300 ปี พื้นที่ตั้งอยู่ในเชิงเขาบริเวณทิศตะวันออกของภูเขา คุมจอง Geumjeongsan นับว่าที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ สร้างโดยพระภิกษุ อุ้ยซาง (Ui-sang) ในปีที่ 18 (ค.ศ. 678) ของกษัตริย์ มุนมู แห่งอาณาจักรชิลลา ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองสุดๆ ต่อมาวัดนี้ได้ถูกทำลายลงด้วยภัยสงครามระหว่าง ญี่ป่น – เกาหลี ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมาของวัด หอระฆัง โรงทาน นอกจากคนเกาหลี ที่ชอบมาปฏิบัติธรรมแล้ว ชาวต่างชาติ ก็นิยมมากราบไหว้ และยังชอบที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัด ในรูปแบบ Temple stay อีกด้วย โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.templestay.com ในระหว่างที่เดินชมโดยรอบวัด รู้สึกถึงความเงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติงดงาม อากาศที่บริสุทธิ์ป่าอาฮบซาน (Ahopsan Forest) ตามรอยซีรีส์ The King : Eternal Monarch ฉากป่าไผ่ที่กษัตริย์อีกนขี่แม็กซิมุสหายวับมาโลกคู่ขนาน เปิดประตูมิติจากจักรวรรดิเกาหลีสู่สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับการเดินทาง ป่าอาฮบซาน ต้องเดินขึ้นเขาจะมีต้นไม้นานาชนิดสองข้างทาง จุดชมวิว มุมถ่ายรูป เดืนกันเพลินจนไม่รู้สึกเหนื่อย อิ่มเอมกับธรรมชาติ ลมพัดเย็นสบาย สายซีรีส์ห้ามพลาดเพราะสถานที่นี้ถ่ายซีรีส์หลายเรื่อง เตรียมปักหมุดตามมากันเลย!!หมู่บ้านเยอรมัน Namhae German Village การสร้างบ้านสไตล์แบบตะวันตก สร้างเสร็จเมื่อปี 2003 ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเกาหลีที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันมาก่อน ความพิเศษของหมู่บ้านแห่งนี้คือมีสถาปัตยกรรมแบบหมู่บ้านในเยอรมัน ตัวอาคารสีขาวและหลังคาสีส้ม ตั้งเรียงรายไปตามเนินเขา มีซุ้มประตู และ หอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าหมู่บ้านอเมริกัน American Village ออกแบบสไตล์อเมริกันสร้างขึ้นเพื่อรองรับชาวเกาหลีที่เคยอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา หมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติทุ่งนาขั้นบันได ภายในหมู่บ้านมีรูปปั้น เทพีเสรีภาพจำลองหมู่บ้านดารังงี Darangyi Village เกาะนัมแฮ ที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ตามไหล่เขา ล้อมรอบด้วยนาขั้นบันไดลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ พร้อมกับวิวท้องทะเลสีฟ้าทางด้านหน้า และวิวของ ภูเขาซอลฮึลซาน (Seolheulsan Mountain ) นับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีทัศนียภาพที่งดงาม หากเดินทางมาในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จะมีดอกคาโนล่า (Canola) ออกดอกบานสะพรั่ง เกิดเป็นสีเหลืองสดใสYEOSU ART พิพิธภัณฑ์แสงสีมีชีวิต นิทรรศการในรูปแบบ Immersive Media Art ของ Arte Museum ที่เมือง Yeosu ด้วยเทคโนโลยีแสง สี เสียง เปิดประสบการณ์ความแปลกใหม่ให้ถ่ายรูปกันรัวๆ ซึ่งแต่ละช่วงของนิทรรศการจะมีธีมพิเศษที่แตกต่างกันAR 3D Trick Art Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพลวงตาสามมิติ ให้ประสบการณ์ผ่าน AR 3D เทคนิคการสร้างภาพเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าชมด้วยภาพวาดกว่า 100 ภาพ สนุกสุดเหวี่ยงกับการถ่ายรูปแบบ 3 มิติ โดยแต่ละจุดจะมีรูปภาพตัวอย่างการโพสท่า นอกจากนี้ยังมี Media Art Sculpture Park Landscape สวนประติมากรรมศิลปะกลางแจ้ง Midas’s Hand หรือมือของไมดาส จุดชมวิวที่เป็นรูปมือ Extreme Swing Swing จุดชมวิวทะเลยอซู Ocean Skywalk สัมผัสประสบการณ์เดินบนสะพานไม้และโหนสลิงนอกจากนี้ยังเที่ยวชม อนุสาวรีย์ขุนพล YI SUN SHIN ศูนย์เวชสำอาง ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ศูนย์สมุนไพรโสม คาเฟ่ THE FOREST LAND CAFE เดินชมตลาดพื้นเมือง และแหล่งช้อปชั้นนำคุณเบญญาภา บุญวัฒนสิทธิ ผู้บริหาร บริษัทเพลินเพลิน จำกัด และ Lucky Queen Holiday ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมืองปูซาน(BUSAN) เป็นเมืองที่มีจุดท่องเที่ยวให้เช็คอินมากมาย แต่ละสถานที่สวยงามประทับใจ เปิดมุมมองเปิดประสบการณ์ใหม่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เดินทางไปเที่ยว ปูซาน(BUSAN) ประเทศเกาหลีใต้ ได้ทุกฤดูกาล เพราะแต่ละฤดูกาลมีมนต์เสน่ห์ที่แตกต่างกัน.ข้อมูล : องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวปูซาน