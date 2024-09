“ดีพร้อม” ขานรับแนวทาง “ปฏิรูปอุตสาหกรรม” เปิดศูนย์บริการธุรกิจออนไลน์-ออฟไลน์ ครบวงจร

กรุงเทพฯ 24 กันยายน 2567 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) มุ่งเน้นการปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย และยกระดับการเข้าถึงบริการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมผ่านระบบ DIPROM E-Service และ DIPROM BSC ภายใต้กิจกรรม “First Touch to Business : คิดถึงธุรกิจ คิดถึงดีพร้อม” เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถรับบริการในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ด้วยการพัฒนาสมรรถนะ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากระบวนการผลิตหรือการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปนายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงและความผันผวนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการ และตามนโยบายของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้น “การปฏิรูปอุตสาหกรรม” (Industrial Reform) เพื่อรับโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยการปกป้องอุตสาหกรรมไทยจากการทุ่มตลาดช่วยผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการทะลักเข้าของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทย พร้อมสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สร้าง new S-Curve กับประเทศ ด้วยสินค้าเกษตรเทคโนโลยีสูง พลาสติกชีวภาพ โอลีโอเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมยานยนต์ EV ชิพเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จึงได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ยกระดับและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ตามนโยบาย “RESHAPE THE FUTURE” : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต ด้วยการเร่งปฏิรูประบบการให้บริการของภาครัฐให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการของ “ดีพร้อม” ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างครบวงจรนายภาสกร กล่าวว่า “ดีพร้อม” จึงได้ยกระดับ และปรับปรุงรูปแบบและกลไกการดำเนินการของ “ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม หรือ DIPROM BSC” ให้สามารถทำหน้าที่เป็น Front Desk หรือหน้าต่างการให้บริการบานแรกของ “ดีพร้อม” ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “RESHAPE DIPROM BSC” โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร ประกอบด้วย บุคลากรผู้ให้บริการ ข้อมูลที่สำคัญและคลังความรู้ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้รับบริการ ซึ่งการดำเนินการในรูปแบบใหม่นี้ จะขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ BSC ประกอบด้วย B : Branding สร้างการรับรู้และเข้าถึงช่องทางของ DIPROM BSC S : Satisfaction สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการในการเข้าถึงบริการของ “ดีพร้อม” ได้อย่างง่าย สะดวก และมีคุณภาพ C : Change ปรับเปลี่ยน/พลิกโฉมพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ฯ รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม โดยจะดำเนินการทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ภูมิภาคอีก 12 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศนายภาสกร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะเดียวกัน “ดีพร้อม” ได้เพิ่มศักยภาพและยกระดับช่องทางการให้บริการออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล “DIPROM E-Service” ที่อยู่ภายใต้การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม Ecosystem เพื่อรองรับการให้บริการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานของ “ดีพร้อม” ให้เข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ บริการอบรมออนไลน์ (Training) บริการปรึกษาแนะนำออนไลน์ (Consulting) บริการเงินทุนหมุนเวียน (Funding) บริการข้อมูลและเชื่อมโยงธุรกิจ (Matching) ระบบตลาดออนไลน์ (Online Marketplace) ระบบตรวจสุขภาพธุรกิจ (Business Check-up) และบริการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม รวมไปถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้รับบริการ (DIPROM Customer) และผู้ให้บริการ/ผู้เชี่ยวชาญ (DIPROM Expert) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และข้อมูลของผู้ให้บริการ เช่น ที่ปรึกษา หน่วยงานที่ปรึกษา ตลอดจนวิทยากรในสาขาต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นกลไกสำคัญของ “ดีพร้อม” ในการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมหรือ Ecosystem ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมต่อไปทั้งนี้ การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการธุรกิจอุตสาหกรรมของ “ดีพร้อม” ที่มีอยู่อย่างหลากหลายตาม Business Life Cycle ตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งธุรกิจ การเติบโต การเริ่มอยู่ตัว การวางแผนให้เติบโตในระยะยาวหรือรองรับการถดถอย ทั้งในรูปแบบออฟไลน์ ผ่านกลไกการทำงานของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม หรือ DIPROM BSC ที่ได้รับการปรับปรุงกลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม DIPROM E-Service จะช่วยพลิกโฉมระบบการให้บริการของ “ดีพร้อม” ให้สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการสามารถนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาธุรกิจได้อย่างตรงจุด เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน สมดังกับคำกล่าวที่ว่า “คิดถึงธุรกิจ คิดถึงดีพร้อม” นายภาสกร กล่าวทิ้งท้าย