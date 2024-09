นักท่องเที่ยวบอกรัก "หมูเด้ง" ถึงขั้นไปสัก เจอเพจช็อตฟีล บอกที่สักนั้นคือ "หมูตุ๋น"

จากกรณี กระแสดีไม่มีตกกับน้อน ”หมูเด้ง“ ลูกฮิปโปแคระตัวลื่นอ้วนกลมขวัญใจชาวโซเชียล ที่ตอนนี้คนแห่มารอชมความน่ารักแน่นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทุกวัน จนขึ้นแท่นเป็นฮิปโปซุปตาร์แล้วล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ก.ย.เพจ "ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง" โพสต์ภาพซึ่งคาดว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่งภาพและข้อความมาในอินสตาแกรม โดยเป็นภาพรอยสักหมูเด้งงับขาพี่เลี้ยง พร้อมเขียนข้อความว่า "I love moo deng and just got my favourite image tattooed on"อย่างไรก็ตาม ทางเพจได้ระบุแคปชั่นของภาพดังกล่าวว่า"คุณพี่รักหมูเด้งถึงขั้นไปสัก แต่อันนี้มันรูปหมูตุ๋นนะครับ"ซึ่งก็ได้เรียกเสียงฮาจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก โดยมีชาวโซเชียลเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเอาน่าแอด55555 , ขาอีกข้างยังว่างค่ะ , ช็อตแรงมาก , เอ็นดูใครก่อนดี , ไม่เป็นไร สวบขาเหมือนกัน , ได้แหละ น่ารักเหมือนกัน , 55555 แยกยังไงก่อน ยังกะแฝด , อย่าไปช็อตฟิลเค้าล่ะ. ปล่อยเขาเข้าใจว่าเด้งนั้นแหละ น่ารักเหมือนกัน