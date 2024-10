AIKON Mercury Thai Edition of 25 Pieces ที่มีเพียง 25 เรือนทั่วโลก

เวลาที่หายไปย้อนกลับไปในปี 2019 มอริส ลาครัวซ์ ได้รังสรรค์นาฬิกา ไอคอน เมอร์คิวรี่ (AIKON Mercury) เรือนแรกของโลกขึ้นภายใน Manufacture ของตนเอง ณ ซาแนงลีเช่ (Saignelégier) บริเวณใจกลางสวิสฌูรา (Swiss Jura) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อครั้งแรกที่เห็น ไอคอน เมอร์คิวรี่ ดูเหมือนนาฬิกาทั่วไป แต่ทว่าเมื่อมีการเอียงหรือพลิกนาฬิกาเพียงเล็กน้อยบนข้อมือเรา เข็มชี้ชั่วโมงและนาทีจะหมุนออกจากการทำหน้าที่แสดงเวลา และเมื่อเรายกข้อมือเมื่อต้องการดูเวลา เข็มเหล่านี้ก็จะหวนกลับคืนสู่การแสดงเวลาได้อย่างถูกต้องดั่งเดิม และนี่คือความลับอันมหัศจรรย์!ของ ไอคอน เมอร์คิวรี่ เฉกเช่นเดียวกับเวลาซึ่งมักจะเดินผ่านราวกับหายไปเมื่อเราไม่ได้ให้ความสนใจ และเหมือนกับเวลาที่มักจะปรากฏให้เห็นอีกครั้งเมื่อเราต้องการ กลไกที่อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมนี้ได้ใช้เวลาถึง 3 ปีในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความสมบูรณ์แบบเพื่อจะส่งมอบเรือนเวลาคุณภาพแห่งอุตสาหกรรมนาฬิกาสวิส เป็นเรือนเวลาที่ผนึกรวมระหว่างนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์และสุนทรียะแห่งเมืองอันร่วมสมัย ไอคอน เมอร์คิวรี่ จึงเป็นดั่งตัวแทนแห่งจิตวิญญาณของเรือนเวลาอันประณีตระดับ มาสเตอร์พีซ (Masterpiece) ดุจดั่งสัญลักษณ์หรือตัวแทนที่สื่อถึงธรรมชาติอันสลับซับซ้อนของเวลา และเมื่อเข้าสู่ปี 2020 นาฬิกา ไอคอน เมอร์คิวรี่ จำนวน 50 เรือน เริ่มเปิดเผยตัวให้ผู้คนได้ยลโฉมอยู่เพียงไม่นาน เหมือนดั่งจิตวิญญาณแห่งกลไกกาลเวลาของ ไอคอน เมอร์คิวรี่ จะมีจริง! ทุกประเทศทั่วโลกเข้าสู่สถานการณ์ที่ต้องหยุดทุกอย่างเพราะความจำเป็น ทำให้เรื่องราวของเรือนเวลาสุดมหัศจรรย์นี้ได้หายไปจากผู้คนในช่วงเวลานั้นเอง เสมือนกับมันเป็นช่วงที่เข็มของนาฬิกา ไอคอน เมอร์คิวรี่ ได้หมุนออกจากการทำหน้าที่บอกเวลา..เช่นกัน“Your time is now”เมื่อกาลเวลาได้เดินทางมาถึงจุดหนึ่ง ซึ่งเรามักจะคุ้นเคยกับคำกล่าวที่ว่า “ถูกที่ ถูกเวลา” เฉกเช่นเดียวกันกับแบรนด์ มอริส ลาครัวซ์ ที่ได้เดินมาบนเส้นทางแห่งการรังสรรค์เรือนเวลาภายใต้ความมุ่งมั่น จนก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ในปี 2025 ที่จะถึงนี้ ทางแบรนด์นาฬิกา มอริส ลาครัวซ์ ประเทศไทย พร้อมด้วยบรรดาสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง มอริส ลาครัวซ์ คลับไทยแลนด์ ก็ได้เริ่มมองหาเรือนเวลาสุดพิเศษ! เพื่อเตรียมมอบให้กับเหล่านักสะสมที่ชื่นชอบและติดตามแบรนด์ มอริส ลาครัวซ์ มาโดยตลอด และจะต้องเป็นเรือนที่ถือว่าเป็น “ยอดสุดของสุดยอด”แห่งแบรนด์นาฬิกา มอริส ลาครัวซ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นักสะสมในประเทศไทยที่เดียวเท่านั้น แล้วเข็มสุดยอดนาฬิกาก็ได้หมุนกลับมาบอกเวลาให้คุณอีกครั้ง! และนี่คือที่มาของนาฬิการุ่น AIKON Mercury Thai Edition of 25 Pieces นาฬิการุ่นพิเศษสุด! ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานสุดมหัศจรรย์อันเป็นเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวในโลก จากแรงบันดาลใจของสีประจำธงชาติไทย อันประกอบไปด้วยสามสีหลักคือ สีน้ำเงิน สีขาวและสีแดง คือ องค์ประกอบหลักบนหน้าปัดแซฟไฟร์โปร่งใสซึ่งเผยให้เห็นอยู่ภายในโมดูลแบบสเกเลตัน แท่นกลไกและเข็มนาฬิกาในตัวเรือนดีแอลซีสีดำขนาด 44 มิลลิเมตร ทั้งหมดนี้เกิดจากการผสมผสานกันด้วยระบบ “free hand” แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน อีกทั้งชื่อของ ไอคอน เมอร์คิวรี่ ก็ยังสื่อถึงบุคลิกอันลื่นไหลราวกับปรอทแห่งเวลาที่คอยนำทางให้กับพลังงานอันทรงพลัง แล้วสะท้อนผ่านเข็มชี้ที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ซึ่งทำงานร่วมกันกับกำลังแรงโน้มถ่วงธรรมชาติเพื่อมอบการอ่านค่า พร้อมกับแสดงเวลาจากชิ้นส่วนกลไกทรงก้นหอยคู่ที่ซ่อนอยู่ใต้หน้าปัดได้อย่างน่าทึ่ง นาฬิกา AIKON Mercury Thai Edition of 25 Pieces จึงเป็นเรือนเวลาอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพียงหนึ่งเดียวของอุตสาหกรรมนาฬิกาที่ได้สร้างนิยามใหม่ให้กับการแสดงเวลา จากการที่เราติดตั้ง ‘โมดูลความจำเวลา’ อันสลับซับซ้อน พิเศษเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งได้ผ่านการจดสิทธิบัตรไว้เป็นที่เรียบร้อย AIKON Mercury Thai Edition of 25 Pieces ยังได้ก้าวล้ำไปอีกขั้น กับการแสดงเวลาชั่วโมงและนาทีโดยเข็มชี้ทรงดอฟีน (dauphine) อันประณีตและละเอียดอ่อน พร้อมด้วยสารเรืองแสงซูเปอร์-ลูมิโนวา (Super-LumiNova) สีขาวตัดด้วยขอบสีน้ำเงิน และตุ้มถ่วงดุลย์เพื่อความสมบูรณ์แบบไว้เพิ่มเติม ซึ่งเมื่อเข็มนาฬิกาเหล่านี้เดิน ตุ้มถ่วงดุลย์พร้อมด้วยสัญลักษณ์โลโก้ M สีน้ำเงินของเข็มชั่วโมงจะค่อยๆ ปรากฏหมุนล้อมไปกับตุ้มถ่วงดุลย์ของเข็มนาที และเข็มวินาทีที่มาในเฉดสีแดง ทำให้กลายเป็นลวดลายเฉพาะตัวที่ชวนให้หลงใหล โดยทั้ง 3 สี ขาว แดง น้ำเงิน ที่อยู่ในส่วนต่างๆนั้นมาจากสีของธงชาติไทย และในส่วนของฝาหลังจะเป็นกระจกแซฟไฟร์ ที่ตอกย้ำความพิเศษด้วยการพิมพ์ลายไว้ด้านในของกระจก เป็นรูปธงชาติไทยอยู่ตรงกลางพร้อมตัวหนังสือ Thai Edition of 25​ pieces เพื่อสื่อถึงความเป็นประเทศไทยไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของทีมพัฒนาจาก มอริส ลาครัวซ์ ในการคำนวณสุดละเอียดอ่อนและต้องผ่านขั้นตอนอันมากมาย ผ่านการจำลองสถานการณ์โดยคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างสรรค์โมเดลต้นแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าเข็มชี้ของนาฬิกานี้ไม่เพียงชี้แสดงเวลาได้อย่างโดดเด่นบนหน้าปัด แต่ยังเป็นเสมือนดั่งศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงอันสมบูรณ์แบบเพื่อให้เข็มสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย เมื่อยามที่ตัวเรือนนาฬิกาเปลี่ยนจากตำแหน่งตั้งตรงไปตำแหน่งอื่นๆวันนี้ AIKON Mercury Thai Edition of 25 Pieces ได้นำทางเราไปสู่อีกขั้นของความเป็นเลิศ ผ่านจักรกลแสดงเวลาอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้ตอบสนองกับทุกการเคลื่อนไหวของข้อมือ เมื่อผู้สวมใส่ยกนาฬิกาขึ้นเพื่ออ่านค่าเวลาทุกครั้ง เสมือนกับว่า ไอคอน เมอร์คิวรี่ ได้ควบคุมเวลาไว้ให้สำหรับผู้สวมใส่โดยเฉพาะ และนั่นเองคือเวลาของคุณ และจะเป็นเวลาเพื่อคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น! ดั่งคำมั่นสัญญาจากนาฬิกา มอริส ลาครัวซ์ ที่ว่า “Your time is now”AIKON Mercury Thai Edition of 25 Pieces มาพร้อมสายนาฬิกายางที่มีให้เลือกใช้ในชุดทั้งสีขาวและสีแดง โดยผลิตขึ้นพิเศษเพื่อตอบแทนลูกค้าคนพิเศษในประเทศไทยแค่เพียง 25 เรือนเท่านั้น และจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทย โดยราคาจำหน่ายอยู่ที่เรือนละ 386,000 บาท พร้อมส่งมอบให้คุณภายในช่วงเดือนธันวาคม 2024 นี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลนาฬิกาเพิ่มเติม และสั่งจองได้แล้ววันนี้ที่ มอริส ลาครัวซ์ บูติค ชั้น 2 Gaysorn Village 02-853-9742 หรือ LINE Official @MauriceLacroixTH คลิ๊ก https://lin.ee/TYO5J3F