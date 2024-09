สุดยิ่งใหญ่ คนนับพันร่วมพลังคนรักษ์โลก 22 กันยายน เขาใหญ่ คาร์ ฟรี เดย์ 2024 วันปลอดรถ นางสาวไทยยกขบวนร่วมสร้างปรากฏการณ์ ขบวนแฟนซีรักษ์โลกสร้างสีสัน ปักหมุดหัวใจสีเขียว

เวลา 06.00 น. บริเวณหน้าด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ฝั่งปากช่อง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาร่วมกับเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันปลอดรถนำทัพผู้มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมกว่า 1,200 คน ปิดเขาใหญ่ เดิน วิ่ง ปั่น อิสระ สร้างสุขภาพดี ช่วยลดมลภาวะ ร่วมกันสร้างเขาใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้โครงการร่วมเปิดงานนำนักท่องเที่ยว และผู้สนใจ วิ่งแบบวิถีเดินชิล วิ่งชิล ปั่นชิล Eco – Friendly สร้างสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขที่ยั่งยืน โดยปล่อยตัวผู้เข้าร่วมทั้งจากบริเวณด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ฝั่งปากช่อง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 14 และจากด่านตรวจเนินหอม จ.ปราจีนบุรี ระยะทางปั่น 37 กิโลเมตร เข้าเส้นชัยที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมกับรับเหรียญรางวัลจากวัสดุรีไซเคิลจากฝาขวดพลาสติกงานปีนี้มีไฮไลท์สุดยิ่งใหญ่ ด้วยเหล่านางงามที่ร่วมสร้างปรากฏการณ์คนสวยรักษ์โลกทั้งคณะนางสาวไทยและ Miss Tourism และขบวนแฟนซีสร้างสีสัน นำวัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนมาทำชุด แสดงพลังขานรับลดการปลดปล่อนคาร์บอน ซึ่งในวันที่ 22 กันยายน ของทุกปีตรงกับ คาร์ฟรีเดย์ วันปลอดรถโลก วันปลอดมลพิษทางอากาศ (WORLD CAR FREE DAY) ทั่วโลกพร้อมใจทำกิจกรรมรณรงค์งดใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือใช้พาหนะร่วมกัน ซึ่งความพิเศษภายในงาน เขาใหญ่ คาร์ ฟรี เดย์ 2024 นี้ ยังมีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาทั้งสองวัน และกิจกรรมการชดเชยคาร์บอนจากการปลูกต้นไม้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) โดยการเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำหรับผลการแข่งขันขบวนแฟนซีรักษ์โลก รางวัลรวมกว่า 40,000 บาท ใน 2 ประเภท คือ ประเภททีมเด็กเยาวชน สถาบันการศึกษา รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนปากช่อง และประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศได้แก่อาสาสมัครตำบลหมูสี พร้อมทั้งมอบรางวัลจากการสนับสนุนจากพันธมิตรร่วมจัดงานอีกมากมายเปิดเผยว่า ยินดีมากที่ได้เห็นพลังของคนเขาใหญ่และประชนทั่วไปที่มีความรักและใส่ใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากคุณค่าที่ผู้เข้าร่วมจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดมลภาวะแล้ว ยังได้สัมผัสกับประสบการท่องเที่ยวอันทรงคุณค่า มีความหมายในพื้นที่แหล่งมรดกโลกยูเนสโกอันยิ่งใหญ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เขาใหญ่เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และแค่เพียงงดใช้รถยนต์ครึ่งวัน สามารถช่วยให้ต้นไม้ได้พักผ่อน เสริมกำลังให้ช่วยต้นไม้ได้ช่วยฟอกอากาศดีๆ ให้เรา สร้างเสริมสุขภาพดี อายุยืนยาว และเป็นหนึ่งเดียวกับผืนป่าสัตว์ป่า พืช และสิ่งมีชีวิตอื่นๆเปิดเผยว่า กิจกรรม “เขาใหญ่ คาร์ ฟรี เดย์ 2024” จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว เป็นหนึ่งงานสร้างการรับรู้ว่าโคราชจะจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ในปี พ.ศ. 2572 หรืองาน Korat Expo 2029 อีกทั้งภาพวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสรรค์พื้นที่เขาใหญ่ ให้กลายเป็นเมืองน่าอยู่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเศรษฐกิจคาร์บอน (Carbon Economy) เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน และการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานทางเลือก สำหรับทั้งการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกพลังงานสู่ภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการปรับกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคธุรกิจบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดกับทุกภาคส่วนปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจากวงจากโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวันและโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมจากโครงการโดยได้รับการสนับสนุนการฝึกสอนและมอบเครื่องดนตรีจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูตคอซอวอประจำประเทศไทยอนึ่งงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.), สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่, สมาคมไทยท่องเที่ยวอนุรักษ์และผจญภัย, สมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยี (D-Tech) Sound of Earth, พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ, ชมรมฮักเขาใหญ่, ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา, แดรี่โฮม, เป็นลาว ฟู้ดฟอร์ไฟเตอร์, เดอะ ดีพโพลแมท เน็ทเวิร์ค, Silver Voyage, โรงแรมแกรนด์สิริ, The Pilot, MMU ( Make More Unlimited), วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าช้าง, EL CAFÉ, วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการแพทย์บ่อเกลือพันขัณฑ์ (จ.ร้อยเอ็ด), STEMkids, Creative Health & Wellbeing, Silver Voyage Club, ศูนย์อนุรักษ์และวิจัยช้างไทย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่, พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, EV ME, กรานมอนเต้ JAECOO EV, มายาแกลมปิ้งลักซูรี่ น้ำดื่มสยาม เบทาโกร ไร่ทองสมบูรณ์ ฟาร์มโชคชัย ลาลามูก้า ไร่โชตวัน สวนเอเดนออร์แกนิกส์ปากช่อง SUP A Car, โรงแรมชาร์มมิ่ง อิน เขาใหญ่ โรงแรมเดอะ เปียโน รีสอร์ท ครัวบินหลา สวนลุงฤทธิ์ Waste Collection ทีพีเอ็น นางสาวไทย ชมรมดาราศาสตร์ปากช่อง หอยจ๊อ CP บัตรกำนัลจากเซ็นทรัล และภาคีเครือข่ายอีกมากมายติดต่อ-สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : https://www.facebook.com/KYTA6465/ FB : Low Carbon Khao Yai For AllE-mail : jiraja16@hotmail.comเบอร์โทรศัพท์ : คุณยุ้ย 094-239-3916