มอนเดลีซ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการตลาด คว้า Marketer of the Year 2 ปีซ้อน ส่งโอรีโอ และ ฮอลล์ กวาด 10 รางวัลในเวที Marketing Excellence Awards Thailand 2024

ผู้นำด้านขนมและของว่างระดับโลก ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในงานด้วยการคว้ารางวัล Marketer of the Year เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดในงานนี้ นอกจากนี้ มอนเดลีซยังได้รับอีก 10 รางวัล ในหลากหลายหมวดหมู่ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ต่างๆ ของมอนเดลีซในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่สร้างความแตกต่าง สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค และเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงในประเทศไทยคุณไอดารา หวัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มอนเดลีซสามารถคว้ารางวัล Marketer of the Year เป็นปีที่สองติดต่อกันในงาน Marketing Excellence Awards 2024 ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานอย่างหนักและความคิดสร้างสรรค์ของทีมงาน ที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่แตกต่างและโดดเด่นเท่านั้น แต่ยังต้องโดนใจต้องผู้บริโภคด้วย การที่เราได้รับถึง 10 รางวัล ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Excellence in Brand Awareness, Excellence in Digital Marketing, Excellence in Experiential Marketing และอื่น ๆ ตอกย้ำถึง dynamic ของการทำการตลาดในยุคนี้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสร้างการรับรู้แบรนด์ ไปจนถึงการส่งเสริมความผูกพันกับลูกค้าในหลายแพลตฟอร์ม ทั้งในช่องทางดิจิทัลและออฟไลน์ การได้รับรางวัลเหล่านี้ถือเป็นการยืนยันว่ามอนเดลีซยังไม่หยุดที่จะพัฒนาและสร้างความแตกต่างที่โดนใจทั้งผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการตลาดอย่างแท้จริง”มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล คว้ารางวัล Marketing Excellence Awards 2024 รวม 11 รางวัล ได้แก่:รางวัล Marketer of the Year - รางวัลทรงเกียรติสูงสุดของงาน ที่ทางมอนเดลีซ ประเทศไทย สามารถคว้ารางวัลนี้เป็นปีที่สองติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นความสามารถในการสร้างสรรค์แคมเปญที่มีประสิทธิภาพ และการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริงในหลากหลายหมวดหมู่ การคว้ารางวัลนี้คือเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทรางวัลระดับ Goldรางวัล Excellence in Brand Awarenessรางวัลนี้สะท้อนถึงความสำเร็จของแคมเปญ Oreo Pokémon ซึ่งเน้นการสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านความร่วมมือกับ“เดอะ โปเกมอน คัมพานี” ผู้พัฒนาและผลิตวิดีโอเกมโปเกมอนที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก เพื่อสร้างความตื่นเต้นและประสบการณ์ใหม่แก่ผู้บริโภค โดยแคมเปญนี้ทำให้โอรีโอกลายเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาในหมู่แฟน ๆ และผู้บริโภคทุกวัย เพิ่มการมีส่วนร่วมและการจดจำแบรนด์ในกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างมากรางวัล Excellence in Digital Marketingแคมเปญฮอลล์ น้ำแข็งไส เป็นหนึ่งแคมเปญที่ประสบความสำเร็จในการใช้การตลาดดิจิทัล ด้วยการผสมผสานสื่อออนไลน์ต่าง ๆ การเข้าถึงผู้บริโภคผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ ด้วยคอนเทนต์ที่ปรับให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ทำให้แบรนด์ฮอลล์ น้ำแข็งไส เป็นที่รู้จักและจดจำในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่รางวัล Excellence in Experiential Marketingแคมเปญ Oreo Pokémon ได้รับรางวัลจากการมอบประสบการณ์การตลาดที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้บริโภค แคมเปญนี้ใช้กิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ผ่านการสร้างประสบการณ์ความสนุกที่น่าจดจำและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งรางวัล Excellence in Integrated Marketingแคมเปญ Oreo Pokémon คว้ารางวัลในหมวดนี้ ด้วยความสามารถในการผสมผสานการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ แคมเปญนี้แสดงถึงความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคในทุกช่องทาง ตั้งแต่ตัวสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ร่วมไปกับแบรนด์ สื่อโฆษณา ไปจนถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญบนโซเชียลมีเดียรางวัล Excellence in Launch Marketingรางวัลนี้มอบให้แก่แคมเปญ Oreo Pokémon ที่ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างน่าประทับใจ ด้วยสินค้ารุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น และกิจกรรมตามล่าคุกกี้ไอเทมสุดแรร์ ที่สามารถสร้างกระแสและการมีส่วนร่วมในตลาดอย่างรวดเร็ว แคมเปญนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับแบรนด์และช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญรางวัล Excellence in Location-Based Marketingแคมเปญ Oreo Ally ร่วมส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม นำเสนอกิจกรรมออนไลน์ OREO Ally Radar ชวนผู้บริโภค เจ้าของกิจการ และองค์กรต่างๆ มาสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย ร่วมปักหมุดในพื้นที่ของตนเองผ่าน website ของโอรีโอ เพื่อแสดงตัวเป็นพันธมิตร พร้อมเขียนข้อความสนับสนุนและให้กำลังใจกลุ่ม LGBTQIA+ การเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง ทำให้แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคและเพิ่มการเข้าถึงแบรนด์ระดับ Silverรางวัล Excellence in CSR / Cause Marketingแคมเปญ Oreo Ally ได้รับรางวัลในหมวดการตลาดเพื่อสังคม โดยมุ่งสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสนับสนุนจากชาวพันธมิตร LGBTQIA+ และสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ แคมเปญนี้ไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค แต่ยังสะท้อนถึงค่านิยมที่แบรนด์ต้องการนำเสนอในสังคมรางวัล Excellence in Customer Engagementแคมเปญ Halls XS Beverage: Breathe to Feel Unstoppable ได้รับการยอมรับในด้านการมีส่วนร่วมกับลูกค้า โดยใช้กลยุทธ์การตลาดที่เน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและประสบการณ์จริง ด้วยการครีเอทใจกลางสยามให้กลายเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ “Space of Inspire by Halls XS” พร้อมจุดไฮไลต์สุดคูลที่ทุกคนจะได้สัมผัสฟิลลิ่งใหม่ของความสดชื่นจาก Halls XSรางวัล Excellence in Launch Marketingแคมเปญ Halls XS Beverage ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวสินค้าใหม่ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยในการสร้างความสดชื่นและดับร้อนในช่วงซัมเมอร์ โดยสินค้าได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องดื่มที่คนไทยชื่นชอบมากที่สุด โดยเน้นการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อดิจิทัลและกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สินค้าได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในตลาดรางวัล Excellence in Viral Marketingแคมเปญ Oreo Pokémon ได้รับรางวัลในด้านการตลาดแบบไวรัล ด้วยการสร้างกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคที่ทำให้แคมเปญแพร่หลายและได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว"มอนเดลีซไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการสร้างแคมเปญการตลาดที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการบริโภคของว่างอย่างเหมาะสม (Mindful Snacking) และการขับเคลื่อนความยั่งยืน เรามุ่งมั่นสร้างความสมดุลระหว่างการมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคและการดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว แคมเปญและนวัตกรรมของเราถูกออกแบบมาเพื่อสร้างคุณค่าที่มีความหมาย ทั้งต่อผู้บริโภค สังคม และโลกอย่างยั่งยืน ในอนาคต เราจะยังคงพัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป พร้อมกับสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคของเราด้วยความสำเร็จในการคว้ารางวัลจากงาน Marketing Excellence Awards Thailand ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการยกย่องแคมเปญการตลาดที่โดดเด่น มอนเดลีซจะยังคงยึดมั่นในความเป็นเลิศทางการตลาด พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับทั้งธุรกิจและสังคมไทยต่อไปอย่างยั่งยืน"-จบ-เกี่ยวกับมอนเดลีซ ประเทศไทยบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ ซึ่งจำหน่ายสินค้าในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก เรามีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการบริโภคของว่างอย่างเหมาะสม โดยเราเป็นผู้นำด้านขนมและของว่างในประเทศไทยด้วยแบรนด์ดังมากมาย อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน ลูกอมคลอเร็ท คุกกี้โอรีโอ แครกเกอร์ริทซ์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน แทงก์ กัมมี่ส์ และชีสฟิลาเดลเฟีย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ได้ที่ www.mondelezinternational.com หรือกดติดตามทวิตเตอร์ www.twitter.com/MDLZติดต่อ:พิมพ์ชญา บุณยรัตพันธุ์หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัดโทรศัพท์ 022877919 หรือ 091-424-2641Pimchaya.Boonyarattaphan@mdlz.comกล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มอนเดลีซสามารถคว้ารางวัลเป็นปีที่สองติดต่อกันในงานความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานอย่างหนักและความคิดสร้างสรรค์ของทีมงาน ที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่แตกต่างและโดดเด่นเท่านั้น แต่ยังต้องโดนใจต้องผู้บริโภคด้วย การที่เราได้รับถึงในหมวดหมู่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านและอื่น ๆ ตอกย้ำถึง dynamic ของการทำการตลาดในยุคนี้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสร้างการรับรู้แบรนด์ ไปจนถึงการส่งเสริมความผูกพันกับลูกค้าในหลายแพลตฟอร์ม ทั้งในช่องทางดิจิทัลและออฟไลน์ การได้รับรางวัลเหล่านี้ถือเป็นการยืนยันว่ามอนเดลีซยังไม่หยุดที่จะพัฒนาและสร้างความแตกต่างที่โดนใจทั้งผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการตลาดอย่างแท้จริง”รางวัลทรงเกียรติสูงสุดของงาน ที่ทางมอนเดลีซ ประเทศไทย สามารถคว้ารางวัลนี้เป็นปีที่สองติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นความสามารถในการสร้างสรรค์แคมเปญที่มีประสิทธิภาพ และการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริงในหลากหลายหมวดหมู่ การคว้ารางวัลนี้คือเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทรางวัลนี้สะท้อนถึงความสำเร็จของแคมเปญซึ่งเน้นการสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านความร่วมมือกับ“เดอะ โปเกมอน คัมพานี” ผู้พัฒนาและผลิตวิดีโอเกมโปเกมอนที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก เพื่อสร้างความตื่นเต้นและประสบการณ์ใหม่แก่ผู้บริโภค โดยแคมเปญนี้ทำให้โอรีโอกลายเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาในหมู่แฟน ๆ และผู้บริโภคทุกวัย เพิ่มการมีส่วนร่วมและการจดจำแบรนด์ในกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างมากแคมเปญฮอลล์ น้ำแข็งไส เป็นหนึ่งแคมเปญที่ประสบความสำเร็จในการใช้การตลาดดิจิทัล ด้วยการผสมผสานสื่อออนไลน์ต่าง ๆ การเข้าถึงผู้บริโภคผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ ด้วยคอนเทนต์ที่ปรับให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ทำให้แบรนด์ฮอลล์ น้ำแข็งไส เป็นที่รู้จักและจดจำในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่แคมเปญได้รับรางวัลจากการมอบประสบการณ์การตลาดที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้บริโภค แคมเปญนี้ใช้กิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ผ่านการสร้างประสบการณ์ความสนุกที่น่าจดจำและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งแคมเปญคว้ารางวัลในหมวดนี้ ด้วยความสามารถในการผสมผสานการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ แคมเปญนี้แสดงถึงความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคในทุกช่องทาง ตั้งแต่ตัวสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ร่วมไปกับแบรนด์ สื่อโฆษณา ไปจนถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญบนโซเชียลมีเดียรางวัลนี้มอบให้แก่แคมเปญที่ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างน่าประทับใจ ด้วยสินค้ารุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น