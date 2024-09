พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดงสเก็ตน้ำแข็งรอบเยาวชน เรื่อง “สวอนเลค ออน ไอซ์”

วันนี้ 27 ก.ย.67 เวลา 13.05 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรการแสดงสเก็ตน้ำแข็งรอบเยาวชน เรื่อง “สวอนเลค ออน ไอซ์” (Swan Lake On Ice) โดยคณะ “เดอะ อิมพีเรียล ไอซ์ สตาร์” (The Imperial Ice Stars)จากสหราชอาณาจักร อันเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชน (Student Outreach Program) ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 26 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย .เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวราซีน่าร์ อูเบอรอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คัลเจอรัล โปรโมชั่น จำกัด ประธานคณะกรรมการจัดงาน ฯ และคณะกรรมการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการผู้มีอำนาจและประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร ต่อจากนั้น ประธานคณะกรรมการจัดงาน ฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดง จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงสเก็ตน้ำแข็งรอบเยาวชน เรื่อง “สวอนเลค ออน ไอซ์” (Swan Lake On Ice) โดยคณะ “เดอะ อิมพีเรียล ไอซ์ สตาร์” (The Imperial Ice Stars) จากสหราชอาณาจักร จำนวน 2 องก์ เมื่อจบการแสดง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนนักแสดง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานช่อดอกไม้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ในการนี้ ทรงเปิดโอกาสให้เข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดง ยังความปลื้มปีติแก่เยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างหาที่สุดมิได้โดยในวันนี้มีเยาวชนจาก30 โรงเรียน กว่าหนึ่งพันคน จากโรงเรียนทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด ที่ได้มาชมการแสดง สเก็ตน้ำแข็งรอบเยาวชน เรื่อง “สวอนเลค ออน ไอซ์” (Swan Lake On Ice) โดยคณะ “เดอะ อิมพีเรียล ไอซ์ สตาร์” (The Imperial Ice Stars)จากสหราชอาณาจักร ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เป็นล้นพ้นที่ทรงให้ความสำคัญและเอาในใส่เยาวชนให้ได้มีโอกาสได้ชื่นชมความอลังการ งดงามของคณะบัลเลต์แสดงบนลานน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงระดับโลกนางสาวณัฐณิชา อยู่เสถียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งวันนี้เธอเป็นตัวแทนของโรงเรียนมากับเพื่อนอีก3คน กล่าวว่าเธอรู้สึกเป็นเกียรติและตื้นตันใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาชมการแสดงระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก ซึ่งการแสดงนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ฝึกฝนทักษะการแสดงอันเป็นการต่อยอดให้เยาวชนได้มีทักษะศิลปะการแสดงระดับนานาชาติต่อไปขณะที่ เด็กหญิงกัญญาภัทร สายบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.นนทบุรี กล่าวว่า เธอรู้สึกปลาบปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ในหลวง และ สมเด็จพระราชินี ที่ทรงเห็นถึงความสำคัญของคนพิการอย่างพวกเธอ ซึ่งการที่มีโอกาสได้มาชมการแสดงครั้งนี้ นอกจากจะตื่นเต้นในฉากการแสดงแล้ว เธอยังจะนำทักษะการแสดง ไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโรงเรียนทั้งนี้โครงการเพื่อเยาวชน (Student Outreach Program) เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2565 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ 24 ปี ของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ โดยสร้างกิจกรรมด้านการศึกษาสำหรับเยาวชน เพื่อผลักดันให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ ได้สัมผัสกับโลกของศิลปวัฒนธรรมจากนานาประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและต่างชาติได้ทำการแสดงและทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะความสามารถ และการชื่นชมดนตรี นาฏศิลป์ การแสดงละคร และศิลปะอื่น ๆ จากวัฒนธรรม และประเพณีที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเอง และยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านศิลปะการแสดงและดนตรีในประเทศไทยสู่ระดับสากลต่อไปการแสดงสเก็ตน้ำแข็ง เรื่อง “สวอนเลค ออน ไอซ์” (Swan Lake On Ice) โดยคณะ “เดอะ อิมพีเรียล ไอซ์ สตาร์” (The Imperial Ice Stars) จากสหราชอาณาจักร เป็นการนำการแสดงบัลเลต์ที่ได้รับความนิยมมาปรับเป็นการแสดงบนลานสเก็ตน้ำแข็ง โดยมีนักสเก็ตน้ำแข็งที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติมาแล้วหลายรางวัล มาร่วมในการแสดง คณะ “เดอะ อิมพีเรียล ไอซ์ สตาร์” (The Imperial Ice Stars) เป็นคณะบัลเลต์ที่แสดงบนลานน้ำแข็งชั้นนำของโลก ที่หวนคืนสู่เวทีของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพ ฯ ครั้งที่ 26 อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง