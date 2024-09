พรูเด็นเชียล ประเทศไทย สนับสนุนงานวิ่งสุดยิ่งใหญ่ “ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอน กระบี่ 2024” ตอบรับเทรนด์ Eco Sport Tourism สัมผัสประสบการณ์วิ่งสุดฟิน พิชิตเส้นขอบฟ้าบนถนนสายโรแมนติก

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เชื่อว่า การมีสุขภาพดี คือ ความมั่งคั่งที่แท้จริง ตามแนวคิด “Health is Wealth” จึงได้ริเริ่มแคมเปญ “STEP UP, START NOW : สุขภาพดีกว่าเดิม แค่เริ่มไปด้วยกัน” โดยสนับสนุนการจัดงาน “ซีนิคมาราธอนซีรีส์” (Scenic Marathon Series) งานวิ่งชั้นนำระดับประเทศภายใต้มาตรฐานสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ และสหพันธ์กรีฑาโลก ที่ช่วยกระตุ้นให้คนไทยมาวิ่งออกกำลังกายพร้อมทั้งชักชวนสมาชิกในครอบครัวและคนรักมาวิ่งด้วย เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน ตามเจตนารมณ์ “ชีวิตมีกัน...ทุกวันดีกว่า” นอกจากนี้ ซีนิคมาราธอนซีรีส์ยังตั้งเป้าที่จะปลุกกระแส EcoSport Tourism ที่นอกจากจะส่งเสริมเรื่องสุขภาพแล้ว ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของพรูเด็นเชียลฯ ที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่การดูแลชุมชนและสังคมให้ก้าวไปอย่างยั่งยืนด้วยกัน“กระบี่” เป็นหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวของไทยที่มีภูมิทัศน์สวยงามอันดับต้น ๆ ของโลก จึงได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ของสนามซีนิคมาราธอนซีรีส์ ในการจัดงาน “ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอนกระบี่ 2024”” โดยชวนนักวิ่งมาเปิดประสบการณ์ใหม่ในการวิ่งบนถนนเลียบชายทะเล ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่อ่าวนาง ชมวิวทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของภูเขาหินปูนอันเป็นเอกลักษณ์ของกระบี่ สัมผัสหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสวยใส และเส้นขอบฟ้าที่สวยติดอันดับโลก พร้อมทั้งการเพิ่มระยะวิ่งสุดพิเศษสำหรับครอบครัวในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา กับเส้นทาง Beach Run By Prudential ระยะ 3 และ 5 กิโลเมตร โดยมีจุดปล่อยตัวอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ (อ่าวนาง) และมีเส้นชัยอยู่ที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพีงานนี้นอกจากจะได้รับความสนใจจากนักวิ่งมืออาชีพที่ร่วมงานอย่างหนาแน่นแล้ว ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากนักวิ่งสมัครเล่น และ นักวิ่งมือใหม่ที่พาสมาชิกในครอบครัวมาร่วมมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ ผู้บริหารหญิงจากพรูเด็นเชียล ประเทศไทย นางสาวสุดาวรรณ อริยะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ที่ชวนลูกสาวทั้ง 2 คนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยเล่าถึงความประทับใจว่า “ก่อนหน้านี้ไม่เคยไปงานวิ่ง ตัดสินใจมางานซีนิคฮาล์ฟมาราธอนกระบี่ เป็นที่แรก เพราะอยากมาวิ่งบนชายหาดพร้อมชมวิวสวย ๆ และได้ชวนลูกทั้ง 2 คนมาวิ่งเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพดีไปด้วยกัน และถือโอกาสนี้มาเที่ยวจังหวัดกระบี่ด้วย งานนี้จัดได้ดีสมกับเป็นสนามที่ได้รับมาตรฐาน World Athletics Road Race Label ซึ่งจะช่วยยกระดับงานวิ่งของไทยสู่สายตาต่างชาติ และจะเป็นงานท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเพราะนอกจากที่อ่าวนางแล้ว กระบี่ยังมีสถานที่สวย ๆ ให้แวะไปเที่ยวก่อนกลับได้อีก”ภายในงานซีนิคฮาล์ฟมาราธอนครั้งนี้ ทางพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังได้จัดกิจกรรมอัดแน่นด้วยความสนุกและการสนับสนุนสุขภาพที่ดีให้กับผู้ร่วมงาน อาทิ อุโมงค์น้ำ บูธถ่ายรูป กองเชียร์ โซนแช่เท้าสำหรับนักวิ่ง ของพรีเมียมที่ระลึก รวมทั้งนำเสนอแผนการดูแลสุขภาพในราคาพิเศษ พร้อมมอบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรี! คุ้มครองนักวิ่งสูงสุดถึง 100,000 บาทเพื่อสร้างความอุ่นใจให้นักวิ่งที่มาร่วมงาน และนอกจากนี้พรูเด็นเชียลฯ ยังมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแก่กลุ่มลูกจ้าง อบต. อ่าวนาง จังหวัดกะบี่ ภายใต้โครงการ Give The Future : การให้ที่ยั่งยืน คือ การให้ที่ส่งต่อได้” เพื่อมอบความคุ้มครองให้แก่กลุ่มคนเปราะบาง ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงประกันได้ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอน กระบี่ 2024 แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ระยะ คือ 21.1 กม. 10 กม. 5 กม. และ 3 กม. นับเป็นสนามที่ 3 ของซีนิคมาราธอนซีรีส์ ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยได้รับการตอบรับจากนักวิ่งทั่วประเทศและนักวิ่งต่างชาติ ที่พร้อมใจมาร่วมงานกันอย่างคึกคักในทุกระยะหลายคนมาพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวและคนรัก ซึ่งต่างก็ประทับใจที่ได้มาวิ่งบนเส้นทางสุดฟิน พิชิตเส้นขอบฟ้าบนถนนสายโรแมนติกในครั้งนี้ เชื่อว่าหลังจากวันนี้ ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนกระบี่ จะเป็นที่กล่าวถึงในฐานะที่เป็นงานวิ่งที่มีวิวสวยที่สุดงานหนึ่งของไทย