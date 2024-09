รมว.ท่องเที่ยวฯ เปิดงาน DNA Travel Fair & Festival 5 Stylecation ประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 19 – 22 กันยายนนี้ @ ศูนย์สิริกิติ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวของภูมิภาค (Tourism Hub) และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันได้มุ่งยกระดับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วยการนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายพร้อมตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน การจัดงาน DNA Travel Fair & Festival ในครั้งนี้ นอกจากจะนำเสนอประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดงาน DNA Travel Fair & Festival ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมุ่งสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านการนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะสร้างความแตกต่าง สร้างประสบการณ์เฉพาะให้กับนักท่องเที่ยว และตอบโจทย์ ‘5 Must Do in Thailand’ โดย ททท. คาดหวังว่า งาน “DNA Travel Fair & Festival” จะเป็นแรงส่งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานตลอด 4 วันกว่า 50,000 คน สร้างการรับรู้ 10 ล้านคนครั้ง และสร้างรายได้ต่อเนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยว 1,000 ล้านบาทภายในงาน DNA Travel Fair & Festival นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวแบบต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ค้นหา Style การท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฉพาะตัว ผ่านกิจกรรม ‘Your Travel DNA’ และร่วมสนุกกับกิจกรรมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เหมาะกับ Style คุณ ผ่าน 5 โซน 5 Stylecation ดังนี้(Sensory Experience) สัมผัสธรรมชาติได้ครบทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง ชาร์จความสดชื่นและดื่มด่ำบรรยากาศสุดร่มรื่นและค้นหาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกับ Green Space แล้วไปส่องสัตว์ที่ซ่อนอยู่ในป่าด้วยเทคโนโลยี Projection Mapping ผ่อนคลายกับธรรมชาติบำบัดด้วยกลิ่นหอมจากธรรมชาติและเรียนรู้สมุนไพรไทย เพลิดเพลินกับการลิ้มรสเครื่องดื่มจากวัตถุดิบท้องถิ่น Taste of Nature(Spirit Soul กล้าท้าลุย) ท้าทายทุกความกล้า พร้อมเผชิญหน้าทุกการผจญภัย กับกิจกรรม Spirit Soul กล้าท้าลุย กับกิจกรรม Adventure VR เสมือนจริง ทั้งการเดินเที่ยว, การตะลุยด่านบน ATV, การท่องโลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา และการเล่นเซิร์ฟในทะเลจำลองที่ไม่ต้องกลัวเปียกฯ (แชะ แชร์ เช็กอิน) ท่องเที่ยวติดคอนเทนต์ ทั้งชิมร้านอร่อย มุมถ่ายรูปสวย ๆ พร้อมแชร์ทริคการถ่ายภาพ สร้างคอนเทนต์ตามรอยคนดังได้แบบปัง ๆ(Colors of Faith) เส้นทางความเชื่อ เสริมแต้มบุญ หนุนพลังใจ กับกิจกรรมศรัทธาพาเที่ยวไทย ที่ให้คุณร่วมสัมผัสเส้นทางความเชื่อ เคล็ดลับสักการะให้ปัง แล้วไปพบกับหมอดูชื่อดัง และกิจกรรมมูสุดพิเศษกับ MU Talk(Once Upon A Time) ย้อนวันวานผ่านกาลเวลา เดินทางสำรวจเรื่องราวในอดีต สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตในอดีต พาย้อนเวลาด้วยเทคโนโลยี Visual Effect พร้อมกับกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ อีกมากมายผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้ AI เป็นตัวช่วยในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เหมาะกับสไตล์ของตัวเอง ในเพื่อออกแบบเป็นทริป DNA Travel Journey และพบกับบูธของผู้ประกอบการทั่วไทยที่ได้รวบรวมแพคเกจท่องเที่ยวทั้ง 5 สไตล์มาไว้ในงาน อาทิ เที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับผู้ประกอบการจากโครงการ STAR (Sustainable Tourism Acceleration Rating) และสินค้าจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและชุมชน บูธสินค้าสำหรับกิจกรรมสายลุย สาย Camping ไม่ควรพลาด ร้านดังสินค้าเด็ดของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ สายศรัทธาต้องแวะบูชาเครื่องราง เลือกชอปทริปท่องเที่ยวไหว้พระ พร้อมกิจกรรมเสริมดวงออนไลน์ และพลาดไม่ได้กับทัวร์ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมไทยนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานห้ามพลาดชมการแสดงจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวัน ได้แก่ ต้าห์อู๋-พิทยา วันที่ 19 กันยายน 2567 เวลา 19.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2567 พบ โมบายล์-พิมรภัส เวลา 19.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2567 พบกับ เป๊ก ผลิตโชค เวลา 19.00 น. และปิดท้ายด้วย ส้ม-มารี ในวันที่ 22 กันยายน 2567 เวลา 19.00 น. รวมถึงร่วมพูดคุยแบบใกล้ชิดกับ Influencer และ Vlogger จาก 4 Stylecation ได้แก่ พลอย จาก Pigkaploy ในวันที่ 19 กันยายน 2567 เวลา 16.30 น. เบนซ์ จาก The Gaijin Trips แบกเป้เที่ยวคนเดียว ในวันที่ 20 กันยายน 2567 เวลา 18.00 น. วิว จาก Point of View ในวันที่ 21 กันยายน 2567 เวลา 18.00 น. และบาส จาก Go Went Go ในวันที่ 22 กันยายน 2567 เวลา 18.00 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ TAT Contact Center หรือโทร. 1672 Travel Buddy