และกิจกรรมตามล่าคุกกี้ไอเทมสุดแรร์ ที่สามารถสร้างกระแสและการมีส่วนร่วมในตลาดอย่างรวดเร็ว แคมเปญนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับแบรนด์และช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญแคมเปญร่วมส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม นำเสนอกิจกรรมออนไลน์ OREO Ally Radar ชวนผู้บริโภค เจ้าของกิจการ และองค์กรต่างๆ มาสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัย ร่วมปักหมุดในพื้นที่ของตนเองผ่าน website ของโอรีโอ เพื่อแสดงตัวเป็นพันธมิตร พร้อมเขียนข้อความสนับสนุนและให้กำลังใจกลุ่ม LGBTQIA+ การเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง ทำให้แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคและเพิ่มการเข้าถึงแบรนด์แคมเปญได้รับรางวัลในหมวดการตลาดเพื่อสังคม โดยมุ่งสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสนับสนุนจากชาวพันธมิตร LGBTQIA+ และสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ แคมเปญนี้ไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค แต่ยังสะท้อนถึงค่านิยมที่แบรนด์ต้องการนำเสนอในสังคมแคมเปญ Halls XS Beverage: Breathe to Feel Unstoppable ได้รับการยอมรับในด้านการมีส่วนร่วมกับลูกค้า โดยใช้กลยุทธ์การตลาดที่เน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและประสบการณ์จริง ด้วยการครีเอทใจกลางสยามให้กลายเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ “Space of Inspire by Halls XS” พร้อมจุดไฮไลต์สุดคูลที่ทุกคนจะได้สัมผัสฟิลลิ่งใหม่ของความสดชื่นจาก Halls XSแคมเปญ Halls XS Beverage ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวสินค้าใหม่ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยในการสร้างความสดชื่นและดับร้อนในช่วงซัมเมอร์ โดยสินค้าได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องดื่มที่คนไทยชื่นชอบมากที่สุด โดยเน้นการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อดิจิทัลและกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สินค้าได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จในตลาดแคมเปญ Oreo Pokémon ได้รับรางวัลในด้านการตลาดแบบไวรัล ด้วยการสร้างกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคที่ทำให้แคมเปญแพร่หลายและได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว"มอนเดลีซไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการสร้างแคมเปญการตลาดที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการบริโภคของว่างอย่างเหมาะสม (Mindful Snacking) และการขับเคลื่อนความยั่งยืน เรามุ่งมั่นสร้างความสมดุลระหว่างการมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคและการดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว แคมเปญและนวัตกรรมของเราถูกออกแบบมาเพื่อสร้างคุณค่าที่มีความหมาย ทั้งต่อผู้บริโภค สังคม และโลกอย่างยั่งยืน ในอนาคต เราจะยังคงพัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป พร้อมกับสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคของเราด้วยความสำเร็จในการคว้ารางวัลจากงาน Marketing Excellence Awards Thailand ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการยกย่องแคมเปญการตลาดที่โดดเด่น มอนเดลีซจะยังคงยึดมั่นในความเป็นเลิศทางการตลาด พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับทั้งธุรกิจและสังคมไทยต่อไปอย่างยั่งยืน"บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ ซึ่งจำหน่ายสินค้าในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก เรามีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการบริโภคของว่างอย่างเหมาะสม โดยเราเป็นผู้นำด้านขนมและของว่างในประเทศไทยด้วยแบรนด์ดังมากมาย อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน ลูกอมคลอเร็ท คุกกี้โอรีโอ แครกเกอร์ริทซ์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน แทงก์ กัมมี่ส์ และชีสฟิลาเดลเฟีย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ได้ที่ www.mondelezinternational.com หรือกดติดตามทวิตเตอร์ www.twitter.com/MDLZ