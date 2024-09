ทรู-ดีแทค เตรียมวางจำหน่าย iPhone 16 และ iPhone 16 Pro ทุกรุ่น พร้อมโปรที่คุ้มกว่าใคร บนเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดทั่วไทย

ทรู-ดีแทค เตรียมวางจำหน่าย iPhone 16 และ iPhone 16 Plus ซึ่งมาพร้อมกับชิป A18 ใหม่ล่าสุด, การควบคุมกล้อง, การอัปเกรดที่ทรงพลังสำหรับระบบกล้องขั้นสูง, ปุ่ม Action สำหรับเข้าถึงฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์อย่างรวดเร็ว, และการปรับปรุงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่มากขึ้น; iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ที่ใช้ชิป A18 Pro พร้อมประสิทธิภาพ CPU ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น ระบบควบคุมกล้อง ฟีเจอร์กล้องระดับมืออาชีพที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัย และการเพิ่มพลังแบตเตอรีที่มีอายุการใช้งานมากขึ้นอย่างมหาศาล Apple Watch Series 10 ซึ่งเป็น Apple Watch ที่บางที่สุดจนถึงตอนนี้, มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดและล้ำสมัยที่สุดของ Apple Watch, การชาร์จที่เร็วขึ้น, การตรวจจับความลึกของน้ำและอุณหภูมิ, และข้อมูลด้านสุขภาพและฟิตเนสที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ watchOS 11; Apple Watch Ultra 2 สีดำที่สวยงามพร้อมสาย Titanium Milanese Loop ใหม่; รวมทั้ง AirPods ชุดใหม่ที่มีการออกแบบอย่างล้ำสมัยทั้ง AirPods 4 ดีไซน์ใหม่ถอดด้ามและ AirPods Max ที่มีตัวเลือกสีใหม่ลูกค้าสามารถสั่งจอง iPhone 16 จากทรู และดีแทคล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ และจะเริ่มวางจำหน่ายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567 เวลา 8.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://deal.true.th/apple/iphone-16.html นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า“ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเทียบชั้นมาตรฐานโลกให้กับลูกค้าชาวไทยทั้งเรื่องของเครือข่าย 5G ที่เร็วแรงที่สุดทั่วไทย และนวัตกรรมสินค้าสุดล้ำระดับโลกอย่าง iPhone จึงเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะวางจำหน่าย iPhone 16 ซีรี่ส์ใหม่บนเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดจากทรูและดีแทค และเชื่อว่าลูกค้าจะชื่นชอบในระบบควบคุมกล้อง ซึ่งเป็นฟีเจอร์กล้องระดับมืออาชีพ รวมถึงอีกหลากหลายฟีเจอร์ใหม่ที่ล้ำสมัย”พร้อมกันนี้ พบกับโปรโมชันที่ล้ำกว่าใคร เพื่อต้อนรับการมาของ iPhone 16 ซีรีส์ในไทยครั้งนี้ คือ “โปรข้ามเวลา” ซื้อ iPhone16 ซีรีส์ วันนี้ ใช้ครบปีแลก iPhone รุ่นใหม่ ฟรี ซึ่งเป็นโปรโมชั่นแนวคิดใหม่ที่ให้สิทธิพิเศษอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่กับทรูและดีแทคได้ง่าย ๆ ทุกปี พิเศษ! เฉพาะลูกค้าทรู ดีแทค เท่านั้น ซื้อ iPhone 16 ทุกรุ่นปีนี้ การันตีราคาดีที่สุด และแลก iPhone รุ่นใหม่ปีหน้าฟรี1.เก่าแลกใหม่ : iPhone 16 Pro ราคาเริ่มต้นเพียง 23,200 บาท หรือ ผ่อน 0% 36 เดือน เริ่มเพียง 645 บาทต่อเดือน2.เก่าแลกใหม่ : iPhone 16 ราคาเริ่มต้นเพียง 13,200 บาท หรือ ผ่อน 0% 36 เดือน เริ่มเพียง 367 บาทต่อเดือนดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://deal.true.th/apple/iphone-16.html•ซื้อ iPhone 16 รุ่นใดก็ได้ พร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือนตั้งแต่ 1,299 บาทขึ้นไป สัญญา 12 เดือน•เมื่อครบสัญญา รับสิทธิ์นำ iPhone 16 รุ่นที่ซื้อมาแลกซื้อเป็น iPhone รุ่นใหม่ ราคาเริ่มต้น 0 บาท (ฟรี) เมื่อได้รับการตรวจสอบประเมินสภาพเครื่องเกรด A โดย iPhone รุ่นใหม่ต้องมีราคาเปิดตัว น้อยกว่าหรือเท่ากันกับ iPhone 16 รุ่นที่นำมาแลก กรณี iPhone รุ่นใหม่มีราคาขายเปิดตัว สูงกว่า iPhone 16 รุ่นที่นำมาแลก ลูกค้าต้องชำระเพิ่มสำหรับส่วนต่าง ของราคาขายปกติ•สมัคร “โปรข้ามเวลา” ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย.67 - 31 ธ.ค. 67 นี้iPhone 16 และ iPhone 16 Plus มาพร้อมกับชิป A18 ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและความสามารถกล้องใหม่ที่น่าทึ่ง ยกระดับสิ่งที่ iPhone สามารถทำได้ให้สูงขึ้น iPhone 16 ซีรีส์ยังมาพร้อมกับ ระบบควบคุมกล้อง ซึ่งนำเสนอวิธีใหม่ในการโต้ตอบกับระบบกล้องขั้นสูง ช่วยให้ผู้ใช้จับภาพความทรงจำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ระบบกล้องที่ทรงพลังประกอบด้วยกล้อง Fusion ความละเอียด 48MP พร้อมตัวเลือก Telephoto 2x ทำให้ผู้ใช้มีสองกล้องในหนึ่งเดียว ขณะที่กล้อง Ultra Wide ใหม่ช่วยให้ถ่ายภาพมาโครได้ ชิป A18 ใหม่มอบประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการทำงานอย่างก้าวกระโดด รองรับเกม AAA ที่ต้องการสูง รวมถึงการปรับปรุงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่สำคัญ ทั้งสองรุ่นมีให้เลือกห้าสีที่โดดเด่น: ดำ, ขาว, ชมพู, เขียวอมฟ้า, และน้ำเงินอัลตร้ามารีนiPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max มาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น, ระบบควบคุมกล้องใหม่ที่ช่วยให้เข้าถึงระบบกล้องขั้นสูงได้อย่างรวดเร็ว, ความสามารถใหม่ในการสร้างสรรค์ด้วยฟีเจอร์กล้องระดับมืออาชีพที่เป็นนวัตกรรม, กราฟิกที่น่าทึ่งเพื่อการเล่นเกมที่สมจริงยิ่งขึ้น, และอื่น ๆ ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยชิป A18 Pro มาพร้อมกับกล้อง Fusion ความละเอียด 48MP ใหม่ที่มีเซ็นเซอร์ quadpixel เร็วขึ้น รองรับการบันทึกวิดีโอ 4K120 fps ใน Dolby Vision รุ่น Pro ใหม่เหล่านี้มอบความละเอียดและอัตราการเฟรมที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน iPhone ความล้ำหน้าที่เพิ่มขึ้นนี้ รวมถึงกล้อง Ultra Wide ความละเอียด 48MP ใหม่สำหรับการถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูง รวมถึงการถ่ายภาพมาโคร, กล้อง Telephoto 5x บนทั้งสองรุ่น Pro, และไมโครโฟนคุณภาพระดับสตูดิโอเพื่อการบันทึกเสียงที่สมจริงมากขึ้น การออกแบบไทเทเนียมที่ทนทานแต่เบานั้นมาพร้อมหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น, ขอบที่บางที่สุดในผลิตภัณฑ์ของ Apple, และการเพิ่มพลังแบตเตอรีที่มีอายุการใช้งานมากขึ้นอย่างมหาศาล — โดย iPhone 16 Pro Max นำเสนออายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดใน iPhone เท่าที่เคยมีมา รุ่นทั้งสองจะมีให้เลือกใน 4 เฉดสีที่สวยงาม: ไทเทเนียมดำ, ไทเทเนียมธรรมชาติ, ไทเทเนียมขาว, และไทเทเนียมทะเลทรายiPhone 16 ซีรีส์ใหม่นี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับ Apple Intelligence — ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานง่ายซึ่งเข้าใจบริบทส่วนบุคคลเพื่อมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องมากที่สุด พร้อมทั้งปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้iPhone 16 และ iPhone 16 Pro สามารถเปิดใช้งานด้วย eSIM ซึ่งเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าซิมการ์ดแบบธรรมดา ด้วย eSIM ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานแผนบริการเซลลูลาร์ได้อย่างรวดเร็ว, เก็บแผนบริการเซลลูลาร์หลายแผนในอุปกรณ์เดียวกัน, และเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่อง****************************************1 Apple Intelligence จะพร้อมให้บริการเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ฟรี ฟีเจอร์ชุดแรกของ Apple Intelligence จะพร้อมใช้งานในเวอร์ชันเบต้าในเดือนหน้า [รวมคำว่า “เดือนหน้า” หากออกในเดือนกันยายน; “เดือนนี้” หากออกในเดือนตุลาคม] เป็นส่วนหนึ่งของ iOS 18.1, iPadOS 18.1, และ macOS Sequoia 15.1 โดยจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมออกมาในเดือนถัดไป ฟีเจอร์นี้จะสามารถใช้งานได้บน iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, และ iPad และ Mac ที่ใช้ชิป M1 ขึ้นไป โดยต้องตั้งค่าภาษาอุปกรณ์และ Siri เป็นภาษาอังกฤษสหรัฐฯ ภาษาและแพลตฟอร์มเพิ่มเติมจะมีให้ในช่วงปีถัดไป ภายในปีนี้, Apple Intelligence จะเพิ่มการสนับสนุนภาษาอังกฤษที่ปรับให้เข้ากับพื้นที่ในออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, และสหราชอาณาจักร ในปีถัดไป, Apple Intelligence จะขยายไปยังภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาจีน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, และสเปนดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.true.th ดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Apple ได้ที่ www.apple.com/th