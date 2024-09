TK Park เดินสายปลุกไฟการอ่าน ชวนน้องๆ โหลดแอปฯ My TK, TK Read ฟรี อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา

ในกิจกรรมครั้งนี้ TK Park ได้แนะนำแอปพลิเคชัน My TK และ TK Read ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงหนังสือและสื่อการเรียนรู้ได้ง่ายและฟรีตลอดปี โดย My TK มุ่งเน้นบริการสมาชิก เช่น การสมัครสมาชิก ค้นหาหนังสือ ยืม-คืนหนังสือ และอัปเดตข่าวสารกิจกรรม ขณะที่ TK Read เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่รวมอีบุ๊ก นิตยสาร และหนังสือเสียงกว่า 30,000 เล่ม รวมถึงคอร์สออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาภายในงานยังมีการจัดบูทกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ร่วมสนุก เช่น เกม "ใครเร็วกว่าชนะ" ที่ทดสอบความเร็วในการตอบคำถามผ่านการสแกน QR โค้ด และเกม "ใครทำได้ก่อน...เก่ง!" ที่ให้นักเรียนดาวน์โหลดแอปฯ My TK และ TK Read แล้วทำภารกิจตามโจทย์ที่ได้รับ โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “โต้ให้ดี...มีรางวัล” ที่มีวิทยากรชื่อดังอย่าง นายชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ และ นายจักรกฤต โยมพะยอม (ครูทอม) ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ Avocado Books มาร่วมเป็นหัวหน้าทีม สร้างความสนุกสนานและแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนายวัฒนชัย วินิจจะกูล รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า TK Park เป็นมากกว่าห้องสมุด แต่เป็นระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยมีบริการหลากหลาย เช่น Book Delivery, E-Book Library, ตู้หนังสือในพื้นที่สาธารณะ, และ podcast ทั้งนี้ TK Park ยังได้จัดกิจกรรม Roadshow เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นด.ญ.ทอฝัน กุลด้วง นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ กล่าวถึงการจัดกิจกรรม "TK Park Nice to Meet You Tour" ว่า ประทับใจพี่ TK Park ที่มาจัดกิจกรรมในวันนี้ สนุกมาก ได้เล่นเกม ได้ฝึกระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการอ่านหนังสือ กับการดูภาพยนตร์ แบบไหนดีกว่ากัน และได้รับความรู้เรื่องช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เราสามารถจะค้นคว้าหาความรู้ หรือหาหนังสือดีๆ อ่านได้ อย่าง แอปพลิเคชัน TK Read ซึ่งตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในทุกวันนี้มาก สามารถเข้าถึงได้ง่าย และอ่านได้ทุกที่ และสมัครใช้งานง่าย เพราะปัจจุบันเวลาที่ตนจะทำการบ้าน หรือทำรายงานส่งอาจารย์ มักจะค้นคว้าหาข้อมูลจากกูเกิล หรือ CHAT GPT เพราะเสิร์จและใช้งานง่ายนายศุภกฤต เตือนตรานนท์ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ กล่าวว่า การที่ TK Park มาจัดกิจกรรมให้เรามีส่วนร่วมในวันนี้ เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เรารู้จักช่องทางใหม่ๆ ให้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลในสิ่งที่เราสนใจ ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์มากขึ้น อย่างกิจกรรมในครั้งนี้ ตนชอบเกมที่ให้ร่วมสนุก เพราะเหมือนเป็นการฝึกเราให้คิดนอกกรอบ คิดให้ต่าง มองในมุมใหม่ๆ เพื่อฝึกให้เราคิดได้เท่าทันกับยุคสมัยนี้ ซึ่งปัจจุบันเวลาที่ต้องทำการบ้าน ทำรายงาน ก็มันจะใช้อินเตอร์เน็ตช่วยค้นคว้าหาคำตอบ อ่านบทความจากเว็บไซต์ หรือ ใช้ AI มาช่วยหาคำตอบ ช่วยสรุปบทความมาให้อ่านเพื่อใช้อ้างอิงการทำรายงานTK Park ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และบริการในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างโอกาสและต่อยอดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในอีกหลากหลายช่องทาง ซึ่งเราพร้อมจะนำกิจกรรมดีๆ เหล่านี้ส่งต่อไปทุกพื้นที่อย่างกว้างขวางและทั่วถึง สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.tkpark.or.thสำหรับแอปพลิเคชัน My TK และ TK Read พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วที่ App Store และ Google Play เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การอ่านและการเรียนรู้ที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น