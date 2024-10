เผยผิวสวยโกลว์ในแบบที่เป็นคุณ! บิวตี้แบรนด์ Y.O.U ร่วม Paris Fashion Week ครั้งแรก นำเสนอความงามสุดยูนีกที่แฟชั่นวีกระดับโลก

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับ Paris Fashion Week คอลเลกชัน Spring/Summer 2025 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน-1 ตุลาคม 2567 ในกรุงปารีส ฝรั่งเศส แน่นอนว่านอกจากแบรนด์แฟชั่นไฮเอนด์ทั้งหลายจะพาเหรดมาอวดคอลเล็กชันใหม่สุดครีเอทีฟบนรันเวย์ บิวตี้แบรนด์ทั่วโลกก็มาร่วมจอยอีเวนต์แฟชั่นใหญ่นี้กันเพียบ หนึ่งในนั้นคือ Y.O.U แบรนด์ความงามระดับอินเตอร์จากเซี่ยงไฮ้ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Paris Fashion Week เป็นครั้งแรก พร้อมกับเปิดตัววิดีโอคลิปล่าสุดแนะนำปรัชญาความงามใหม่ของแบรนด์ ซึ่งไปถ่ายทำกันที่ Paris Fashion Week นี่ล่ะ ทั้งยังนำเสนอ 3 ผลิตภัณฑ์คุณภาพอินเทรนด์และน่าใช้สุดๆ รับรองว่าโดนใจสายบิวตี้รุ่นใหม่ชัวร์!Y.O.U เปิดตัววิดีโอคลิป ‘GLOW YOUR OWN UNIQUE’สะท้อนปรัชญาความงามใหม่ ‘เปล่งประกายในแบบที่เป็นคุณ’Y.O.U บินไปไกลถึงมหานครปารีส เมืองแฟชั่นสุดชิคและโรแมนติกทั้งที เราเลยชวนเหล่าแฟชั่นนิสต้าที่มาร่วมเช็กอินงานนี้ ให้มาร่วมแชร์นิยามความงามและเคล็ดลับดูแลผิวพรรณ รวมถึงสไตล์ของตัวเองผ่านวิดีโอคลิป ‘GLOW YOUR OWN UNIQUE’ ที่ตั้งชื่อตามปรัชญาความงามใหม่ของแบรนด์ สายแฟชั่นรุ่นใหม่เหล่านี้มาจากหลากหลายวัฒนธรรมและมาพร้อมสไตล์การแต่งตัวที่แตกต่าง ไม่ว่าหรูหรา มินิมอล โดดเด่น อะวองการ์ด เท่ ทันสมัย ธรรมชาติ หรือสบายๆ แต่ในความต่างและหลากหลายนี้ ทุกคนล้วนเปล่งประกายในแบบของตัวเอง ใช้ชีวิตสนุกสนาน มีชีวิตชีวา และมั่นใจ ทั้งหมดนี้สะท้อนความ ‘GLOW YOUR OWN UNIQUE’ ของ Y.O.U ได้อย่างเด่นชัด เราสนับสนุนให้ทุกคนมั่นใจและยอมรับในตัวตน เมื่อบวกกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Y.O.U ด้วยแล้ว ไม่ว่าใครก็ดูสวยโกลว์ในเวอร์ชันของตัวเองได้ ซึ่งนอกจากการใส่ใจดูแลผิวพรรณตามสภาพผิวของตนเองและแต่งหน้าในแบบที่ชอบจะให้เราดูดี มีออร่า น่ามองยิ่งขึ้น มันยังสะท้อนถึงความรักและใส่ใจในตัวเอง คาแรกเตอร์ และสไตล์ได้อีกด้วยY.O.U นำเสนอ 3 โปรดักต์อินเทรนด์ เสิร์ฟการดูแลผิวเฉพาะตัว สวยโกลว์ไม่มีดรอปที่ Paris Fashion Week แบรนด์ Y.O.U ยังนำเสนอ 3 ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเมกอัปที่กำลังเทรนดิ้ง ได้แก่ Radiance Glow Serum, Sunbrella Triple UV Sunscreen และ Cloud Touch Skin Tint ที่ล้วนมอบความชุ่มชื้นยาวนาน มีเนื้อสัมผัสบางเบา ช่วยให้ผิวโกลว์ดูสุขภาพดี เผยความเปล่งประกายและอ่อนวัยได้ตลอดทั้งวันRadiance Glow Serumเซรั่มที่ช่วยแก้ปัญหาผิวจากมลภาวะและความหมองคล้ำ เหมาะสำหรับผู้มีผิวบอบบางหรือเป็นสิวง่ายที่ต้องการงานผิวดูกระจ่างใสอ่อนวัยโดยไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง ตอบโจทย์เรื่องการเสริมสร้างเกราะป้องกันผิว ฟื้นคืนความมีชีวิตชีวา และฟื้นฟูผิวให้กลับมาดูโกลว์เปล่งปลั่งสุขภาพดีSunbrella Triple UV Sunscreenครีมกันแดดสูตรอ่อนโยนที่มาพร้อมส่วนผสมหลากหลายประเภทที่มีคุณสมบัติช่วยฟื้นบำรุงผิว เนื้อบางเบาเป็นพิเศษตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ ปกป้องผิวจากแสงแดดได้ตลอดทั้งวัน เหมาะกับทุกสภาพผิวCloud Touch