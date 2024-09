ซุ่มทำอัลบั้มมากว่า 2 ปี Luss ปล่อยอัลบั้มแรก “Is there anything on the Moon?”

ถือว่าเป็นค่ำคืนที่สนุก เพลิดเพลิน และอบอุ่น ก็ว่าได้เลยทีเดียว สำหรับงาน ALBUM LISTENING PARTY ของวง LUSS คู่หูสุดเนิร์ด ที่ประกอบด้วยศิลปินจากค่าย Warner Music Thailand ที่มาเปิดโปรแกรมทำเพลง ปล่อยของ พูดคุย และโชว์เพลงในอัลบั้ม “Is there anything on the Moon?” อัลบั้มแรกที่ซุ่มทำมาตลอด 2 ปี เป็นที่แรก หลังจากสร้างความแปลกใหม่ให้วงการ T-POP ด้วยเสียงแลสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ ผสมความเนิร์ด ที่ได้ยินแล้วทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่แหละ LUSS เมื่อช่วงคำของวันที่ 18 กันยายน 2567 ที่ Such A Small World ที่ผ่านมาเมื่อถามถึงความชวนสงสัยชื่ออัลบั้ม โดย ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ รับหน้าที่เป็นโฮสของงานนี้ ชวนขุด เจาะลึกเบื้องหลังการทำงานของ LUSS แกะทุกเพลงในอัลบั้มที่ ปั้น และเบน เปิดเพลงเรียงมูดอารมณ์เพลงในอัลบั้มให้ฟัง พร้อมเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของเพลงกันเลยทีเดียว พร้อมด้วยขึ้นมาร่วมแสดงความยินดีกับอัลบั้มแรกของ LUSS หลังจากพูดคุยกันสักพัก ในบรรยากาศอบอุ่น ก็ถึงเวลาที่ทั้งคู่โชว์เพลงในอัลบั้มที่เล่นเป็นครั้งแรกให้ฟังก่อนใคร ทั้งเสียงร้อง และดนตรีที่ทำขึ้นมาใหม่ พูดได้เลยว่า นี่แหละ LUSS น้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมดนตรีที่ซ่อนความเจ๋ง ลูกเล่นมากมาย บอกเลยว่าเพลินมากกับอัลบั้มนี้สำหรับแฟนเพลงของและแฟนเพลง T-POP ไม่อยากให้พลาดกับอัลบั้มแรกของพวกเขา หลากหลาย แต่เพลิดเพลิน อยากให้ทุกคนได้ฟัง 20 กันยายนนี้ ทุกช่องทางสตรีมมิ่ง ดู MV เพลง เจ้ากระต่ายน้อย พร้อมกัม 6 โมงเย็นที่ YouTube : LUSS Official และติดตาม LUSS กันได้แล้ววันนี้ทุกช่องทาง Social Media