Taiwan Smart City Solutions Alliance จับมือเหล่าบริษัทไต้หวัน ขยายโอกาสทางธุรกิจด้านเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย

จากความสำเร็จของงานซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้ได้นำคณะผู้แทนจาก Taiwan Intelligent Building Association (TIBA) และ Mt. Dadu Industrial Innovation Foundation พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทชั้นนำของไต้หวัน 22 แห่ง รวมสมาชิกคณะทั้งสิ้น 42 ท่าน ร่วมต่อยอดความสำเร็จในการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยได้เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-14 กันยายน 2567 เพื่อพบปะกับองค์กรสำคัญด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตามวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมด้านเมืองอัจฉริยะระหว่างไต้หวันและไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในปีนี้ มีคณะผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมงานกว่า 400 คน โดยระหว่างการเสวนาฯ คุณณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) เผยว่า นโยบาย ‘ไทยแลนด์ 4.0’ และแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่รัฐบาลไทยได้ผลักดันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างน้อย 100 เมืองภายในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งไต้หวันถือเป็นพันธมิตรสำคัญของไทยในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมถึงนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการผลักดันนโยบายเมืองอัจฉริยะ และหวังที่จะร่วมมือกับทางไต้หวันมากยิ่งขึ้น ในด้านการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่เมืองที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)เปิดเผยว่า ประสบการณ์ของไต้หวันในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลนั้น สอดคล้องกับสามหัวข้อหลักที่ EEC ให้ความสำคัญ ได้แก่ การแพทย์อัจฉริยะ การขนส่งอัจฉริยะ และเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green) ซึ่งหวังว่าในนิทรรศการเมืองอัจฉริยะของปีหน้า จะมีโอกาสได้ร่วมแบ่งปันแผนงานและความคืบหน้าของ EEC ต่อไปกล่าวว่า เพื่อต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไต้หวันและไทย ทางสมาคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะไต้หวัน จึงนำคณะตัวแทนเยือนกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก โดยได้จัดการประชุมความร่วมมือทางธุรกิจเมืองอัจฉริยะไทย (Thailand-Smart City Business Collaboration Forum) ขึ้น ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทั้งสมาคมอุตสาหกรรมและบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในแวดวงจากทั้งไต้หวันและประเทศไทย โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากฝั่งไทยเข้าร่วมงานเกือบ 150 คน เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), นิคมอุตสาหกรรมอมตะ (AMATA), สมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association) และ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) เป็นต้น โดยการประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหารือเชิงลึกเกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และอาคารอัจฉริยะที่เป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อเสริมสร้างโอกาสที่เป็นรูปธรรมในการร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทยด้านเมืองอัจฉริยะหลังจากที่รัฐบาลไต้หวันประกาศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy) ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแต่จะกลายเป็นตลาดส่งออกใหม่ของไต้หวันเท่านั้น แต่จะกลายเป็นฐานการผลิตของเหล่ากลุ่มอุตสาหกรรมจากไต้หวันด้วยเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้การค้าและการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างสองฝ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะของไต้หวัน ทางบริษัทไต้หวันจึงต้องการหาวิธีบูรณาการระบบและถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งานของเทคโนโลยีเหล่านี้ไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการนำคณะมาเยือนกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะหาโอกาสทางความร่วมมือในการถ่ายทอดประสบการณ์ทางธุรกิจด้านเมืองอัจฉริยะสู่ตลาดต่างประเทศเช่นกันกล่าวว่าเนื่องจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจประเทศไทย ทำให้มีการเปิดตัวโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและสมาร์ทปาร์คต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างโอกาสให้บริษัทไต้หวันในการสาธิตโซลูชั่นอัจฉริยะที่หลากหลาย เช่น การผลิตอัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะ การขนส่งอัจฉริยะ การแพทย์อัจฉริยะ และบ้านอัจฉริยะ เป็นต้น นอกจากนี้ ทางบริษัทไต้หวันยังได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับบริษัทไทยแบบตัวต่อตัวถึง 24 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี การลงทุนและการร่วมพัฒนาโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า บริษัทจากทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันเพื่อผลักดันนวัตกรรมและการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ ระบบการผลิตอัจฉริยะ และแพลตฟอร์มการจัดการดิจิทัล ฯลฯนอกจากการประชุมแล้ว สมาคมคอมพิวเตอร์ไทเป (TCA) ยังได้นำสมาชิกเข้าเยี่ยมชมเขตอุตสาหกรรมและโครงการต่าง ๆ อาทิ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), SynHub Digi-Tech Community, โครงการ Thailand Digital Valley และ โครงการ Amata Taipei Smart City พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโซลูชั่นที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยคณะจาก Mt. Dadu Industrial Innovation Foundation ที่ได้เชิญบริษัทไต้หวันที่มีความสนใจในด้านเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะเข้าร่วมการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความเข้าใจต่อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะของประเทศไทยแล้ว การเยี่ยมชมครั้งนี้ยังช่วยผลักดันความคืบหน้าในการร่วมมือกับ Taipei Smart City นอกจากนี้ ทางฝ่ายไทยยังได้แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลดหย่อนภาษี การส่งเสริมการลงทุน รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ เวินซิ่วหลิง ประธานผู้ก่อตั้งสมาคมอาคารสีเขียวอัจฉริยะเอเชีย-แปซิฟิก (APIGBA) ได้นำสมาชิกจากสมาคมอาคารอัจฉริยะไต้หวัน พร้อมด้วยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) เข้าสังเกตการณ์ตัวอย่างโครงการอาคารสีเขียว (Green Building) และชุมชนอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ได้แก่ โครงการเมืองสีเขียวอัจฉริยะ The Forestias, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC), CDC และอาคารสีเขียวอัจฉริยะอื่น เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาอาคารอัจฉริยะในประเทศไทยที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมถึงมีการหารือเชิงลึก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการร่วมมือในอนาคตทางด้านนี้ระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่ง เวินซิ่วหลิง คาดหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมของไต้หวันเพื่อให้ประเทศสมาชิก APIGBA จำนวนมากขึ้นได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับการก่อสร้างอาคารสีเขียวอัจฉริยะหรือการก่อสร้างในเขตเมือง โดยทางสมาคมฯ ได้บรรลุเป้าหมายในการวางรากฐานและขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาคจากการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาคารอัจฉริยะของไต้หวันสามารถขยายตัวเข้าสู่ภูมิภาค และก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากลนิทรรศการเมืองอัจฉริยะ 2025 และงาน Net Zero City Expo จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม ที่ไต้หวัน โดยจะยกระดับงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้น และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศมากขึ้นจากครั้งก่อน นิทรรศการจะมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลควบคู่กับสิ่งแวดล้อมแบบคู่ขนานโดยใช้ AI และ 5G เป็นศูนย์กลาง ความหลากหลายในการประยุกต์ใช้ AIoT การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืน รวมถึงเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ในหลากหลายอุตสาหกรรมผู้ที่สนใจสามารถชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่เว็บไซต์ทางการ https://en.smartcity.org.tw/index.php/en-us/