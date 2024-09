เชิญชวนดาวน์โหลด Line Sticker  “SACIT x นายต้นไม้“ ฟรี ไม่มีวันหมดอายุ

ผลงาน Line Sticker “SACIT x นายต้นไม้“ ชุด IP Crafts 2024 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีวันหมดอายุ ที่โลดแล่น ให้พร้อมใช้งานได้แล้วบนร้านสติ๊กเกอร์ด้วยคาแรกเตอร์ที่ไม่เหมือนใคร กับข้อความที่สื่อสารง่าย ตรงไปตรงมา ซึ่งมาพร้อมกับคำ “คราฟต์” คำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสติ๊กเกอร์ชุดนี้ โดย Line Sticker “Sacit x นายต้นไม้” ชุดนี้เป็นการต่อยอดและขยายผลจากโครงการส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม (Intellectual Properties of Crafts) ที่ได้คัดเลือกลวดลายตั้งต้นจากผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีม มาพัฒนาและต่อยอด ให้ลวดลายศิลปหัตถกรรมไทยได้ถูกสื่อสารออกมาในรูปแบบของไลน์สติ๊กเกอร์โดย Line Creator ชื่อดัง “นายต้นไม้”อย่ารอช้า รีบกดเพิ่มเพื่อนกับ Line Official Account : IP Crafts by SACIT เพื่อขอรับ Line Sticker “Sacitx นายต้นไม้ ชุดนี้ฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 กันยายน 2567ช่องทางการเพิ่มเพื่อนกับ Line Offcial Account: IP Crafts by SACITFacebook : สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย