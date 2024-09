มิวสิคพลัส ซีนีม่า ประกาศวางจำหน่าย Bowers& Wilkins The New Reference Pi8 หูฟังทรูไวเลส เรือธงตัวใหม่ ระดับ Super Hi-End พร้อมเทคโนโลยีเคส DAC Amp หนึ่งเดียวในตลาดยกระดับการฟังสู่คุณภาพเสียงพรีเมียมซาวด์

บริษัท มิวสิคพลัส ซีนีม่า จำกัด ในเครือโซนิค วิชั่น กรุ๊ป ผู้นำเครื่องเสียงนำเข้าระดับไฮเอนด์ ประกาศวางจำหน่ายหูฟังไร้สายเรือธงตัวใหม่ นวัตกรรมล่าสุดจาก Bowers & Wilkins รุ่น Pi8 หูฟัง True Wireless ระดับพรีเมียมที่มาพร้อมเทคโนโลยี “Audio retransmission case” ที่เคสชาร์จเป็น DAC Amp เจ้าแรกและแบรนด์เดียวในตลาด ที่สามารถขยายและแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอลสู่คุณภาพเสียงอนาล็อคระดับไฮไฟออดิโอซาวด์ รองรับการส่งสัญญาณเสียงคุณภาพสูงถึง 32 bit DSP โดดเด่นด้วยวิศวกรรมการออกแบบกับครั้งแรกในการนำเอาเทคโนโลยีคาร์บอน โคน ไดรเวอร์ ขนาด 12 มิลลิเมตร มาไว้ในหูฟังทรูไวเลส ยกระดับให้ Pi8 เป็นหูฟังไร้สายขนาดเล็กที่ทรงพลังที่สุด กับถ่ายทอดคุณภาพเสียงสมจริงและแม่นยำอย่างน่าทึ่ง ซึ่งถอดแบบการถ่ายทอดเสียงระดับสตูดิโอซาวด์มาจากลำโพงซิกเนเจอร์รุ่น Bowers & Wilkins 700 Series ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมให้คุณสนุกกับการฟังเพลงในยุคดิจิตอลกับการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.4 พร้อมการเข้ารหัสสัญญาณเสียงด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่าง aptX Lossless ซึ่งสามารถสตรีมส่งผ่านไฟล์ข้อมูลเสียงคุณภาพสูงสุดที่ 1,200 kbps โดยที่ไม่มีการบีบอัดลดทอนคุณภาพเสียงแต่อย่างใดนอกจากนี้ True Wireless Pi8 ยังล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวน Active Noise Cancelling (ANC) อันเป็นเอกสิทธิ์เทคโนโลยีของ Bowers & Wilkins ที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับเพลงโปรดได้โดยไม่ถูกรบกวน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญรอบตัว กับโหมด Ambient Pass-Through ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานได้ยินเสียงรอบข้างได้ชัดเจนโดยไม่ต้องถอดหูฟังออก เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการรับรู้สภาพแวดล้อม เช่น เมื่อเดินข้ามถนนหรือสนทนากับผู้อื่นในด้านรูปโฉมการดีไซน์นั้น Bowers & Wilkins Pi8 ถือเป็นหูฟังทรูไวเลสที่โดดเด่นที่สุดในตลาด ณ ขณะนี้ที่หรูหราด้วยผิวสัมผัสเซรามิกสุดล้ำ ปุ่ม Touch Control ที่ลื่นมือ หรูหรา แต่ทนทานสูง ให้อิสระคุณในการควบคุมการใช้งานและการฟังเพลงได้อย่างมีสไตล์ อีกทั้งยังให้ความใส่ใจในการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ให้ตัวบอดี้ของหูฟังโค้งมนตามรูปหูอย่างลงตัว เพิ่มความสบายในการสวมใส่ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดล่วง ให้คุณเพลิดเพลินกับการฟังเพลงได้ยาวนานตลอดทั้งวัน ด้วยการชาร์จเพียง 1 ครั้งสามารถฟังเพลงได้นานถึง 6.5 ชั่วโมง เมื่ออยู่ในโหมด ANC และ 20 ชั่วโมงเมื่อใช้ร่วมกับเคสหูฟังด้วยความโดดเด่นแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีอันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Bowers & Wilkins ที่มาพร้อมดีไซน์หรูหรา บ่งบอกรสนิยมเหนือระดับของผู้ใช้งาน และยังได้David Beckham มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ผู้โดดเด่นด้วยภาพลักษณ์สไตล์ลิส และพิถีพิถันในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ อันสะท้อนดีเอ็นเอความพรีเมียมของแบรนด์ Bowers & Wilkins ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้หูฟัง True Wireless รุ่น Pi8 เป็นหูฟังไร้สายแบบอินเอียร์ตัวแรกจาก Bowers & Wilkins ที่ได้รับมาตรฐานสัญลักษณ์ Apple MFi “Made for iPhone” ที่สะท้อนถึงคุณภาพของหูฟังระดับพรีเมียมโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพและการออกแบบที่ Apple ให้การยอมรับBowers & Wilkins Pi8 มีให้เลือกถึง 4 สี สุดคลาสสิค ได้แก่ สีดำ แอนทราไซด์ แบล็ค, สีฟ้า มิดไนท์ บลู, สีเขียว เจด กรีน และ สีขาว โดฟ ไวท์ พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในราคา 17,900 บาท ที่ตัวแทนจำหน่ายในเครือ มิวสิคพลัส ซีนีม่า และช่องทางออนไลน์ Official Store Bowers & Wilkins ทั้ง Lazada และ Shopee ที่มีสัญลักษณ์ Certified by Bowers & Wilkins สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-681-7500-5 หรือ โทร. 085-200-2820