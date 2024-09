“นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม” เผย 5 ข้อ วิธีฟื้นฟูหลัง“น้ำท่วม”ตามหลักสากล แต่พี่ไทยทำตรงข้าม

จากกรณี อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือแม้บางพื้นที่น้ำจะลดลงแล้ว แต่ก็ยังคงทิ้งความเสียหายไว้ให้ประชาชนอย่างมากทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ดร.สนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว เผย หลังน้ำท่วมต่างชาติเขามีวิธีฟื้นฟูหลังน้ำท่วมอย่างไร โดย ดร.สนธิ ได้ระบุข้อความว่า“การฟื้นฟูภายหลังจากน้ำท่วม ..นานาชาติเขาทำกันอย่างไร?1.ขอให้ประชาชนคอยคำสั่งจากราชการ (Wait for the All Clear)อย่าเพิ่งเข้าไปในบ้านที่น้ำท่วมเริ่มลดลงเพราะอาจจะประ สบอันตรายจากบ้านพังถล่มลงมาหรือ อาจจะประสบภัยอันตรายจากระบบไฟฟ้า หากใครมีประกันภัยให้ติดต่อประกันภัยไว้ก่อน2. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ประกาศเป็นพื้นที่บรรเทาสาธารณภัยแล้วจะใช้งบประมาณของทางราชการเข้าไปทำความสะอาดหรือclean upบ้านเรือนของประชา ชนในเบื้องต้นให้ก่อน เช่น ตักหรือดูดเอาดินโคลนที่ถูกพัดเข้าออกให้หมดก่อนและใช้น้ำแรงดันสูงฉีดเพื่อล้างทำความสะอาด จะต้องจัดการภายในไม่เกิน 7 วันหลังจากที่น้ำลดลง มิฉะนั้นดินโคลนจะแข็งตัวแล้ว กลายเป็นฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดความสก ปรกและกลายเป็นฝุ่นฟุ้งกระจายไปในอากาศได้3. ฝ่ายความมั่นคงหรือตำรวจทหารจะต้องเข้าไปดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขโมย ทรัพย์สินของบ้านเรือนในพื้นที่ที่ประสบภัย4. เมื่อทำการ ล้างทำความสะอาดหรือฟื้น ฟูบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าไปในบ้านได้และเกิดความปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้ว หน่วยราชการก็จะแจ้งให้ประชา ชนในศูนย์ที่พักพิงกลับมาที่บ้านเพื่อทำ การสำรวจทรัพย์สินความเสียหายเพิ่มเติม และรับเงินช่วยเหลือจากราชการ ตามการประเมินของทางราชการเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงบ้านเรือนต่อไป5.กลับมามองที่ประเทศไทย พื้นที่ถูกน้ำท่วมกลับทำตรงกันข้ามกับนานาชาติโดยประชาชนต้องรีบกลับไปบ้านหลังจากน้ำลดได้เพียง1วัน เนื่องจากเกรงทรัพย์สินสูญหาย และใช้เงินส่วนตัวในการดูดเอาดินโคลนออกและล้างทำความสะอาดบ้านเรือนโดยมีราชการช่วยเหลือบ้าง“