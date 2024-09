มาเลเซียเอาบ้าง 1 ต.ค.นี้ 20 ห้าง-ร้านค้าปลีกชั้นนำ งดแจกถุงพลาสติก

วันนี้ (29 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา ร้านเพื่อสุขภาพและความงามในประเทศมาเลเซียกว่า 8,000 สาขาทั่วประเทศ จะงดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastic bags) อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2567 เป็นต้นไป ตามแคมเปญ "Say No to Single-Use Plastics" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการเคหะและการปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศมาเลเซีย กับภาคเอกชน หากลูกค้าไม่ได้นำถุงพลาสติกมาเอง สามารถหาซื้อถุงที่สามารถรีไซเคิลได้ที่ร้านค้าดังกล่าวนายหงา กอร์ มิง รมว.การเคหะและการปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า เครือข่ายร้านค้าปลีกชั้นนำบางแห่งได้เริ่มงดแจกถุงพลาสติกมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ครั้งนี้ได้ลงนามความร่วมมือครั้งใหญ่ คาดว่าจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้ปีละ 200 ล้านใบ ลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด และยืดอายุการใช้งานหลุมฝังกลบขยะที่มีอยู่ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมาเลเซียต้องแบกรับต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอยและการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ สูงกว่า 2,000 ล้านริงกิตต่อปีโดยประเทศมาเลเซียมีหลุมฝังกลบขยะที่ไม่ถูกสุขอนามัย 114 แห่ง มีเพียง 22 แห่งที่ถูกสุขอนามัย ซึ่งการเปิดหลุมฝังกลบขยะและการปรับปรุงหลุมฝังกลบขยะเดิมต้องใช้ต้นทุนสูงมาก อีกด้านหนึ่ง ทางกระทรวงฯ กำลังจัดทำร่างกฎหมายจัดการผู้ที่ทิ้งขยะโดยขาดความรับผิดชอบ และจะนำเสนอต่อรัฐสภาในปี 2568 เพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมืองอย่างจริงจัง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมโพสต์คลิปลงในติ๊กต็อกสำหรับร้านค้าปลีกในมาเลเซียที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 99 Speedmart 2,533 สาขา 7-Eleven 2,400 สาขา KK Mart 808 สาขา Watsons 733 สาขา Guardian 602 สาขา emart24 65 สาขา ส่วนห้างสรรพสินค้า อาทิ กลุ่ม GCH Retail (Giant / Cold Storage / Mercato) 93 สาขา AEON 35 สาขา AEON Big 21 สาขา Mydin 78 สาขา Lotus's 68 สาขา The Store 50 สาขา TF Value Mart 45 สาขา Econsave 33 สาขา NSK Trade City 32 สาขา Lulu 5 สาขา เป็นต้นสำหรับประเทศไทย ภาครัฐได้ผลักดันนโยบายงดแจกถุงพลาสติกตามห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อ มาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นมา แต่ก็เป็นที่วิจารณ์ว่าการจำหน่ายถุงพลาสติกแทนการแจก เป็นการผลักภาระให้ผู้บริโภค