Skin Tintทินต์ที่ทั้งใช้บำรุงผิวและเป็นเมกอัปในหนึ่งเดียว ใช้งานสะดวก ให้เนื้อสัมผัสบางเบาและลุคที่เป็นธรรมชาติ มีเฉดสีและฟินิชให้เลือกหลายรูปแบบ ช่วยให้ครีเอตลุคสุดชิคที่แมตช์กับสไตล์ส่วนตัวได้ง่าย เผยความมั่นใจในแบบ ‘GLOW YOUR OWN UNIQUE’ ได้แบบจัดเต็มY.O.U มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ความงาม ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์โดยอิงจากงานวิจัยระดับโลกและเทรนด์ความงามระดับนานาชาติ ตอบโจทย์ปัญหาผิวที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากการทดลองกับสัตว์ ช่วยให้สายบิวตี้ทุกคนสนุกกับการดูแลผิวได้แบบไม่ต้องกังวล อัปเวลความโกลว์อย่างเป็นธรรมชาติให้ผิวได้อย่างแท้จริงจากเซี่ยงไฮ้สู่ระดับโลก กับภารกิจสร้างความเปล่งประกายให้ผิวและการใช้ชีวิตเสมอ!Y.O.U ก่อตั้งขึ้นในเซี่ยงไฮ้ จีน ตั้งแต่ปี 2018 เราเชื่อมั่นว่าความงามนั้นไม่มีข้อจำกัดและมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปล่งประกายให้ผิวและการใช้ชีวิตเสมอ ทั้งยังสนับสนุนความหลากหลาย ความงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการมีสุขภาพที่ดีให้แก่สาวๆ ทั่วโลก นอกจากผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ หลายโครงการ เช่น ก่อตั้ง Y.O.U SKIN LAB และร่วมกับคุณทาดาฮิโระ ชิมาดะ (Tadahiro Shimada) อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ Shiseido เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Radiance Glow Serum นอกจากนี้ ยังร่วมกับมูลนิธิการวิจัยมะเร็งผิวหนังเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่ใช้เทคโนโลยีการดูแลผิวขั้นสูง ในอินโดนีเซีย เราจับมือกับ Lovepink เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและให้บริการตรวจคัดกรองฟรี และในปี 2022-2023 ที่ผ่านมา ยังได้จัดแคมเปญ #WouldYouLoveYou ขึ้น 2 ครั้ง เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนมอบความรักให้กับตนเองและมีความมั่นใจอีกด้วยYOUniquer คอมมิวนิตี้ที่เป็นกระบอกเสียงด้านความงามของคนรุ่นใหม่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เปิดกว้างเรื่องแฟชั่นและความงามมากขึ้น พวกเขาแสดงออกผ่านเมกอัปและสไตล์การแต่งตัว ขณะเดียวกันก็กล้าแสดงออกถึงตัวตน อารมณ์ความรู้สึก และมุมมองความคิด เมื่อตัดสินใจเลือกแบรนด์ พวกเขาไม่ได้สนใจแค่ผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังใส่ใจประเด็นทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่แบรนด์ให้ความสำคัญด้วย แน่นอนว่า Y.O.U พร้อมตอบรับเทรนด์ดังกล่าว ปี 2024 นี้ Y.O.U กำลังจะฉลองครบรอบ 6 ปี เราตั้งเป้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ทั่วโลกผ่านคอมมิวนิตี้ YOUniquer ที่เต็มไปด้วยพลังและการมองโลกในแง่บวก อัปเวลความมั่นใจและเปล่งประกายความเป็นตัวเอง สร้างวัฒนธรรมและเทรนด์ใหม่ที่สดใส ยูนีก และล้ำสมัย ซึ่งสะท้อนจิตวิญญาณของคอมมิวนิตี้ YOUniquerการที่ Y.O.U ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Paris Fashion Week ครั้งนี้ จึงตอกย้ำแนวคิดและกลยุทธ์ระดับสากลของแบรนด์ ที่ต้องการมอบประสบการณ์การดูแลผิวและความงามที่จะช่วยเปล่งประกายความงามและตัวตนได้แบบเต็มแม็กซ์ ทั้งยังสนับสนุนเสียงของเจเนอเรชันใหม่ที่แสวงหาเสรีภาพและความเป็นตัวเอง ทั้งเรื่องรูปแบบการใช้ชีวิตและสไตล์การแต่งตัว ให้ดังไกลกว่าที่เคย!