“เบิร์ด ธงไชย” ควง “วี วิโอเลต” คว้าศิลปินเดี่ยวยอดเยี่ยม สีสันอะวอร์ดส์ 33

“ใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ” ของ “เบิร์ด-ธงไชย” คว้า “เพลงยอดเยี่ยม” สีสันอะวอร์ดส์ ครั้งที่ 33 “Desktop Error” ควบ “Asia 7” คว้ามากสุด 2 รางวัลผ่านพ้นไปอีกครั้งสำหรับงานประกาศผลของคนดนตรีรางวัลที่ครั้งนี้ ย้ายมาจัดงาน ที่ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีบุคคลากรทางแวดวงดนตรีมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งโดยวง “Desktop Error” และ “Asia 7” ต่างได้รับรางวัลในงานมากที่สุด คือ 2 รางวัล ได้แก่ Desktop Error ได้รางวัลศิลปินร็อกยอดเยี่ยม และ อัลบั้มร็อกยอดเยี่ยม (อัลบั้ม Indelible Stain) เพลงร็อกยอดเยี่ยม ส่วน Asia 7 ได้รางวัล เพลงในการบันทึกเสียงยอดเยี่ยม เพลง “กล่อม” (คำร้อง-ทำนอง : อมรภัทร เสริมทรัพย์ และ ปิยวัฒน์ มีเครือ, เรียบเรียง : Asia 7, ศิลปิน : Asia 7) และ รางวัลศิลปินคู่หรือกลุ่มยอดเยี่ยมขณะที่ “เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์” และ “วิโอเล็ทท์ วอเทียร์” ก็ไม่น้อยหน้า คว้ารางวัลศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยม และ ศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยม ในงานนี้ ตามลำดับ ส่วนเพลง “ใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ” ของ “เบิร์ด-ธงไชย” ได้รางวัลเพลงยอดเยี่ยมประจำครั้งนี้ได้แก่ “ใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ” (คำร้อง-ทำนอง : กมลศักดิ์ สุนทานนท์ และ ปิติ ลิ้มเจริญ, ศิลปิน : เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์)ได้แก่ “กล่อม” (คำร้อง-ทำนอง : อมรภัทร เสริมทรัพย์ และ ปิยวัฒน์ มีเครือ, เรียบเรียง : Asia 7, ศิลปิน : Asia 7)ได้แก่ “พญามาร” (คำร้อง-ทำนอง : สุทธิพงศ์ แจ่มจำรัส, ศิลปิน : ใหม่ สิบล้อ)ได้แก่ เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ จากอัลบั้ม เบิร์ด 22ได้แก่ วิโอเล็ทท์ วอเทียร์ จากอัลบั้ม Your Girlได้แก่ Asia 7 จากอัลบั้ม นักแสวงโชคได้แก่ Desktop Error จากอัลบั้ม Indelible Stainได้แก่ Only Monday จากอัลบั้ม Only Mondayได้แก่ อัลบั้ม เพื่อชีวิตกู โดย ไททศมิตรได้แก่ อัลบั้ม Indelible Stain โดย Desktop Errorและได้แก่ เพลง Joy Boy โดย Foxy