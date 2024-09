PDPC จัดกิจกรรม “PDPC Security for All” ถอดรหัสวิธีป้องกัน-สร้างความเข้มแข็งประชาชนคนไทย ไม่ให้ถูกละเมิดข้อมูลในยุคดิจิทัล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC กล่าวว่า ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและมีการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่โลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก ได้ส่งผลกระทบสำคัญเรื่องหนึ่งคือการเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล จนสร้างความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปในสังคม สคส. จึงมองเห็นว่าการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องไกลตัว จึงได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “PDPC Security for All ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2” ภายใต้โครงการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ให้กับประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำ รวมถึงแนะนำแนวทางการป้องกันตนเองจากการถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวบนโลกดิจิทัลอย่างถูกต้อง และไม่ตกไปเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพกิจกรรม PDPC Security for All จัดขึ้นใน 2 หัวข้อสำคัญ คือ ครั้งที่ 1โดยมีผู้อำนวยการส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ และ DPO สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการเสวนาสำหรับกิจกรรมครั้งที่ 2 เป็นการพูดคุยในหัวข้อโดยมี อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล และ นายอมรพันธุ์ นิติธีรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู้ร่วมเสวนาด้านผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวเสริมตอนท้ายว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ในประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล และได้รับผลกระทบจากปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์มากที่สุด ทำให้มีความสำคัญอย่างมากที่ประชาชนจะต้องรู้และรักษาสิทธิของตัวเอง ในการได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลการใช้กฎหมาย PDPA ที่ประชาชนคนไทยสามารถเข้ารับบริการขอคำปรึกษา ขอความช่วยเหลือในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน เพื่อสร้างความปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัล