ซีพี ออลล์คว้ารางวัล Asian Service Award (ASA) บนเวที ANQ Congress Yokohama 2024 สะท้อนจุดเด่นบริการโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ​

วันนี้ (​26 ก.ย.) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้รับรางวัล Asian Service Award (ASA) ในการประชุมเครือข่ายคุณภาพแห่งเอเชีย ครั้งที่ 22 (Asian Network for Quality (ANQ) Congress Yokohama 2024) ซึ่งมีสมาชิกจาก 20 ประเทศเข้าร่วม โดยมีนายก้องเกียรติ พรรณวดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนรับมอบ ที่มหาวิทยาลัยเคโอ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น​รางวัล Asian Service Award (ASA) เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีคุณภาพการบริการยอดเยี่ยม โดยประเมินจาก 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) ความเป็นผู้นำและวัฒนธรรม 2) นวัตกรรม และ 3) การใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลนี้ในปี 2019 มีเพียง 10 องค์กรเท่านั้นที่ได้รับเลือก โดยเป็นองค์กรจากประเทศไทย 5 องค์กร และในปีนี้ ซีพี ออลล์ เป็นองค์กรเดียวจากประเทศไทย และเป็นองค์กรเดียวท่ามกลางสมาชิก 20 ประเทศที่ได้รับรางวัลนี้​ซีพี ออลล์ ได้นำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ “CP ALL Signature Service : a Fabulous Customer Service Experience that Generates Success” และได้รับคำชื่นชมอย่างมาก โดยเฉพาะความเป็นผู้นำและวัฒนธรรม ซึ่งนอกเหนือจากบริการที่เป็นเอกลักษณ์สร้างความประทับใจเหนือความคาดหมายแล้ว ซีพี ออลล์ ยังส่งเสริมเรื่องพลังทีม วัฒนธรรม Harmony การทำงานแบบ 5 ร่วม เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ตามปรัชญา “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข”​Asian Network for Quality หรือ ANQ เป็นเครือข่ายระดับภูมิภาคขององค์กรด้านคุณภาพ ที่ทำงานร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ โดยใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการพัฒนาอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีสมาชิกจาก 20 ประเทศ ซึ่งในส่วนของประเทศไทย คือสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย (SQAT) เป็นตัวแทน