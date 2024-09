ททท. จัดแคมเปญ “WOW! Thailand Passport Privileges” มอบส่วนลดสุด WOW เร่งเป้าไตรมาสสุดท้ายผลักดันรายได้ท่องเที่ยวสู่เป้า 3.5 ล้านล้านบาท

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. เร่งดำเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้ให้ความสำคัญต่อการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อให้การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2567 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทย จึงได้ดำเนินโครงการ Amazing Thailand Passport Privileges จัดแคมเปญ “WOW! Thailand Passport Privileges” มอบส่วนลด สิทธิพิเศษ และของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2567 โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยว ทั้งจากตลาดต่างประเทศระยะใกล้ อาทิ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และตลาดต่างประเทศระยะไกล อาทิ สหราชอาณาจักร อเมริกา แคนาดา และกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป เพื่อผลักดันนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่เป้าหมายของรัฐบาลจำนวน 36.7 ล้านคน และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้านบาทในปี 2567 และนำไปสู่ปลายทางความสำเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในการเป็น Tourism Hub ของภูมิภาคแคมเปญ “WOW! Thailand Passport Privileges” มีกิจกรรมไฮไลต์ 4 กิจกรรม ดังนี้แจกของที่ระลึกสุดเก๋ ตามแนวคิด 5 Must Do in Thailand ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2567 จำนวน 100,000 ชิ้น อาทิ Must Taste - ข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้าว GI, Must Try – พวงกุญแจนักมวยจากวัสดุชุมชน, Must Buy – กระเป๋าย่ามไทย, Must Seek - ไม้นวดมือ หมวกผ้าขาวม้า, Must See - พวงกุญแจผีตาโขน พวงกุญแจลูกปัดมโนราห์ ชุดระบายสีโขน เพียงนักท่องเที่ยวแสดงหนังสือเดินทางและลงทะเบียน ณ บูทกิจกรรม บริเวณจุดตรวจคนเข้าเมือง ณ 3 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ตมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษสุด Wow ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 10,000 คนแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ณ บูทกิจกรรม บริเวณจุดตรวจคนเข้าเมือง ในพื้นที่ 3 ท่าอากาศยานที่กำหนด และ สิทธิพิเศษทั่วไป สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/wowthailandpassportprivileges เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถกดรับสิทธิ์และนำหนังสือเดินทางไปยื่นใช้ประกอบการ Redeem สิทธิ์ที่สถานประกอบการที่เข้าร่วมรายการได้มอบของรางวัลสุดพิเศษ Full Board ประกอบด้วยบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ส่วนลดที่พัก ร้านอาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 35,000 บาท รวมมูลค่า 700,000 บาทให้กับนักท่องเที่ยวผู้โชคดี ทุกคนที่ 10,000 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ อาทิ คนที่ 10,000 คนที่ 20,000 ไปจนถึงคนที่ 200,000นักท่องเที่ยวยังมีสิทธิลุ้นรับของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 300,000 บาท จากการสุ่มรายชื่อของนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับโครงการ Amazing Thailand Passport Privileges ได้รวบรวมสถานประกอบการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า บัตรเครดิต สายการบิน ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ศูนย์สุขภาพ ร่วมมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษสาหรับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมมากกว่า 300 สถานประกอบการ อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต ลักซ์ชัวรี พูล วิลล่า โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ป่าตอง บีช โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ สุขุมวิท มาสุมิ สปา เชียงใหม่ โรงแรมอัมรา กรุงเทพ คชา รีสอร์ท เกาะช้าง เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถแสดงหนังสือเดินทางในการรับสิทธิพิเศษได้ทันที เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายยุทธศาสตร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่าอากาศยานไทยได้ให้การสนับสนุนโครงการ Amazing Thailand Passport Privileges โดยมอบพื้นที่ใน 3 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ซึ่งเป็น 3 ท่าอากาศยานที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้เป็นจุดมอบของที่ระลึกของโครงการให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย โดยหวังว่า จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และยังสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นททท. เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรม “Amazing Thailand Passport Privileges ด้วยแคมเปญ “WOW! Thailand Passport Privileges” ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการฯ ที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่เป้าหมายรายได้ภาพรวม 3.5 ล้านล้านบาท ในปี 2567 ให้การท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Amazing Thailand Passport Privilegesได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/#wowthailandpassportprivileges