มูลนิธิพลังน้ำใจไทย รวมศิลปินจิตอาสา จัดคอนเสิร์ตการกุศล “พลังน้ำใจไทย คืนรอยยิ้มให้โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย” ในงาน SX2024

คอนเสิร์ต “พลังน้ำใจไทย คืนรอยยิ้มให้โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2567 เวลา 19.00-22.30 น. ในงาน Sustainability Expo ณ SX Grand Plenary Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อระดมทุนฟื้นฟู โรงเรียนระดับประถม มัธยมขนาดกลาง และขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เร่งคืนโรงเรียน คืนโอกาสการเรียน สร้างรอยยิ้มให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลจากวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ห่างไกล ที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงสูญเสียสื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์ที่จำเป็นจนไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ซึ่งปัญหาดังกล่าว หาก ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือฟื้นฟูได้ทัน จะส่งผลต่อความต่อเนื่องทางการศึกษาของเด็กในพื้นที่ห่างไกลในปีนี้ วิกฤตอุทกภัย 2567 มูลนิธิพลังน้ำใจไทย ร่วมกับงาน Sustainability Expo 2024 (SX2024) เปิดเวทีใหญ่จัดคอนเสิร์ตการกุศล “พลังน้ำใจไทย คืนรอยยิ้มให้โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย” รวมพลังศิลปินชื่อดังจากหลายค่าย และศิลปินอิสระ ร่วมจัดคอนเสิร์ต เพื่อระดมทุนและนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนให้กลับมาดีกว่าเดิมการรวมตัวแบบไม่มีค่ายไม่มีสังกัดครั้งใหญ่นี้ ได้รับความร่วมมือจากศิลปินจิตอาสาจาก บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY) บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด สไปร์ซซี่ ดิสก์ วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) และศิลปินจากกลุ่มก้าวคนละก้าว จะมาพบปะแฟนๆ ร่วมมอบความสุข ร่วมระดมทุน และส่งพลังใจผ่านเสียงดนตรีกันแบบจัดเต็ม อาทิ ก้อง นูโว โจอี้ ภูวศิษฐ์ ไอซ์ ศรัณยู โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เบน ชลาทิศ เจนนิเฟอร์ คิ้ม โก้ Mr.Saxman กบ ทรงสิทธิ์ สินเจริญ บราเธอร์ส ธีร์ ไชยเดช ว่าน-ธนกฤต No One Else, PRU, D Gerrard ก้อง ห้วยไร่ หญิงลี ศรีจุมพล ลูกหมี ซอนย่า พูห์และพาเวล Pitbabe The Series เป็นต้น โดยมี วิลลี่ แมคอินทอช และ เชียร์ ทิฆัมพร สองดาราใจบุญเป็นพิธีกรร่วมสร้างสีสันตลอดงานคอนเสิร์ตการกุศล “พลังน้ำใจไทย คืนรอยยิ้มให้โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย” จัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567 เวลา 19.00 - 22.30 น. ที่งาน Sustainability Expo 2024 (SX2024) ณ ห้อง SX Grand Plenary Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดให้ชมฟรี และสามารถร่วมชมการถ่ายทอดสดผ่าน ช่องทางออนไลน์ SX 2024 https://www.sustainabilityexpo.com/sx2024/ และช่องทางสื่อออนไลน์ ของเครือข่ายพันธมิตร โดยผู้ชมและผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มูลนิธิพลังน้ำใจไทย เลขบัญชี 1018815272 โดยผู้ร่วมบริจาคตั้งแต่หนึ่งพันบาทที่หน้างาน สามารถมารับเสื้อยืดที่ระลึกพลังน้ำใจไทย 1 ตัว (จำนวนจำกัด)มูลนิธิพลังน้ำใจไทย ก่อตั้งขึ้นโดย 12 องค์กรเอกชนชั้นนำ ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มบริษัททรู บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กลุ่มมิตรผล บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในวิกฤตอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ในปี 2554 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียน และ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิพลังน้ำใจไทยได้เข้าไปฟื้นฟู ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง รวม 338 ครั้ง รวม 314 โรงเรียนทั่วประเทศ