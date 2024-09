BEM ประกาศความสำเร็จโครงการ "BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 16" สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Expressway and Metro (BEM) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 16" ภายใต้แนวคิด "ติวซิ่ง ชิงคณะใช่" ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่มุ่งเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนไทยในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศอย่างท่วมท้น มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,800 คน ซึ่งครอบคลุมทั้งการเข้าร่วมที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์และผ่านระบบออนไลน์ โดย บริษัท ทัชพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับมอบดำเนินโครงการฯโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) และบริษัทชั้นนำหลายแห่ง บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากการจัดงานในกรุงเทพฯ แล้ว ยังมีโรงเรียนตัวแทนจาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ภาคเหนือ) โรงเรียนวิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา จังหวัดสงขลา (ภาคใต้) โรงเรียนชลบุรีสุขบท จังหวัดชลบุรี (ภาคตะวันออก) และโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการติวได้เช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมในกรุงเทพฯโครงการฯ นี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมอย่างครบวงจรสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมทั้งวิชา TGAT 1, 2, 3 และการทำ Portfolio ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหลายแห่งในปัจจุบัน ในปีนี้โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากทีมวิทยากรชั้นนำจากสถาบัน WE by The Brain เช่น ครูพี่นุ้ย ดร.สมิตา หมวดทอง ครูพี่เอ๋ วิเศษ กี่สุขพันธ์ และครูพี่ยู สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า ที่มาช่วยเสริมสร้างความรู้และแนวทางในการเตรียมตัวสอบที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำเทคนิคการสร้าง Portfolio โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณอะตอม ขจรเกียรติ ดลตรี ที่มาแบ่งปันเคล็ดลับและแนวทางในการทำ Portfolio ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยกระบวนการรับสมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เปิดรับสมัครผ่าน www.eventtech.ai แพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างประสบการณ์อีเวนต์ที่น่าจดจำด้วยเทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียนจากทั่วประเทศสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างสะดวกสบาย โครงการฯ นี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ TCAS ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญของการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของไทยBangkok Expressway and Metro (BEM) ให้ความสำคัญต่อ Carbon Neutral Solution for Event เริ่มจากรณรงค์ให้เดินทางเข้าร่วมงานโดยรถสาธารณะเช่น MRT โดยได้ประเมินค่าคาร์บอนที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานของ Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) และ Thailand Greenhouse Gas Management Organization(TGO) สอดคล้องกับนโยบาย Net Zero ของรัฐบาลและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ United Nations (UN) งานนี้สร้างคาร์บอนเฉลี่ย 7.89 กิโลกรัมต่อคน รวมทั้งสิ้นประมาณ 13 ตันจากผู้เข้าร่วมงาน 1,665 ท่าน Bangkok Expressway and Metro (BEM) ตั้งเป้าลดจำนวนคาร์บอนในงาน TCAS ปีต่อ ๆ ไปเป็น 10% ในแต่ละปี เพื่อให้เป็นการจัดงานที่ใส่ใจการลดระดับการใช้คาร์บอนอย่างยั่งยืนอีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือการเสริมสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วม โดยมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินวัยรุ่นอย่าง Yes Indeed และ V3RSE ซึ่งมาร่วมแสดงในงานปิดท้ายเพื่อสร้างความบันเทิงและแรงบันดาลใจให้น้องๆ ได้ผ่อนคลายหลังจากการติวเข้มผู้บริหารของ BEM ได้กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “โครงการฯ ในปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าการศึกษาคือกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นให้กับเยาวชนไทย และเรายินดีที่จะสนับสนุนพวกเขาในทุกก้าวของการเดินทางสู่ความสำเร็จ”สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในปีต่อไปหรือดูเนื้อหาการสอนย้อนหลัง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Tcas by BEMร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตทางการศึกษาที่สดใสไปพร้อมกับ BEM