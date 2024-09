Aestec Pharma เปิดตัวนวัตกรรมฟิลเลอร์ REVOLAX - The Future of Beauty

บริษัท Aestec Pharma (เอสเทค ฟาร์มา) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามชั้นนำ ได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ตัวใหม่ภายใต้แบรนด์ “REVOLAX” ฟิลเลอร์เพื่อเติมเต็มความงามแห่งอนาคต ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศอังกฤษ จากผู้จัดจำหน่ายชั้นนำอย่าง FOX Pharma ด้วยเทคโนโลยี HEXALink ที่ทำให้ REVOLAX มีเนื้อเนียน เกลี่ยง่าย และเติมเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมความงามได้หลากหลาย พร้อมจัดงาน “REVOLAX: The Future of Beauty Grand Launch” เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกทางการแพทย์และแนะนำการใช้งานที่เหมาะสม ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความสนใจจากบุคลากร วงการความงามทั่วประเทศเข้าร่วมสัมผัสนวัตกรรมล่าสุดในการเติมเต็มผิวพรรณนายกสิกิจ พ่วงภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการค้นหานวัตกรรมเสริมความงามใหม่ ๆ ล้ำสมัย ที่จะช่วยในเรื่องการแก้ปัญหาผิวพรรณ จึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอฟิลเลอร์ภายใต้แบรนด์ REVOLAX สู่ตลาดประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่นเทคโนโลยี HEXALink ซึ่งช่วยให้ฟิลเลอร์มีคุณสมบัติพิเศษในการเติมเต็มและยึดเกาะผิวได้ดี ไม่เป็นก้อน และสามารถเกลี่ยให้เรียบเนียนกับผิวอย่างเป็นธรรมชาติ มอบความแตกต่างทางด้านคุณภาพที่สัมผัสผู้ใช้ นอกจากนี้ยังเป็นฟิลเลอร์ที่ให้ผลลัพธ์ที่ยาวนานและเป็นธรรมชาติ ยืนยันได้จากการเป็นผู้นำตลาดทางด้านยอดขายสูงสุดในประเทศอังกฤษ และได้รับความนิยมแพร่หลายในกว่า 19 ประเทศทั่วโลกนอกจากนี้ทางบริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด ได้มีการทำวิจัยถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ REVOLAX ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัย สำหรับทุกท่านที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ REVOLAXภายในงาน ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมให้ความรู้ และสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ REVOLAX ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ "Essential 3D Anatomy" โดย ศ.ดร.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ศิริราช (SiSL) และ ผศ.พญ.ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช อาจารย์แพทย์ประจำหน่วยตจศัลยศาสตร์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและหัตถการทางผิวหนัง ได้ร่วมกันบรรยายถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยี 3D ในการประเมินโครงสร้างผิวหน้า เพื่อให้แพทย์สามารถใช้ฟิลเลอร์ได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้นจากนั้น อาจารย์แพทย์หญิงพิชญา มณีประสพโชค อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ ได้บรรยายในหัวข้อ “R EVOLAX- The Future of Beauty” อธิบายความสามารถของฟิลเลอร์ REVOLAX และคุณสมบัติเด่นของฟิลเลอร์แต่ละรุ่น ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ในการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การเติมเต็มริ้วรอยเล็กๆ รอบดวงตา ปรับทรงคาง หรือยกกระชับผิวให้ดูมีมิตินอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการใช้งานฟิลเลอร์ที่ถูกวิธีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โดย ผศ.พญ.ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช อาจารย์แพทย์ประจำหน่วยตจศัลยศาสตร์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและหัตถการทางผิวหนัง ได้ทำการสาธิตวิธีการฉีดฟิลเลอร์ REVOLAX ผ่านการถ่ายทอดสดจาก SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต ที่ตั้งอยู่ในICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นภาพการฉีดฟิลเลอร์ที่ชัดเจนและเข้าใจวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง และยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของฟิลเลอร์ REVOLAX ที่สามารถปรับรูปหน้าและเติมเต็มผิวได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่สนใจฟิลเลอร์ REVOLAX สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Aestec Pharma หรือ ติดตามผ่าน Facebook Aestec Pharma หรือสอบถามผ่านคลินิกความงามชั้นนำทั่วประเทศ