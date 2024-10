โลตัส คว้า 14 รางวัล Marketing Excellence Awards 2024​ สะท้อนความสำเร็จบนเวทีนานาชาติ

ผู้นำธุรกิจค้าปลีก ภายใต้ บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้รับการยอมรับในเวทีสากลอีกครั้ง คว้ารางวัลที่จัดโดยนิตยสาร MARKETING-INTERACTIVE ประเทศสิงคโปร์ ถึง 14 รางวัล โดดเด่นด้วยสะท้อนการเป็นผู้นำค้าปลีกไทยที่มีผลงานโดดเด่น และได้รับการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบโจทย์การช้อปปิ้งแบบสมาร์ทของลูกค้ายุคใหม่ สร้างความรู้สึกดีดีทุกวันที่โลตัสกล่าวว่า “โลตัส ประสบความสำเร็จอีกครั้งในการเป็นธุรกิจค้าปลีกของไทยที่ได้รับการยกย่องในเวทีสากล รางวัลความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของโลตัสในการเดินหน้าพัฒนาธุรกิจในทุก ๆ ด้าน เพื่อยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบสมาร์ทที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ซึ่งในปีนี้โลตัสครบรอบ 30 ปีที่อยู่คู่คนไทย เรามุ่งมั่นที่จะเป็น SMART Community Center หรือศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของคนในชุมชน พร้อมออกแบบกิจกรรมและแคมเปญทางการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการช้อปปิ้ง ตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาแพลตฟอร์มทางการตลาด สนับสนุนการขาย และช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า จับเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมมาประยุกต์ออกแบบกิจกรรมเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบสมาร์ท และส่งมอบความรู้สึกดี ๆ ให้ลูกค้า”สำหรับรางวัลที่โลตัส ได้รับจากเวที Marketing Excellence Awards 2024 ประกอบด้วยจากแคมเปญตรุษมังกรเฮงแน่ ตัวแม่มาเอง ครั้งแรกของผ้าไหว้เสริมเฮงรับตรุษจีน ที่พลิกโฉมการไหว้ตรุษจีนให้ง่ายขึ้นกว่าที่เคย สร้างการเปลี่ยนแปลงการไหว้ช่วงเทศกาลตรุษจีนให้สะดวก และปรับให้ทันสมัยเข้ากับปัจจุบันมากขึ้น เพื่อเข้าถึงทั้งกลุ่มเชื้อสายไทย-จีนดั้งเดิม และ กลุ่มคนรุ่นใหม่จากการเปลี่ยนป้ายบิลบอร์ดให้เป็นสถานีรับฟังสาธารณะ เพื่อฟังความต้องการของลูกค้าและปรับราคาสินค้าให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง เป็นการปรับรูปแบบการส่งเสริมการขายแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นการส่งเสริมที่จริงใจและมุ่งเน้นที่ผู้บริโภค แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งจากการปฏิวัติระบบสมาชิก ด้วยการผนวกระบบสมาชิกของโลตัส เข้ากับสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรม ‘เหรียญโลตัส’ อย่างไร้รอยต่อและเป็นเอกลักษณ์จากโลตัส ช้อปออนไลน์ที่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนอง “การเติมเต็มอย่างครบครันให้กับลูกค้า” เพื่อการเป็นผู้นำยุคใหม่ของการช้อปปิ้งออนไลน์ในประเทศไทย ผ่านการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าทุกเพศทุกวัยทีมโลตัสได้รับรางวัลทีมมาร์เก็ตติ้งแห่งปีรางวัล Marketing Leader of the Year คุณวรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาด โลตัส ได้รับรางวัลผู้นำทีมมาร์เก็ตติ้งแห่งปีจากการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายช่องทาง เพื่อวิเคราะห์เจาะอินไซต์ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นต่าง ๆ ของคนไทย ไปพร้อมกับสำรวจราคาในท้องตลาด และปรับโปรโมชันราคาสินค้าให้แบบเรียลไทม์ ตอกย้ำห้างค้าปลีกที่พร้อมช่วยคนไทย ฝ่าวิกฤติท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันจากแคมเปญตรุษมังกรเฮงแน่ ตัวแม่มาเอง ครั้งแรกของผ้าไหว้เสริมเฮงรับตรุษจีน ที่พลิกโฉมการไหว้ตรุษจีนให้ง่ายขึ้นกว่าที่เคย สร้างการเปลี่ยนแปลงการไหว้ช่วงเทศกาลตรุษจีนให้สะดวก และปรับให้ทันสมัยเข้ากับปัจจุบันมากขึ้น เพื่อเข้าถึงทั้งกลุ่มเชื้อสายไทย-จีนดั้งเดิม และ กลุ่มคนรุ่นใหม่จากการเปลี่ยนป้ายบิลบอร์ดให้เป็นสถานีรับฟังสาธารณะ เพื่อฟังความต้องการของลูกค้าและปรับราคาสินค้าให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง เป็นการปรับรูปแบบการส่งเสริมการขายแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นการส่งเสริมที่จริงใจและมุ่งเน้นที่ผู้บริโภค แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งจากแคมเปญ “สุขใหญ่ ใครก็คุ้มที่โลตัส” ที่คัดสรรสินค้าให้เป็นจุดหมายปลายทางของการซื้อสินค้าปีใหม่ในทุกรูปแบบ ตอบโจทย์ทุกเจนเนอเรชั่น ผ่านการพลิกโฉมของใช้ ของกิน ของขวัญทั่วไป สู่การเพิ่มความหลากหลายพลิกภาพจำซุปเปอร์มาร์เก็ตในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีรูปแบบเดิมจากโลตัส ช้อปออนไลน์ที่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนอง “การเติมเต็มอย่างครบครันให้กับลูกค้า” เพื่อการเป็นผู้นำยุคใหม่ของการช้อปปิ้งออนไลน์ในประเทศไทย ผ่านการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าทุกเพศทุกวัยก่อนหน้านี้ โลตัส ยังได้รับจากนิตยสาร Retail Asia ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ Hypermarket of the Year, และ Domestic Retailer of the Year อีกด้วย การันตีความสำเร็จของการเป็นผู้นำวงการค้าปลีกไทยในเวทีระดับสากล